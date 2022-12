Dieci incantesimi di Capodanno per assicurarsi amore, successo e felicità per l'anno nuovo. Scegliete il vostro e seguite le istruzioni

Credete negli incantesimi di Capodanno? Dovreste farlo.

Innanzitutto perché non si sa mai che funzionino, e poi (e qui il motivo per cui dovreste) perché gli incantesimi sono un modo fantastico per aiutarci a mettere a fuoco quello che desideriamo davvero, dando il via a una serie di cambiamenti nel nostro atteggiamento che ci porteranno poi a raggiungere i nostri obiettivi e a realizzare i nostri sogni.

Di incantesimi d'altra parte ce n'è per tutti i gusti e bisogni: amore, fortuna, successo o desideri.

Dagli incantesimi porta fortuna ai metodi per predire il futuro, scegliete quello che fa per voi, procuratevi il necessario e seguite le istruzioni.

Ecco dieci magie per far sì che il 2021 sia un anno speciale.

10 incantesimi di Capodanno per un 2023 pieno di fortuna e amore

Come leggere il futuro nelle fiamme

Vi serve solo un fuoco, va bene anche quello del camino di casa.

Accendetelo appena dopo la mezzanotte del 31 Dicembre e osservatene con attenzione le fiamme: se scoppiettano è segno che è in arrivo una storia sentimentale importante.

Se la lingua di fiamme si divide in due è l’annuncio di litigi in casa, quindi prendetela con calma.

Alla fine è così importante chi lava sempre i piatti? Comprate una lavastoviglie e non pensateci più.

La candela delle brutte abitudini

Ritagliate dei foglietti e scriveteci sopra tutte le brutte abitudini di cui volete liberarvi.

Che sia l'indolenza, la propensione per i pessimi fidanzati o lo sperpero con la carta di credito.

Poi prendete una candela rossa, ungetela con olio di mandorle e accendetela.

Sulla sua fiamma bruciate i foglietti e poi lasciatela accesa finché non si sarà consumata completamente.

La mattina dopo buttate via tutti i resti, cenere dei bigliettini compresa.

Accogliete il buono

Buttate via tutto il superfluo (è una pratica in auge fin dagli antichi romani).

Liberatevi dei vecchi vestiti, riciclate la pila di giornali vecchi che torreggia in salotto, regalate gli abiti che non usate più (o vendeteli su Depop).

Per avere cose nuove e meravigliose nella vostra vita, deve esserci spazio nella vostra casa.

In ogni angolo della casa mettete una ciotola di sale grosso marino (o se volete proprio un anno fantastico, di sale rosa dell'Himalaya) e lasciatecelo per sette giorni.

Purificherà la vostra casa da ogni elemento nocivo.

Interpretare le scintille del ciocco natalizio

Accendete un fuoco nel camino (se non lo avete, usate un ciocco messo in un luogo sicuro, come una grossa pentola) lasciatelo bruciare per alcune ore, fino a quando si sarà formato un letto di braci.

Quando il ciocco sarà acceso, si pone la domanda alla quale si desidera ottenere risposta e lo si colpisce ripetutamente con l'attizzatoio o le molle e, se dal legno ardente si sprigionano molte scintille, vuole dire che il responso è positivo.

Interpretare i salti dei chicchi di grano

Vi state disperatamente chiedendo perché lui non chiama? Avrete finalmente il rinnovo del contratto?

Appena dopo la mezzanotte del 31 si accende un fuoco nel camino, poi si mettono sul fuoco alcuni chicchi di frumento o di granoturco.

Se saltano verso la stanza è buon segno, se invece saltano di traverso, sul fuoco o bruciano senza scoppiare il responso è negativo.

Olio per la fortuna in amore

Preparate una vostra personale essenza, mischiando olii essenziali: ad esempio rosa, ylang ylang e vaniglia, secondo il vostro gusto.

Quando vorrete ottenere fortuna per un incontro galante usatene qualche goccia sui polsi, all'inizio delle clavicole e dietro le orecchie.

E mi raccomando, lavatevi bene le mani dopo aver maneggiato gli oli, ché non devono entrare in contatto con occhi o mucose.

Il sacchettino portafortuna per denaro e lavoro

Prendete un sacchettino (vanno bene quelli dei gioielli) e metteteci dentro una monetina di rame, una pietra dura, ad esempio la giada, del grano, dell'alloro e foglie di salvia.

Portatelo in borsetta (ben legato, mi raccomando) sempre con voi.

Vi regalerà prosperità e benessere materiale.

Coltivate della lavanda in vaso

Non solo è di ottimo auspicio per donare alla vostra casa e a voi felicità e abbondanza, ma una volta seccata sarà utilissima per profumare i sacchetti.

In fondo, milioni di nonne non possono avere torto.

La treccia della fortuna

Prendete un nastro di tessuto, abbastanza lungo, meglio se di seta o raso verde.

Ora, tenendolo tra le mani, visualizzate i vostri obiettivi per l'anno nuovo.

Sempre avendo chiari in mente i vostri desideri, cominciate a fare un nodo.

A ogni nodo pronunciate chiaramente «Così voglio, così posso. Tutto ciò che tocco, cambia!».

Fate sette nodi uno in fila all'altro e conservate poi il nastro in tasca o in borsetta per tutto l'anno.

Vi porterà fortuna e vi aiuterà a focalizzarvi sui vostri progetti.

L’alfitomanzia: predire con la focaccia

Il nome di questa pratica deriva dal greco alfitos.

Alla corte dei Savoia, il giorno dell’Epifania, vi era la tradizionale festa della focaccia: dentro una focaccia dolce veniva nascosta una fava e chi la trovava era destinato a vivere un anno fortunato e felice ed era proclamato re per un giorno.

È possibile confezionare focacce con nascosto, al loro interno, un oggetto, una moneta e un foglietto con la risposta alle domande che vengono poste.

Si mette a macerare l’uva passa in un bicchiere di acquavite per diverse ore, fino a quando non si è gonfiata.

A parte si fa un trito di mandorle, noci e pinoli e si miscela con un poco di miele, cannella e chiodi di garofano.

In un poco di latte caldo si grattugia del pane raffermo fino a formare una pastella densa, alla quale vengono incorporate sia l’uva passa sia la frutta secca e, come ultima cosa, l’oggettino o la moneta che deve essere trovata.

Si impasta ben bene, poi si pone in uno stampo imburrato e si cuoce nel forno.

La focaccia va lasciata raffreddare, poi la si taglia in tante parti quanti sono i commensali.

Chi trova la moneta nella sua parte è il fortunato. Chi trova il foglietto avrà la risposta alle sue domande.