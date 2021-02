Nei 10 episodi di And Just Like That, revival di Sex and the City, non ci sarà Samantha, ma sarà ben presente il riferimento alla pandemia di coronavirus

Mentre una trama ufficiale per il revival di Sex and the City su HBO Max è ancora sconosciuta, la star Sarah Jessica Parker ha confermato che la serie includerà anche la pandemia di COVID-19.

In un'intervista con Vanity Fair, l'attrice, che interpreterà ancora una volta i panni di Carrie Bradshaw, ha raccontato che sta aspettando con impazienza le sceneggiature dello showrunner Michael Patrick King, che dirige un team di scrittori di sole donne.

Sarah Jessica Parker ha anche detto che inserire il coronavirus nella trama è stato «un gioco da ragazzi», dato che l'ambientazione della serie è (ovviamente) New York City, una delle città più colpite dalla crisi sanitaria.

La pandemia «farà ovviamente parte della trama perché quella è la città in cui questi personaggi vivono» ha raccontato l'attrice durante l'intervista.

«Ci saranno nuove esperienze di vita, visioni del mondo politico e visioni del mondo sociale diversificate […] Ma come sono cambiate le relazioni quando è entrato in gioco il coronavirus? Ho grande fiducia che gli scrittori esamineranno tutto questo e molto di più».

Il revival di Sex And The City, intitolato And Just Like That, racconterà la storia delle protagoniste che abbiamo conosciuto negli anni, Carrie, Miranda e Charlotte (ma senza Samantha), e della loro vita da 50enni.

«Penso che Cynthia, Kristin e io siamo tutti entusiasti del tempo che è passato - ha detto la Parker - Ci siamo chieste, chi sono adesso in questo nuovo mondo le nostre protagoniste? Si sono adattate? Che ruolo hanno svolto? Hanno sbagliato qualcosa come donne, come amiche? O hanno trovato la giusta strada per loro?»

E ancora:

«Sono persone che si sentono confuse, minacciate, nervose da quello che sta succedendo nel mondo? Sono così curiosa ed entusiasta di vedere come gli scrittori immaginano queste donne oggi».

Sarah Jessica Parker ha rivelato che la serie darà spazio anche alla carriera di Carrie Bradshaw come scrittrice, il suo senso della moda e il suo rapporto con i social media.

And Just Like That sarà composto di 10 episodi di mezz'ora l'uno, e le riprese inizieranno nella Grande Mela questa primavera. Non ci resta che attendere.