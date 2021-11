Hwang Dong-hyuk, creatore di Squid Game, ha dichiarato che la seconda stagione della serie arriverà su Netflix con nuove sfide. Pronti per il secondo round?

È arrivata la conferma (semi)ufficiale: Squid Game tornerà per la seconda stagione!

A confermare la notizia è stato proprio il creatore e regista dello show, il coreano Hwang Dong-hyuk.

In una recente intervista riguardo il successo della serie, Hwang Dong-hyuk ha detto che i fan gli hanno lasciato «nessuna scelta» se non quella di riportare Squid Game su Netflix per una seconda stagione.

«Che c’è stata molta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione di Squid game che mi sono quasi sentito come se non avessi altra scelta!».

Poi la conferma ufficiale che ha fatto gioire i fan:

«Ci sarà assolutamente una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento, sono attualmente nel processo di pianificazione».

Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla seconda stagione di Squid Game

Quando e dove uscirà?

Nonostante il regista Hwang Dong-hyuk abbia detto ai fan della serie di prepararsi per una seconda stagione, Netflix non ha ancora tecnicamente confermato il rinnovo di Squid Game.

Ma data la storia della piattaforma streaming di rinnovare i drammi originali di successo come Stranger Things e Bridgerton, siamo certi che la conferma ufficiale arriverà a breve.

Di solito, infatti, Netflix aspetta un paio di mesi prima di rinnovare i suoi grandi spettacoli, quindi tenete gli occhi aperti!

Tuttavia, non vedremo la seconda stagione di Squid Game sui nostri schermi per un bel po' di tempo.

Considerando che abbiamo sentito parlare per la prima volta di Squid Game nel 2019, e poi ci sono voluti altri due anni per terminare le riprese e la produzione, è probabile che i nuovi episodi non arriveranno prima del 2023.

Di cosa parlerà Squid Game 2?

Alla fine della prima stagione di Squid Game, Gi-hun è riuscito a vincere le sfide contro ogni previsione.

Ma il gioco non è ancora finito.

Dopo la morte dell'organizzatore dei giochi, Gi-hun scopre che la competizione è ancora in corso con nuove reclute.

Considerato tutto questo, sarebbe facile continuare la storia con Gi-hun di nuovo al centro della scena, mentre magari fa tutto il possibile per fermare le sfide, proprio come promette di fare in quegli ultimi istanti della serie.

Cosa ne pensano i membri del cast?

Squid Game è diventata la serie tv di maggior successo di Netflix, battendo ogni record di visualizzazioni dal lancio dello spettacolo lo scorso fine settembre, catapultando la star sudcoreana Lee Jung-jae e gli altri membri del cast alla fama mondiale.

Tuttavia, gli attori non hanno rilasciato molti commenti riguardo la seconda stagione dello show.

Questo probabilmente perché la maggior parte del cast di Squid Game presente nella prima stagione non tornerà per la seconda.

Per sua natura, la serie prevede che i concorrenti vengano uccisi quando vengono eliminati dal gioco. Quindi, a meno che la nuova stagione non abbia preso la forma di un prequel o abbia al suo interno sequenze di flashback, non vedremo molti membri del vecchio cast.

Tuttavia, la star della prima stagione Lee Jung-jae, che interpreta Seong Gi-hun, sembra essere pronto a tornare in scena.

«La storia potrebbe andare in qualsiasi direzione e alcune delle emozioni di Gi-hun sono molto complicate. È un personaggio molto intrigante.

Immagino che potrebbe andare a cercare di punire i creatori del gioco. Oppure potrebbe cercare di impedire ai nuovi concorrenti di giocarci. Oppure potrebbe provare a unirsi di nuovo al gioco. Non ne ho idea a questo punto».