Sopravvivenza, violenza e squilibrio sociale: se avete visto Squid Game e non riuscite a uscirne, ecco altre serie che fanno al caso vostro

Squid Game è la serie di cui tutti parlano.

È coreana, è già disponibile su Netflix ed è un survivor game spietato.

Ambientata ai giorni nostri a Seoul, Squid Game prende il nome da un famoso gioco coreano per bambini, quello del calamaro.

Protagonista della serie è Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un quarantenne dipendente dalle scommesse e vessato dai debiti, che vive ancora con la madre malata e ha una figlia che non può mantenere. Adescato in metropolitana da un uomo che gli promette molti soldi in caso di vittoria, Gi-hun decide di partecipare a un gioco segreto.

Si ritrova così in una sorta di grossa caserma insieme a centinaia di uomini e donne disperati come lui, pronto ad affrontare una serie di sfide mortali, che consistono in giochi infantili: dal noto “un, due, tre stella” alla difficilissima prova dei biscotti al caramello.

Chi perde però, non viene semplicemente eliminato, ma ucciso.

Sopravvivenza (al gioco e nella vita) e violenza sono gli ingredienti principali di questo show che non è ambientato in un futuro distopico, ma nel nostro presente reale, risultando così ancora più feroce.

Non solo: i partecipanti decidono di aderire spontaneamente al gioco, consapevoli che sia l’unico piano b che la vita può offrire loro.

Con una messa in scena memorabile e una scrittura che porta con sé echi di storie celebri, da Battle Royale a Hunger Games passando per Lost, Squid Game è una serie che deve il suo successo a un gruppo di personaggi memorabili e tante prove sanguinolente.

Se lo avete appena terminato e vorreste iniziare a guardare subito qualcosa di simile per sentimenti, ambientazioni o trama, ecco 11 serie in streaming che fanno al caso vostro.

11 serie tv da vedere simili a Squid Game

Alice In Borderland

Survival game giapponese, Alice In Borderland è un adattamento del manga di Haro Aso.

La storia ruota attorno a tre amici che, appassionati di videogame, durante una delle loro serate si trovano improvvisamente scaraventati in un’altra dimensione, in cui ad accoglierli c’è una Tokyo desolata dove per sopravvivere devono sostenere una serie di prove sempre più difficili.

Alice In Borderland per trama e truculenza, è la serie che più si avvicina a Squid Game. La trovate in streaming su Netflix.

The Wilds

L’aereo su cui volano otto ragazze del liceo che si stanno recando a un campus estivo, precipita e si schianta su un’isola deserta.

Il fatto viene rivissuto nel presente quando, una ragazza dopo l’altra, si trova a raccontare la propria versione dell’accaduto all’FBI.

L’inquietante verità che emerge man mano è che tutte loro sono state protagoniste di un bieco e violento esperimento sociologico.

The Wilds, che per alcuni aspetti ricorda la serie cult Lost, è disponibile su Prime Video.

Black Mirror

L’ormai celebre serie antologica, con storie e personaggi diversi in ogni episodio, è in streaming su Netflix.

È ambientata nel futuro, ma è ispirata da tematiche di forte attualità come il sopravvento delle nuove tecnologie, perlopiù in ambito mediatico.

A metà tra thriller, horror e survivor game, Black Mirror è una serie che sconvolge e spaventa, soprattutto per il fatto che i suoi feroci racconti non sono di così impensabile realizzazione.

Kakegurui

Serie d’animazione giapponese tratta dal manga scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, Kakegurui è ambientata in una prestigiosa scuola privata dove gli studenti sono divisi per classi sociali.

Su tutti domina il consiglio studentesco che sottopone gli alunni a spietati giochi d’azzardo e scommesse.

Chi perde deve essere pronto a subire atroci rivalse. L’arrivo di una nuova studentessa però, inizia a far vacillare questi ingiusti equilibri. Kakegurui è su Netflix.

3%

Serie tv brasiliana in streaming su Netflix, 3% tocca diversi generi come thriller, fantascienza e distopia.

È ambientata in un futuro prossimo, in cui le persone avranno la possibilità di accedere al “lato migliore” del mondo, diviso tra progresso e povertà assoluta, provando a superare una serie di prove che consentirà solo al 3% di essere tra i privilegiati.

La serie è attualmente alla sua quarta stagione.

Snowpiercer

Remake televisivo del film di Bong Joon-ho del 2013, Snowpiercer è ambientato in un futuro possibile in cui, a causa del disastro climatico, tutto il mondo ha subito una nuova glaciazione e i pochi esseri umani sopravvissuti si trovano a bordo di un treno che non smette mai di viaggiare.

Sono perlopiù ricchi che si sono comprati un posto in quella ricca prigione dorata o clandestini che, lottando, sono riusciti a salire a bordo e ora si trovano nell’ultima carrozza in stato di povertà assoluta, pronti a una ribellione.

Snowpiercer parla di ingiustizie sociali e di una feroce lotta per la sopravvivenza. Le sue due stagioni sono disponibili su Netflix.

Panic

Pericolose sfide tra ragazzi in una città del Texas sono gli ingredienti base di questa serie in streaming su Prime Video.

Panic è ambientata durante l’estate post diploma di alcuni amici che decidono di partecipare al gioco che tutti gli anni viene disputato illegalmente nella zona in cui abitano.

Ognuno ha i suoi motivi per farlo ed è disposto ad affrontare prove sempre più ardue pur di vincere.

Sweet Home

Produzione coreana di genere fantasy, horror, thriller, Sweet Home ha come protagonista un ragazzo che, dopo aver perso i propri genitori, si trasferisce in un complesso residenziale chiamato Green Home.

Qui, insieme ai suoi vicini di casa, si ritrova a combattere una serie di mostruosi zombie sanguinolenti per sopravvivere e mantenersi umano.

Sweet Home è una serie sanguinolenta e ricca di azione. È in streaming su Netflix.

The I-Land

La serie di fantascienza ideata da Anthony Salter con Kate Bosworth (Still Alice) segue le tracce di Lost per raccontare il destino di dieci individui che, risvegliatisi su un’isola deserta senza aver memoria di come siano finiti lì né e di chi siano, devono sopravvivere alle loro forti personalità e agli imprevisti che il luogo riserva.

Quando uno di loro viene trovato morto però, la colpa ricade su una ragazza che, tramortita dal gruppo, si risveglia in una prigione capendo di essere vittima insieme agli altri di un gioco simulato.

The I-Land è disponibile su Netflix.

The Purge

La serie - iper violenta - è strutturata in un periodo di 12 ore in cui tutti i reati, compreso l’omicidio, diventano legali.

Lo scenario è quello di un’America alla deriva, governata da un regime totalitario, in cui alcuni uomini e donne si trovano a fare i conti col proprio passato e capire come sopravvivere all’atroce notte che li attende.

The Purge non è per stomaci deboli. La trovate in streaming su Prime Video.

Gantz

Tokyo: due amici del liceo si incontrano in metropolitana. Stanno chiacchierando quando la loro attenzione viene catturata da un senzatetto bisognoso d’aiuto sui binari.

I ragazzi lo soccorrono, ma una volta messo in salvo l’uomo, vengono investiti da un treno in arrivo.

I due però non sono morti: si svegliano in un appartamento dal quale non è impossibile uscire e dove ci sono altre persone che, come loro, si sono trovate a un passo dalla morte.

Al centro della casa c’è una sfera nera, chiamata Gantz, che dà il via a un gioco violento e mortale a cui sopravvivere. In streaming su Netflix.