Il dietro le quinte di Sex and the City non è sempre stato tutto rose e fiori: ecco 5 retroscena che (probabilmente) non conoscete

Anche se l'ultimo episodio di Sex and the City è stato trasmesso in tv più di dieci anni fa, e anche se la produzione ha confermato che non ci saranno nuovi film, i fan non smettono di citarlo.

Ciò che ci ha fatto innamorare del mondo di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones è stata l'onestà cruda con cui le protagoniste si sono avvicinate a tematiche all'epoca tabù.

E l'armadio di Carrie, ovviamente.

**Sex and The City è fuori moda, parola di Sarah Jessica Parker**

Ma cosa c'è davvero dietro le quinte di questo show?

Ecco 5 retroscena che vi faranno ripensare a Sex And The City in modo diverso.

1. Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha non sono mai state amiche

L'inseparabile amicizia delle quattro donne era tutta una finzione.

Perfetta per il grande schermo, ma totalmente inappropriata per la realtà.

La conferma è arrivata dalle stesse attrici.

Dal settembre 2017 in avanti, da quando ciò si è vociferata la possibilità di un terzo episodio del film, Sarah Jessica Parker - aka Carrie - e Kim Cattrall - aka Samantha - hanno iniziato una vera e propria litigata che non ha ancora visto la fine.

La stessa Kim Cattral aveva detto in un'intervista:

«Non siamo mai state amiche. Colleghe sì, e andavamo d'accordo, ma amiche mai».

2. Tacchi a spillo non adatti a camminare

Innegabile: tutte noi abbiamo sempre sognato di possedere il guardaroba di Carrie e soprattutto la sua collezione di scarpe.

Senza sapere però tutti i problemi che quelle meravigliose e vertiginose scarpe hanno dato a Sarah Jessica Parker.

Nel 2013, l'attrice ha ammesso che indossare tacchi altissimi per interpretare la scrittrice romantica Carrie le ha creato non pochi problemi ai piedi.

«Ho visitato un dottore specialista che mi ha detto che avevo rovinato i piedi e tutti i dolori erano dovuti all'uso esagerato di tacchi vertiginosi per troppe ore e troppi giorni» - ha detto.

Anche Kristin Davis, alias Charlotte, ha qualcosa da dire a riguardo.

In particolare rimpiange gli standard di stile che lo show ha imposto:

«Sembrava che stessimo cercando di dire alle donne: 'Dovete indossare tacchi come questi'».

3. Troppa pressione per la forma fisica

In un'intervista del 2016, Cynthia Nixon, cioè il super avvocato Miranda, ha rivelato come alle attrici era stata imposta un'estrema forma fisica per far parte dello show.

«In Sex and the City dovevamo essere magrissime e avere un aspetto magnifico tutto il tempo; oggi per fortuna le attrici hanno il permesso di essere più reali sul loro corpo».

4. SATC toglieva il tempo alle relazioni e alla famiglia

Nell'ottobre 2017,Kim Cattrall ha detto che SATC ha influenzato la sua decisione di non avere figli dopo aver considerato la fecondazione in vitro nel 1998.

L'attrice racconta:

«Ho pensato tra me e me, 'Wow, lavoro 19 ore al giorno per questa serie... Il mio lunedì mattina inizia alle 4:45 e finisce all'una o alle due del mattino, così come tutti gli altri giorni.

Come potrei crescere un figlio con questa carriera?»

5. C'è davvero un lieto fine?

Sì, è vero, Carrie e Big alla fine si sono sposati.

Ma quante lacrime ha versato Carrie per questo amore?

Per di più, il creatore Darren Star ha raccontato di non ha apprezzato gli ultimi episodi della serie:

«Penso che lo spettacolo alla fine abbia tradito il vero obiettivo, ovvero mostrare che le donne possono trovare la felicità anche senza il matrimonio».