Tutto il pubblico di Sex and the City ha fatto parte del Team Aidan o Team Mr Big - e finalmente ora sappiamo da che parte stava Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker preferiva Mr Big o Aidan?

L'attrice che ha interpretato Carrie Bradshaw in Sex and the City per sei stagioni e due film, ha raccontato cosa ne pensa degli amori della vita del suo personaggio.

Come ricorderanno i fan, Carrie e Mr. Big (Chris Noth) hanno avuto una relazione on-off per molti anni durante la serie, per poi (attenzione: spoiler per chi non ha visto i film!) sposarsi al City Hall nel primo film.

Nel secondo film però, Carrie, in viaggio ad Abu Dhabi con le sue amiche, ha incontrato Aidan Shaw (John Corbett), e tra i due c'è stato un bacio.

Nonostante questo, Carrie e Big sono rimasti insieme, in quello che alla fine del film sembrava il classico e vissero felici e contenti.

Ma, indipendentemente da chi abbia scelto di amare il suo personaggio, cosa ne pensa Sarah Jessica Parker quando si tratta di Big e Aidan?

Ecco la risposta

Alla domanda team Big o team Aidan, Sarah Jessica Parker ha detto:

«Come puoi immaginare, questa scelta mi mette in una posizione terribile».

«C'è una risposta molto rapida e semplice ed è che ovviamente non posso essere né team Big né team Aidan».

«Adoro Chris Noth veramente tanto. Il suo personaggio di Mr Big è stato meravigliosamente e abilmente scritto da Michael Patrick King al punto che non si poteva non amare».

La Parker ha però poi aggiunto: «Adoro così tanto anche John Corbett e ho amato Aidan e l'interpretazione del suo personaggio».

«Se potessi scegliere li vorrei entrambi, tutti e due tirano fuori il meglio di Carrie. Ma vengono da mondi diversi e sarebbe come volere la botte piena e la moglie ubriaca».

«Alla fine, si sa che Carrie avrebbe sposato solo Big - ha concluso la Parker - Ma è arrivata a quella consapevolezza anche grazie alla relazione con Aidan».

