Se avete visto la serie Squid Game vi sarete accorti del suo magnetismo: impossibile smettere di guardarla. Vi spieghiamo perché con la psicologia

Squid Game è la serie tv Netflix che ha catturato l’attenzione di milioni di persone nel mondo.

I protagonisti delle puntate sono uomini e donne con molti debiti e profondamente disperate, che accettano di partecipare a un gioco perverso e rischiano la morte per raggiungere un premio milionario.

La serie è cruenta, dura, riflessiva, a tratti dolorosa tanto che ci sfiora continuamente il pensiero di scegliere qualcosa di più leggero ma… non riusciamo a smettere di guardarla!

Perché? Vi spieghiamo i meccanismi psicologici che sottostanno a questa scelta.

Il fascino psicologico di Squid Game

Lo guardano tutti

Se pensate che questo non sia un buon motivo, vi sbagliate.

Tutto il mondo lo sta guardando, il web insorge con meme e riferimenti continui alla serie tv, e se non volete sentirvi esclusi vorrete guardarlo anche voi fino alla fine.

Infatti, il pensiero di cambiare programma non trova strada perché ci sentiremmo diversi dalla maggior parte delle persone.

D'altronde se ha tutto questo successo un motivo ci sarà, no?

E così finiamo per continuare a guardare Squid Game anche se non è affatto il nostro programma ideale.

I contrasti catalizzano l'attenzione

Il contrasto è attrazione per la mente perché è poco comprensibile in tempi rapidi.

I giochi di Squid Game sono per bambini, l’ambiente é colorato, divertente e d'effetto. Poi arriva la morte che crea nello spettatore terrore e sgomento.

Si crea una vera e propria dissonanza cognitiva che tiene incollati allo schermo.

Insomma, quello che vediamo perturba talmente tanto da diventare pura attrazione.

I colpi di scena

La fama di Squid Game è dovuta anche al fatto che si tratta di una serie tv difficile da prevedere.

Per questo motivo non si può smettere di guardare: vogliamo sapere chi vincerà, come andrà a finire e cosa c’è sotto la dinamica creata.

La suspense gioca un ruolo principe perché è proprio quello che tiene alta l’attenzione, sarà impossibile cambiare programma.