Se vi è piaciuta la mini-serie di Zerocalcare Strappare lungo i bordi, ecco altri 4 show da vedere in streaming che vi conquisteranno

Strappare lungo i bordi è la nuova serie più in voga del momento.

Uscita pochissimi giorni fa, il 17 novembre, la serie ideata dal fumettista Zerocalcare (il cui vero nome è Michele Rech) è diventata immediatamente uno dei contenuti più visti di Netflix, superando addirittura il successo di Squid Game sul pubblicato italiano.

Sei episodi da circa 20 minuti l'uno hanno infatti tenuto incollato allo schermo migliaia di spettatori.

Strappare lungo i bordi racconta, attraverso flashback e aneddoti, le vicende di Sarah e Secco, che passando all'età adulta vanno un po' alla deriva, perdendo l’orientamento e uscendo da quella famosa linea tratteggiata.

Gli ingredienti sono i soliti di Zerocalcare: Roma, l'amicizia tra Secco, Sarah e l’Armadillo (animale guida e coscienza di Zero), il politicamente scorretto, e tematiche simbolo di quella generazione (come ad esempio l'incertezza per il lavoro e la difficoltà a stabilire rapporti interpersonali autentici).

Se anche voi avete divorato la serie tv Strappare lungo i bordi e state cercando qualcosa di simile da guardare adesso, ecco le serie in streaming che fanno al caso vostro.

4 serie tv simili a Strappare lungo i bordi da vedere subito

Daria

Daria è una sitcom animata nata in America alla fine degli anni '90.

La serie, pensata come spin-off di Beavis and Butt-head perché il personaggio di Daria appariva come personaggio secondario per il suo aspetto e i suoi look diversi, è diventata un successo su MTV in Italia.

Daria racconta la storia di una sedicenne americana particolarmente matura per la sua età, molto intelligente e insofferente nei confronti dell’omologazione e delle mode mainstream.

Come in Strappare lungo i bordi, anche in Daria si affrontano varie tematiche di attualità, tra cui le insicurezze e l’insofferenza di una generazione costretta a fare i conti con gli effetti deleteri dell’edonismo degli anni Ottanta.

Fleabag

Fleabag è una serie tv co-prodotta dalla BBC Three e dagli Amazon Studios.

Trasmessa per la prima volta nel 2016 e ambientata a Londra, Fleabag racconta la storia di una giovane donna e della sua vita problematica.

Dalle difficoltà economiche a una famiglia disfunzionale, dai sensi di inadeguatezza a una serie di dipendenze (come quelle da alcool e sesso): rivedersi in questa donna senza nome è molto più facile di quello che sembra.

Rebibbia Quarantine

Altro capolavoro di Zerocalcare, Rebibbia Quarantine è la prima serie dal fumettista romano creata durante il lockdown dell'anno scorso e ora disponibile su YouTube.

Lo show, fatto di 9 corti animati, racconta in modo molto semplice la quotidianità di milioni di italiani costretti a isolarsi nelle proprie case per sconfiggere un virus che ha cambiato per sempre la loro (e la nostra) vita.

Generazione 56k

Generazione 56k è una serie tv italiana uscita su Netflix durante la scorsa estate e ancora sottovalutata da molti.

La serie ruota attorno a una storia d'amore che nasce nel 1998 e continua, inaspettatamente, ai giorni nostri.

Le vicende vengono raccontate andando continuamente avanti e indietro nel tempo: due vecchi compagni di scuola cresciuti sull'isola di Procida negli anni '90 si ritrovano dopo oltre vent'anni a Napoli.

Generazione 56k è la rappresentazione degli adulti di una generazione, quella del titolo, che grazie a internet ha così tante possibilità da avere paura di fare sempre la scelta sbagliata, nel lavoro, nelle relazioni personali e soprattutto in amore.