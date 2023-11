Amazing Fabio De Luigi Fabio De Luigi ha appena ricevuto un premio alla carriera quando si ritrova in un lussuoso hotel dove succedono una serie di cose molte strane. Tra i partecipanti del “one prank show” ci sono Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e molti altri. Dal 3 novembre.

Monterossi Basata sui romanzi di Alessandro Robecchi, la serie ha come protagonista Fabrizio Bentivoglio nei panni di Monterossi, un uomo dal passato doloroso e un detective per caso che, per curiosità umana e rabbia, con ironia e indolenza, si trova a indagare su una serie di misteriosi fatti. Nella seconda stagione, tratta dal romanzo “Torto marcio”, Monterossi si trova coinvolto in una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Dal 10 novembre.

Noi siamo leggenda Coming of age che unisce dramma, azione e ironia, Noi siamo leggenda ha come protagonista un gruppo di cinque ragazzi dai poteri speciali (tutti differenti tra loro, ognuno che affonda la propria origine in una paura). È una serie in cui la metafora adolescenza- superamento delle avversità si fa sentire forte e chiara. Il racconto è uno specchio ben costruito su un’età in cui tutti avremmo voluto essere dei supereroi almeno una volta e una critica a volte speranzosa, altre disincantata, sul mondo d’oggi. Dal 16 novembre.

Everybody Loves Diamonds Ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, uno dei furti di diamanti più famosi della storia, la serie in otto episodi ha come protagonista lo squinternato gruppo di ladri protagonista dell’impresa, capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart). Nella serie, oltre a Kim Rossi Stuart, ci sono Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con alcune star internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell.

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe Jeff e Shaleia Divine sono i gestori del gruppo online Twin Flames Universe, la cui promessa è quella di far incontrare i membri del gruppo con il partner perfetto. La giornalista Alice Hines, volendone sapere di più su questa community, ha scoperto quanto a volte può essere complicato e controverso trovare il partner perfetto. Il gruppo esiste ancora oggi. Interviste di ex partecipanti, unite a filmati d’archivio, rivelano scioccanti verità sul Twin Flames Universe.

Upload Creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations), Upload è una commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove gli esseri umani posso scegliere di essere “uploadati” in un aldilà virtuale quando si avvicinano alla morte. È così che Nathan Brown (Robbie Amell), finito in ospedale in seguito a un incidente, viene caricato a “Lakeview”, il lussuoso aldilà dei genitori della sua fidanzata Ingrid, dove incontra il suo angelo dell’assistenza Nora (Andy Allo). Nella terza stagione di Upload, ritroviamo Nora e Nathan, appena “scaricato”, che affrontano la loro relazione, mentre provano a fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite.

Prova prova sa sa Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, con Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo si sfidano, condotti da Frank Matano, in questo show tutto da ridere, incentrato su improvvisazione e intrattenimento. Nelle puntate i comici si esibiranno in una serie di sketch con prove talvolta decise dal conduttore, altre basate sui suggerimenti del pubblico e degli ospiti in studio. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: un’enorme scatola che nasconde un ospite misterioso con cui i comici devono improvvisare un gioco.

La ruota del tempo Una delle saghe fantasy più famose di sempre, basata sui romanzi bestseller di Robert Jordan, La ruota del tempo è ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. In particolare, la serie segue la storia di Moiraine (Rosamund Pike), componente della potente organizzazione femminile delle Aes Sedai che, dopo il suo arrivo a Two Rivers, inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo in compagnia di alcuni uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o distruggere l’umanità. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, e quindi devono cercare altre fonti di forza.

The Ferragnez: Sanremo Special L’episodio speciale dello show che racconta la vita di coppia (e non) di Chiara Ferragni e Fedez, segue i due nella settimana che ha visto lei protagonista come co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Wilderness: Fuori controllo New York. Liv e Will sembrano avere una vita perfetta insieme, finché lei non scopre il tradimento di lui. Nonostante questo, partono per il viaggio che hanno sempre sognato di fare: lui con la speranza di farsi perdonare, lei con quella di una vendetta. Scritta e diretta da Marnie Dickens e basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, la serie è interpretata da Enna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

Gen V Dal mondo della serie The Boys fa il suo debutto su Prime Video Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V. Una serie di giovani iper competitivi i cui poteri non sono innati, ma iniettati, che presto si troveranno a scoprire i lati oscuri di sé e della struttura universitaria che li ospita.

Ascolta i fiori dimenticati Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in 7 episodi racconta l’emozionante storia di Alice Hart (Alycia Debnam-Carey) che, in seguito alla tragica perdita dei suoi genitori all’età di 9 anni, si trasferisce a vivere con la nonna June (Sigourney Weaver) alla Thornfield flower farm. Qui nel tempo scopre numerosi segreti legati al suo passato e a quello della sua famiglia.

Harlan Coben’s Shelter Dopo la morte improvvisa del padre, Mickey inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey, dove si trova da subito coinvolto nella scomparsa di Ashley, una giovane studentessa della scuola locale. Con l’aiuto degli amici Spoon ed Ema, il giovane scardina la solo apparente tranquillità della cittadina per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Cruel Summer La seconda stagione della serie antologica presenta un cast e un mistero da svelare completamente nuovi. Ambientata in una tranquilla cittadina del Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale, raccontandoli attraverso tre diverse linee temporali.

Good Omens La Fine del Mondo sta arrivando, il che significa che un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un’inaspettata alleanza per fermare l’Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l’Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all’Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un’avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi. La seconda, nuova e attesissima stagione della serie si addentra ancora di più nelle dinamiche d’amicizia tra i due.

L’estate nei tuoi occhi - Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare e la malattia di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. L’arrivo di un visitatore inaspettato, però, la porterà a riunire il gruppo e a decidere una volta per tutte con chi stare.

Pesci piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco budget - Ciro, Fabio, Aurora e Fru, o meglio i The Jackal, sono i protagonisti di questa serie da ridere che ben racconta le avventure-disavventure di una piccola agenzia di comunicazione social di provincia tra brand un po’ sfigati e influencer tragicomici, mentre ciascuno di loro prova a trascorrere una vita normale.

Jack Ryan John Krasinski è la versione televisiva di Jack Ryan, eroe creato da Tom Clancy in una saga di romanzi che ha raggiunto il successo internazionale e che è già stata portata al cinema cinque volte. Jack Ryan è un analista della C.I.A. che, dopo aver rintracciato strani movimenti internazionali - di denaro o armi, come accade rispettivamente nella prima e nella seconda stagione - si trova a dover proseguire le sue ricerche sul campo. Nella quarta e ultima stagione della serie Ryan è alle prese con quella che si rivela la sua missione più complicata e pericolosa finora: portare alla luce la corruzione interna alla CIA, rivelando verità che rischiano di compromettere la sicurezza del paese.

Deadloch - Deadloch è una cittadina della Tasmania, un borgo tranquillo di mare, sconvolto dal ritrovamento di un uomo del posto senza vita. Due detective vengono messe in squadra insieme per risolvere il caso: l’esigente Dulcie Collins (Kate Box) e la ruvida Eddie Redcliffe (Madeleine Sami). Insieme a loro c’è la volenterosa agente junior Abby (Nina Oyama). Deadloch è una serie in otto puntate che unisce commedia e crime, ideata dal famoso duo comico australiano Kate McCartney- Kate McLennan.

The Ferragnez - Il docu-reality Amazon Original offre ai fan della coppia un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, tra vita privata e professionale. La seconda stagione vede come new entry la piccola Vittoria.

La fantastica signora Maisel Ambientato nella New York di fine anni ’50: Midge è una casalinga ebrea dell’upper-class dedita al marito che, con scarso successo, tenta una carriera da stand up comedian. Quando l’uomo la lascia per la sua segretaria, Midge si ubriaca e sale sul palco del comedy club dove si esibiva il marito, lanciandosi in un'esilarante performance sulla sua situazione sentimentale. Arrestata per i suoi modi scurrili, una volta fuori dal carcere viene raggiunta e incoraggiata a coltivare il suo talento per la risata da Susie, la proprietaria del club. La quinta - e ultima - stagione vede Midge pronta ad “andare avanti” e a lottare per la sua tanto attesa ascesa alla fama. I primi tre episodi della nuova stagione firmata Sherman Palladino e Palladino, saranno online il 14 aprile, seguiti da nuovi ogni settimana.

Citadel Quando Citadel, agenzia indipendente di spionaggio internazionale, è caduta otto anni prima, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati. Nonostante questo, i due sono riusciti a salvarsi e da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Questo fino alla notte in cui Mason viene raggiunto da un ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. I fratelli Anthony e Joe Russo sono i produttori di questo thriller ad alta velocità.

Greek Salad Spin off di L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad è ambientata 20 anni dopo il celebre film e segue le vite dei figli di Xavier e Wendy mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Mia è una diciannovenne dallo spirito libero che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori; Tom invece ha 25 anni, è più equilibrato, ma piuttosto insicuro di sé. I due finiscono per condividere un appartamento con ragazzi da tutta Europa. La loro esperienza, però, sarà molto diversa di quella dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000.

Inseparabili Rivisitazione del thriller di David Cronenberg del 1988, la serie firmata Sean Durkin (La fuga di Martha), ha come protagonista Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle, entrambe affermate ginecologhe, che condividono pressoché tutto, dagli amanti alle droghe, oltre che un desiderio totalizzante di raggiungere nuove scoperte nel loro settore.

Ragazze elettriche Tra i titoli più attesi dell’anno, la serie tratta dal celebre romanzo di Naomi Alderman è prodotta da SISTER, la casa di produzione di successi come Chernobyl. La storia: in un mondo pressoché identico al nostro, le ragazze adolescenti iniziano a sviluppare la capacità di accumulare elettricità e utilizzarla a loro piacere. Cosa farne di questo grosso e potenzialmente pericoloso potere? Nel cast ci sono Toni Collette, John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Eddie Marsan e molti altri.

LOL Il gioco sta tutto nel titolo: dieci comici professionisti si sfidano a non ridere per sei ore consecutive provando a far ridere gli altri. L’ultimo che rimane in gara vince 100 mila euro, da donare a un ente benefico a sua scelta. Protagonisti della terza stagione di LOL sono Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Daisy Jones And The Six Musical drama tratto dal bestseller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones And The Six racconta l’incredibile ascesa e la precipitosa caduta della famosa rock band anni ’70. Daisy Jones e Billy Dune, i due carismatici cantanti del gruppo, sono interpretati da Riley Keough e Sam Claflin. Ci sono anche Suki Waterhouse nel ruolo di Karen Sirko, Tom Wright in quello di Teddy Price e Timothy Olyphant in quello di Rod Reyes.

La classe del 2007 Serie original austriaca interpretata da Emily Browning (American Gods), La classe del 2007 è una commedia al femminile che racconta una reunion tra liceali su cui scaglia un’apocalittica onda anomala a cui le superstiti dovranno far fronte. La sfida non sarà tanto capire come sopravvivere alle condizioni avverse, quanto l’una all’altra.

Luden - Il re del quartiere a luci rosse Amburgo, anni ’80: la rivoluzione sessuale e l’esplosiva ondata disco portano con sé un rinnovato interesse per le droghe e la prostituzione. Klaus Barkowsky diviene il protettore di Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Mentre la rivalità tra “protettori” di quartiere si fa sempre più pericolosa, una minaccia chiamata AIDS inizia a far implodere il business portando scompiglio nelle strade.

The Consultant - Thriller e commedia si fondono in questa nuova serie basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little, in cui viene esplorato l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Il boss in questione è Regus Patoff, interpretato dal sempre impeccabile Christoph Waltz, un consulente a cui viene chiesto di migliorare le attività della CompWare, una compagnia che lavora su app. Con lui, i dipendenti ricominciano a mettere in discussone la propria vita professionale e personale.

Dinner Club - La serie Amazon Original torna per la sua seconda stagione con con lo chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese, insieme a quattro compagni speciali: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti. Ritroviamo Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, protagoniste della prima stagione, nel corso della cena di prova dei partecipanti.

Harlem - Serie comedy creata da Tracy Oliver, Harlem racconta le vicende di un gruppo di amiche, tutte provenienti dalla famosa zona di New York. Camille è professoressa di antropologia alla Columbia e ha una vita sentimentale travagliata; Tye è la creatrice di una dating-app per persone queer; Quinn è una stilista benestante la cui attività però fa fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante che abita a scrocco da Quinn. Insieme vivono il passaggio dalle aspirazioni dei vent’anni alle concretizzazioni professionali, amorose e aspirazionali del periodo successivo. Seconda stagione.

Star Trek Picard Sir Patrick Stewart è stato l’iconico Jean-Luc Picard nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. Start Trek: Picard riprende le vicende del personaggio, seguendolo in un altro capitolo spaziale della sua vita, e dunque del franchise. Nella seconda stagione della serie, ritroviamo Jean-Luc Picard e e il suo equipaggio coinvolti in un nuovo viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo. Terza stagione.

Sono Lillo Quando il successo bussa alla porta di Lillo, la sua vita privata viene completamente sconvolta. Cosa fare? Aiutato da una serie di comici, tra i più amati della tv come Pietro Sermonti, Caterina e Corrado Guzzanti, Michela Giraud e molti altri, Lillo prova a ritrovare se stesso e barcamenarsi in ciascuna della identità che lo caratterizzano: Lillo, appunto, e Posaman.

The Rig Ambientata sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord, The Rig segue le vicende di un team che, dopo aver concluso un lavoro, prova a tornare sulla terraferma prima di venire avvolto da una misteriosa nebbia. Isolati dal mondo esterno in seguito a una serie di forti scosse che portano i membri del gruppo a temere per la loro stessa vita, fra loro iniziano a formarsi amicizie, alleanze e misteriosi intrighi.

Hunters New York, 1977. Un gruppo conosciuto come I Cacciatori, dopo avere scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango continua a vivere tra le persone comuni pianificando la creazione di un quarto Reich negli U.S.A., decide di ostacolare il piano genocida. Creata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele (Get Out - Scappa, Noi), la serie tv disponibile su Prime Video ha come protagonista Al Pacino insieme a Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor e molti altri. Seconda e ultima stagione in streaming.

The Bad Guy Luigi Lo Cascio è Nino, un pubblico ministero siciliano che ha combattuto per tutta la vita la mafia, per poi essere accusato di farne parte. In seguito all’ingiusta condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide così di mettere a segno uno spietato piano di vendetta, diventando davvero il “bad guy” che tutti credono sia. Dark comedy con Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Antonio Catania e molti altri.

È questa la vita che sognavo da bambino Luca Argentero racconta la storia di tre personaggi dalle vite straordinarie: il ciclista Luisin Malabrocca, l’alpinista Walter Bonatti e lo sciatore e campione olimpico Alberto Tomba. Ognuno di loro viene presentato sia da un punto di vista umano sia sociale, con uno sguardo particolare al tempo storico in cui ha vissuto.

Mammals La serie in sei episodi con James Corden, Sally Hawkins, Melia Kreiling e Colin Morgan, è una dark comedy che racconta i numerosi risvolti della vita matrimoniale tra amicizia, amore, tradimento, lutto, tristezza, tensione etc. Jamie è uno chef la cui vita viene sconvolta dall’emergere di alcuni segreti su sua moglie Amandine, da cui aspetta un figlio. Jamie si mette alla ricerca di risposte con l’aiuto del cognato Jeff, la cui vita coniugale con Lue, subisce a sua volta un duro colpo.

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, i volti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo, il rapper Rkomi e il cantante Irama sono i protagonisti della terza stagione del real-life thriller firmato Amazon Original. Dieci personaggi che si danno alla fuga in tutta Italia con limitate risorse economiche, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la propria libertà per due settimane.

Savage x Fenty Show Il fashion show creato per celebrare le collezioni disegnate da Rihanna, unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, arriva al suo “Vol. 4”. Per il quarto anno di fila, la fashion experience prova a mettere in discussione il concetto di “sexy” attraverso una ricca line-up di modelle, attori-attrici e performer in scena per presentare le ultime creazioni del brand.

Inverso - The Peripheral Tratta dal romanzo di William Gibson, la nuova serie di fantascienza Amazon Original firmata Lisa Joy e Jonathan Nolan (Westworld) racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che in un angolo dimenticato dell'America futura cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia. Intelligente, ambiziosa e predestinata, sembra non avere futuro finché questo non bussa alla sua porta.

Il signore degli anelli: gli anelli del potere La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Porta gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

Prisma Scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo (entrambi conosciuti per Skam Italia), Prisma ha come protagonisti due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), il cui percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento al tempo stesso, sconvolgendo anche il loro affiatato gruppo di amici, ciascuno alla ricerca di un personale cambiamento.

Un affare privato Con Aura Garrido (The Ministry of Time) e Jean Reno (Le Grand Bleu) la serie è ambientata alla fine degli anni ’40 in Galizia. Marina, una coraggiosa e giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector, un uomo discreto e disponibile, con cui non solo dovrà trovare la verità, ma anche superare una serie di pregiudizi non da poco e la resistenza del commissario di polizia locale.



Making the Cut La famosa competizione di moda presentata da Heidi Klum e Tim Gunn è arrivata alla sua terza stagione. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici, insieme a tanti ospiti speciali che verranno svelati man mano.

A League Of Their Own Uscito in Italia con il titolo Ragazze Vincenti (1992), il film di Penny Marshall è la storia tutta al femminile di un gruppo di donne con il sogno di giocare a baseball a livello professionistico. La serie - basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele - riprende la trama originale introducendo nuovi personaggi e ampliando il loro straordinario percorso.

Terminal List Tratta dal bestseller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) che, dopo un’imboscata ai danni della sua squadra Navy Seal di cui fa parte, nel corso di un’operazione ad alto rischio, torna dalla sua famiglia con ricordi confusi su quanto accaduto. Decidendo di far chiarezza sui fatti, capisce che forze oscure stanno operando contro di lui.

Paper Girls 1988: la mattina dopo la notte di Halloween, quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - si trovano coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Trasportate nel futuro, dovranno capire come tornare nel passato. La ricerca le porta però a venire a contatto con le versioni adulte di se stesse. Basata sulla graphic novel di Brian K. Vaughan.

Senza confini Storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, Senza Confini è un’avventura epica con protagonista un gruppo di marinai in viaggio verso l’ignoto. Diretta da Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) la superproduzione è formata 6 episodi, girati tra Spagna e Repubblica Domenicana.

The Boys The Boys è una delle serie più divertenti e scorrette in circolazione. Protagonista è un manipolo di sgangherati difensori della giustizia, i “Boys” appunto, che fanno di tutto per smascherare il lato perfido e scorretto dei “Seven”, i supereroi di casa Vought, idolatrati dal marketing e dalle masse inconsapevoli del fatto che sono loro “i cattivi” da cui si dovrebbero difendere. I Boys sono mossi nell'impresa sia da motivi personali sia sociali, tra ottima action, tanto sangue e molto divertimento. Terza stagione.

Chloe - Le maschere della verità Becky Green (Erin Doherty) osserva da tempo Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) e la sua vita all’apparenza perfetta sui social media. Mentre Chloe ha un marito e tanti amici interessanti, Becky è segregata in un piccolo appartamento di Bristol con la madre affetta da demenza senile precoce. Quando Chloe muore, Becky decide di infilarsi nella vita della ragazza assumendo una nuova identità e cercando di scoprire cosa le sia accaduto.

The Wilds - Survival drama con echi alla Lost e un tocco di mistero, The Wilds racconta l’esperienza di un gruppo di ragazze che lottano per la sopravvivenza su un’isola deserta dove sono approdate in seguito a un incidente aereo. Nella seconda stagione della serie ritroviamo le protagoniste alle prese con la narrazione degli accadimenti svoltisi sull’isola da cui sono riuscite a salvarsi, sullo svelamento che si tratta di un esperimento sociale e che ne esiste uno corrispondente di solo ragazzi. Seconda stagione.

Bang Bang Baby Crime drama ambientata nel 1986, la nuova serie italiana Prime Video racconta la storia di Alice, un’adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia, la cui vita cambia all’improvviso quando scopre che il padre, che credeva morto, in realtà è ancora vivo. Per amore del genitore, la ragazzina si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal crimine.

Bosh: Legacy Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con "Money" Chandler, nemica di una volta e avvocato di prim’ordine. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si avventura nel mondo della polizia di Los Angeles.

Wolf Like Me La serie in 6 episodi ha come protagonista un padre vedovo e sua figlia, entrambi ancora in lutto per la perdita familiare. In seguito a un tamponamento in macchina, conoscono Mary (Isla Fisher), che entra subito in sintonia con la ragazzina, tanto da spingere l’uomo a volerla rincontrare per un appuntamento. Tutto va per il meglio, tranne che la donna sembra molto riluttante a parlare di sé e al calare della sera trova sempre una scusa per fuggire frettolosamente. Cosa nasconde?

Outer Range Josh Brolin (Milk, Non è un paese per vecchi, Dune) è Robert Abbott, il proprietario di un ranch nel Wyoming, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura intorno alla sua tenuta. Tra humor e misteri soprannaturali, Outer Range indaga il nostro modo imprevedibile di rapportarci con l’ignoto.

The Boys presents: Diabolical Serie antologica animata, The Boys presents: Diabolical è costituita da 8 episodi della durata di 12-14 minuti, ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione, che rivelano storie inedite ambientate nell’universo della ormai celebre serie The Boys.

Reacher La serie segue la storia di Jack Reacher, personaggio inventato dalla penna di Lee Child, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Reacher è in viaggio quando, arrivato in Georgia nella cittadina di Margrave, trova la comunità alle prese con il suo primo omicidio da vent’anni, di cui viene accusato. Reacher dovrà riuscire a provare la sua innocenza, mostrando chi è e scovando chi è stato.

With Love Sono cinque gli episodi di questa romantic comedy, ognuno ambientato durante una festività diversa dell’anno e con protagonisti i fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla continua ricerca del vero amore, la cui vita viene raccontata tra alti e bassi nel corso di dodici mesi.

As We See It Jack, Harrison e Violet sono tre ragazzi autistici poco più che ventenni, coinquilini. La serie in 8 episodi segue le loro vite mentre faticano per ottenere e mantenere il proprio posto di lavoro, fanno amicizie, si innamorano e provano a barcamenarsi con l’aiuto delle famiglie, degli assistenti e del legame che li unisce.

Tampa Baes - La docu-serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche gay a Tampa Bay, in Florida. Le ragazze, sempre pronte per una festa o un’avventura, combattono stereotipi ed etichette con i loro caratteri tosti, ambiziosi e divertenti, affrontando unite qualsiasi sfida.

Vita da Carlo Serie comedy in 10 puntate, Vita da Carlo intreccia realtà e finzione in un racconto con protagonista Carlo Verdone che svela inediti aspetti della sua personalità, regalando allo spettatore una buona dose di quell’humor che lo ha reso famoso e tanti momenti esilaranti.

Always Jane La serie è un racconto intimo del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare casa per andare al college. Nei suoi quattro episodi, Always Jane si concentra sulla narrazione dell'amore da parte della sua famiglia e sull'appoggio fornito affinché possa vivere in modo libero e autentico la sua vita.

Hanna Basata sull’omonimo film del 2011 diretto da Joe Wright e interpretato da Saoirse Ronan, la serie Prime Original racconta le vicende di Hanna, una ragazzina cresciuta in totale isolamento nelle foreste dell’Europa dell’Est, dove si è allenata duramente col padre per riuscire a fuggire ad alcuni nemici misteriosi che sono da sempre sulle loro tracce. Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria figura femminile interpretata da Esme Creed-Miles.

So cosa hai fatto Basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973 - da cui è stato tratto anche l’omonimo e celebre film del 1997 con Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar - la serie è scritta e prodotta da Sarah Goodman. Un anno dopo il fatale incidente che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di ragazzi si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprirne l’identità, i giovanissimi portano a galla lati oscuri di loro stessi e della propria città.

The Walking Dead: World Beyond Dopo The Walking Dead e Fear the Walking Dead, questo nuovo capitolo della saga creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno “i buoni”, altri “i cattivi”, ma ciascuno consoliderà una propria identità ben definita. Nel cast ci sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e molti altri affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession), Ted Sutherland (Fear Street) e Scott Adsit (30 Rock).

Maradona: Sogno Benedetto La serie biografica segue le sfide e i successi del famoso calciatore argentino interpretato nelle varie fasi della sua vita da Nazareno Casero (Historia de un clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Dalle origini umili alla rivoluzionaria carriera nel Barcellona, fino a quella leggendaria nel Napoli e in Nazionale con la vittoria della Coppa del Mondo nel 1986 in Messico, Maradona: Sogno Benedetto è composta da 10 episodi che ripercorrono i momenti chiave della vita e della carriera di un'icona del calcio internazionale.

Motherland: Fort Salem Siamo in America, in un presente alternativo. Da tre secoli le streghe hanno visto cessare le persecuzioni nei loro confronti grazie a un accordo con il Governo U.S.A. che prevede, in cambio della tregua, il loro impegno a difendere il paese in caso di attacchi. La serie in 10 episodi prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick, e ideata da Eliot Laurence, segue le avventure di tre ragazze dall’addestramento in “combattimento magico” all’azione sul campo. Le protagoniste sono Raelle (Taylor Hickson), una recluta la cui madre è caduta in servizio; Sally (Jessica Sutton), una ragazza gentile e determinata arruolatasi nonostante il parere contrario della famiglia; Abigail (Ashley Nicole Williams), discendente di una stirpe di alto rango. La seconda stagione di Motherland: Fort Salem è già disponile.

Voltaire High - È il 1963 quando il Voltaire diventa un liceo misto e, per la prima volta, un gruppo di ragazze si trova a fare lezione con centinaia di ragazzi. La serie francese si propone come tramite storico per affrontare tematiche ancora molto attuali.

Goliath Billy Bob Thornton (Fargo - la serie, Monster’s Ball, L’uomo che non c’era) è Billy McBride, uno dei migliori avvocati della California, anche se sempre al verde e con seri problemi d'alcolismo. Nel corso delle stagioni di Goliath, Billy si trova ad affrontare alcuni casi molto impegnativi: nella prima accetta d’intentare causa per omicidio colposo contro il cliente più facoltoso dello studio legale che ha contribuito a creare, mentre nella seconda affronta un caso di duplice omicidio. Una serie d’indagine molto appassionante, con un ottimo cast, ora giunta alla sua quarta e ultima stagione.

Modern Love - La serie ispirata all’omonima rubrica del New York Times arriva alla sua seconda stagione con nuove storie d’amore e un cast di stelle come Minnie Driver, Tobias Menzies, Anna Paquin, Kit Harington e molti altri. Modern Love è una commedia romantica con episodi della durata di mezz’ora che esplorano l’amore in tutte le sue forme. Ogni puntata mette in scena una storia a sé, con un piccolo cast pensato ad hoc.

Nine Perfect Strangers - Tratto dal romanzo della scrittrice australiana Liane Moriarty e prodotta dal team di Big Little Lies, Nine Perfect Strangers è ambientata in un wellness resort di lusso che promette ogni tipo di cura alla persona. È lì che si recano nove personaggi che scappano dallo stress cittadino per migliorare il proprio stile di vita, ritemprando mente e corpo. Nel cast: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Regina Hall, Michael Shannon e molti altri.

Kevin Can F**k Himself - Allison (Annie Murphy) sembra incarnare tutti gli stereotipi della “moglie da sitcom”. Solo che a un certo punto, la donna apre gli occhi e manda al diavolo tutte le ingiustizie della sua vita. In un mix di commedia e dramma la serie intrattiene facendoci riflettere e domandare di chi e cosa abbiamo riso per tanti anni.

Them Una famiglia afroamericana si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. Sono gli anni ’50, nel pieno del periodo noto come “The Great Migration”. La casa in cui si trovano a vivere si trasforma in un vero inferno, popolato da demoni reali e soprannaturali che minacciano di distruggerli. Miniserie antologica horror, Them è creata da Little Marvin (Covenant) e prodotta da Lena Waithe.

Solos Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba e molti altri, sono i protagonisti di questa serie antologica in sette episodi che riflette sulla profondità dei legami umani attraverso l’esperienza di singoli personaggi. Tra i registi degli episodi ci sono anche Zach Braff (La mia vita a Garden State) e Tiffany Johnson (Girls Room).

Bosch Ispirata ai best seller di Michael Connelly, Bosch è una detective story con protagonista Titus Welliver (Lost) nei panni dell’investigatore che dà il nome alla serie e che si trova a indagare su una serie di casi insieme al resto della squadra omicidi di cui fa parte. Jamie Hector (The Wire), Amy Aquino (Being Human), Madison Lintz (The Walking Dead) e Lance Reddick (The Wire) sono altri membri del cast di questa serie di successo arrivata alla sua settima e ultima stagione. In streaming dal 25 giugno.

Noi, ragazzi dello zoo di Berlino La serie tedesca Amazon Original racconta in otto episodi la famosa storia di “Christiane F.” e del suo gruppo di amici del Bahnhof Zoo - stazione ferroviaria di Berlino - in una nuova e moderna interpretazione del bestseller internazionale. Noi, ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti alle prese con i propri sogni di felicità, mentre vivono la propria età con sregolatezza.

The Underground Railroad Il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) è showrunner, regista - di tutti i dieci episodi - ed executive producer di questa miniserie tratta dal famoso romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga della giovane Cora Randall (Thuso Mbedu) nell’America del Sud pre-Guerra Civile. È una storia drammatica, dura, ma carica di speranza, che vede tra i protagonisti anche Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim e molti altri.

Veleno Docuserie in cinque episodi scritta e diretta per Amazon Prime Video da Hugo Berkeley, Veleno racconta la controversa storia di cronaca de “I diavoli della bassa modenese”, il cui appellativo è legato a diversi casi di pedofilia e satanismo che dal 1997 portarono all’allontanamento di 16 bambini dalle proprie famiglie. Le indagini svelarono infatti l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici a cui erano costretti a partecipare anche i bambini. Tutti gli imputati furono condannati durante il maxi processo che si tenne nel giugno del 2000. È stata un’inchiesta giornalistica, vent’anni più tardi, a mettere in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove rivelazioni.

Soulmates Serie antologica ambientata in un futuro molto prossimo - circa tra 15 anni - Soulmates racconta di una scoperta scientifica che ha radicalmente cambiato la vita umana: un test che stabilisce chi sia la tua anima gemella. Ogni episodio ha una storia e un cast diversi, ciascuno dei quali esplora un differente impatto del test sulla vita delle persone. Soulmates è scritta dal premio Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein (Superbob, Adult Life Skills).

El Internado: Las Cumbres Serie spagnola in 8 episodi, El Internado: Las Cumbres è ambientata in un collegio vicino a un antico monastero, isolato e inaccessibile a causa delle montagne. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che si trovano lì per ricevere una rigida educazione. La foresta che circonda la struttura, però, nasconde antiche leggende e misteriosi pericoli che coinvolgeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

Tutta colpa di Freud È tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese la serie che racconta le avventure famigliari di Francesco (Claudio Bisio), uno psicanalista con tre figlie ormai adulte. Quando tutte e tre tornano a casa, Francesco incomincia ad avere una serie di attacchi di panico che lo costringono ad andare a sua volta in terapia. Nel cast, oltre a Claudio Bisio, ci sono Caterina Shulha, Marta Gastini, Luca Bizzarri, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca e Max Tortora.

American Gods Tratta dal romanzo cult di Neil Gaiman, American Gods è stata trasformata in uno dei prodotti televisivi più sorprendenti degli ultimi anni da Bryan Fuller e Michael Green. La serie racconta l’epica battaglia tra i Vecchi Dei della Mitologia e i Nuovi Dei della Tecnologia. Shadow (Ricky Whittle) è un ex galeotto al servizio del misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane), che si rivela essere non solo il dio Odino, ma anche suo padre. Nella terza stagione, Shadow prova a scappare dal suo destino rifugiandosi nella cittadina di Lakeside, in Wisconsin, dove però scopre che la tranquillità del luogo e dei suoi abitanti hanno radici profonde e oscure. Non gli rimane dunque che accettare la sua natura e decidere che tipo di dio vuole essere.

Utopia Conspiracy thriller in 8 episodi creato da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), Utopia racconta le avventure di un gruppo di appassionati di fumetti che si conoscono in rete a causa della loro comune ossessione per una graphic novel intitolata Utopia. Ian, Becky, Samantha, Wilson Wilson e Grant porteranno alla luce messaggi nascosti tra le pagine del fumetto che predicono una minaccia per l’umanità. I cinque si trovano così catapultati in un’avventura che li conduce a conoscere la celebre protagonista di Utopia Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unisce a loro nella missione per salvare il mondo. Nel cast compare anche John Cusack, nel suo primo ruolo in una serie tv.

Truth Seekers Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori di questa nuova serie comedy soprannaturale che segue le avventure di una squadra d’investigatori paranormali, uniti per documentare le apparizioni di fantasmi nel Regno Unito. Il loro equipaggiamento è amatoriale, ma i rilevamenti sono sempre più frequenti. È così che lo strano team scopre una cospirazione che potrebbe mettere la parola “fine” al genere umano. Nel cast, oltre a Nick Frost e Simon Pegg, ci sono anche Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy e Susan Wokoma. In streaming dal 30 ottobre.

Doom Patrol Basata sui personaggi creati da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, la serie riscrive le gesta di uno dei gruppi di supereroi più amati della DC Comics. Ognuno dei membri di questa stramba squadra ha acquisito i poteri in seguito a un trauma di cui porta ancora i segni visibili sul corpo. È grazie all’iniziativa di The Chief che, dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo iniziando a indagare sui fenomeni più strani dell’esistenza. Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura dotati di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.

Buffy Le 7 stagioni dell’ammazzavampiri più famosa della tv sono arrivate su Prime Video. Per chi non c’era negli anni ’90: Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) abita e frequenta il liceo a Los Angeles. Potrebbe sembrare una ragazza come tante, ma non è così: Buffy è una cacciatrice di vampiri e demoni vari, che compie le sue missioni aiutata da un fedele gruppo di amici.

Lost Le 6 stagioni della serie che ha trasformato la tv sono disponibili su Prime Video. Riassumere Lost è un’impresa impossibile, che possiamo solo introdurre così: un areo in volo da Sydney a Los Angeles precipita su un’isola all’apparenza deserta. I sopravvissuti si accampano in attesa di soccorso, che però tarda ad arrivare. Scienza, religione, mitologia… Lost è cultura pop. Se non lo avete mai visto, questa è l'occasione da non perdere.

Fargo La serie tratta dal noto e omonimo film dei fratelli Coen è un’opera antologica che sviluppa ogni stagione con una storia a sé stante, che ruota intorno a un crimine. Alcuni dei suoi interpreti sono stati: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Ted Danson e Ewan McGregor (tra i tanti). Se vi piacciono i racconti cupi di suspense, Fargo è la serie che fa per voi.

Absentia Serie thriller in cui l’agente dell’FBI Emily Byrne (Stana Katic, nota per il suo ruolo in Castle) è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston ed essere scomparsa senza lasciare traccia. Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un’altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi.

Glee Le sei stagioni della celebre serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan arrivano su Prime Video l’1 luglio. La storia è quella del professor Will Schuester, intenzionato a riportare in vita il “glee club”, ovvero un gruppo di canto e ballo, all'interno della scuola in cui insegna. I suoi studenti non sembrano molto interessati, ma nonostante questo Schuester riesce a mettere insieme un numero diversificato di giovani talentuosi, che danno vita a un gruppo di successo.

Mad Men Le sette stagioni delle avventure pubblicitarie del talentuoso Don Draper (Jon Hamm) e degli altri membri dell’agenzia in cui lavora, tra gare di creatività al servizio dei brand e vite private, arrivano su Prime Video il 3 luglio. Mad Men è una delle serie meglio scritte e messe in scena di sempre, che racconta un universo molto maschile di sigarette, liquori e ore piccole, da cui è impossibile non rimanere affascinati.

Dispatches From Elsewhere Composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno, Dispatches From Elsewhere è una serie antologica che racconta le vicende di quattro personaggi nelle cui vite manca qualcosa, anche se non sanno dire esattamente cosa sia. Per una serie di fortuiti eventi, i quattro iniziano ad affrontare alcune misteriose sfide, che aprono loro gli occhi su un mondo di possibilità e di magia. La serie è prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother), protagonista insieme a Sally Field (Forrest Gump), Eve Lindley (Mr. Robot) e Andre Benjamin degli Outkast.

Future Man Josh Futterman è un gamer di fama mondiale che vive ancora con i suoi genitori e ha un lavoro senza molte prospettive. Totalmente incapace d’intrattenere relazioni sociali, soprattutto con le donne, Josh è un vero campione di Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è primo in una classifica mondiale. La terza e ultima stagione della serie inizia con Josh (Josh Hutcherson), che insieme agli amici Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), è costretto a partecipare a un torneo televisivo dove i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena.

Homecoming Homecoming è una serie thriller che ha visto, nella sua prima stagione, Julia Roberts nei panni di Hedi Bergman, una consulente del Geist Group, una società che si occupa di supportare i soldati di ritorno da missioni di guerra con il progetto Homecoming, nascondendo scomode verità. Protagonista della seconda stagione è Janelle Monáe (Il diritto di contare), una donna che si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non si ricorda più chi è, né come sia finita lì. La ricerca della verità, porterà anche lei nel cuore del Geist Group.

Tales From The Loop Surreale e incantata, la serie prodotta da Matt Reeves (regista di Cloverfield) e basata sui lavori dell’artista svedese Simon Stålenhag, racconta di una cittadina in cui gli abitanti vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibile l’impossibile. Nel cast ci sono tra i tanti Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (I due papi, Il trono di spade).

The Man In The High Castle La serie tratta dal romanzo di Philip K. Dick (in Italia pubblicato col titolo La svastica sul sole) arriva alla quarta, nonché ultima, stagione.The Man In The High Castle è ambientata in un universo distopico in cui le potenze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e dunque il mondo contemporaneo, compresi gli U.S.A., è diviso tra Germania nazista e Giappone imperialista. Una serie che per messa in scena, personaggi, intreccio e curiosità è ancora tra le più famose di Amazon Prime Video.

Made in Italy Otto episodi che raccontano la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset. Protagonisti di “Made in Italy” Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

Riverdale Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Finita l'estate, in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, Archie nasconde un segreto: il giorno in cui è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco.

Desperate Housewives Tutte le 8 stagioni arrivano su Amazon Prime. La serie racconta le vicessitudini di un gruppo di donne, vicine di casa nel ricco quartiere di Wisteria Lane, dopo il misterioso suicidio di una di loro.

Sneaky Pete Racconta la storia di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), che si impossessa dell’identità del suo ex compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare dal suo passato. Ma chi è Marius Josipovic? Allo stesso Marius piacerebbe saperlo. Sente un forte legame con la famiglia Bernhardt, ma non è realmente parte della famiglia. È un ciarlatano. Un impostore. E Marius prova così un grande conflitto interiore. È ormai un abile truffatore che, da una parte, è attirato dall’idea di condurre una vita normale, dall’altro ne è spaventato. Terza stagione dal 10 Maggio

Fleabag Tagliente commedia britannica scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge con protagonista una over 30 cinica e sessualmente emancipata, che adora mettere in discussione qualsiasi tipo di relazione o situazione sociale condivisa e apprezzata dai più. Con una parlantina irrefrenabile e battute divertenti, Fleabag propone un modello femminile disincantato e strafottente di cui non potrete che innamorarvi.

Shameless Siamo a Chicago, dove si seguono le vicende quotidiane dei Gallagher, una famiglia povera e disfunzionale, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e i suoi sei figli.

Doctor Who Serie tv britannica di fantascienza prodotta a partire dal 1963 con protagonista un alieno buono ed eccentrico, Doctor Who, che viaggia attraverso spazio e tempo per risolvere problemi e combattere le ingiustizie in tutto l'universo a bordo del suo TARDIS, un veicolo che ricorda una vecchia cabina della polizia britannica, e con l'aiuto di strumenti tecnologicamente avanzatissimi quali il cacciavite sonico.

The Widow Georgia Wells (Kate Beckinsale di Pearl Harbor, Underworld) vive da eremita in una casa di campagna nel Galles, da quando suo marito Will è morto tre anni prima in un incidente aereo nella Repubblica Domenicana del Congo. Tutto cambia quando la donna, guardando la tv, intravede Will sullo sfondo di un servizio giornalistico girato in Congo. Georgia decide di partire e, arrivata a Kinshasa, si unisce a Judith Gray (Alex Kingston), ex partner in affari di Will, per scoprire cosa sia davvero accaduto a suo marito e se sia ancora vivo.

Mozart in the Jungle Ideata dal fratello più ‘matto’ di casa Coppola, Roman, insieme al cugino Jason Schwartzman, a Alex Timbers e a Paul Weisz, Mozart In The Jungle racconta le avventure on e off stage di Rodrigo De Souza (Gael García Bernal), ex bambino prodigio oggi votato all'importante ruolo di giovanissimo direttore dell’Orchestra Filarmonica di New York. La serie, ora alla sua quarta stagione, è ispirata alle stravaganti memorie di Blair Tindall, un oboista di alto profilo che suonò proprio alla Filarmonica.

The Romanoffs La nuova serie antologica del creatore di Mad Men Matthew Weiner racconta attraverso otto episodi le avventure dei discendenti immaginari della nobile famiglia russa decaduta in seguito alla rivoluzione d’ottobre dei primi del Novecento. Ogni episodio è un piccolo film a sé stante: ci porta in un luogo diverso del mondo, a personaggi e situazioni che cambiano di puntata in puntata. Le difficili relazioni umane e familiari tra i protagonisti sono il fil rouge narrativo di questa serie, splendidamente interpretata da attori del calibro di Aaron Eckhart, Corey Stoll, Marthe Keller, John Slattery e molti altri.

The Terror Serie antologica prodotta tra i tanti anche da Ridley Scott, The Terror sviluppa un dramma storico introducendo elementi di paura. La prima stagione - 10 episodi - è tratta dal romanzo di Dan Simmons e racconta la scomparsa di due navi, la HMS Erebus e la HMS Terror, partite nel 1846 per cercare il famoso passaggio a nord dell’Atlantico e mai tornate. La seconda stagione, invece, è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e narra di strane morti che colpiscono una comunità Nippo-Americana.

The Office Serie cult - qui nella sua versione americana - con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ed Helms e molti altri, il suo upload completo su Prime Video è stato festeggiato come un vero e proprio evento dai fan e da chi finalmente ha la possibilità di recuperarsela completa per un binge watching da lacrime agli occhi. Trasmessa originariamente su NBC dal 2005 al 2013, The Office racconta le vicissitudini di un gruppo d'impiegati intenti a non perdere il proprio posto di lavoro, mentre giornalmente risolvono beghe e intrighi da ufficio, oltre che essere vessati dallo humor fuori luogo del proprio capo (Steve Carell).

Forever Fred Armisen e Maya Rudolph sono Oscar e June, una coppia che vive una comoda, ma routinaria vita in California. Negli anni i due hanno saputo starsi accanto con affettuosa simbiosi decidendo di non avere figli e condividendo alcune passioni che, ovviamente, dopo un po' sono cadute nella noia. Quando June inizia a pensare di volere di più e per dare una ventata di novità alla loro relazione propone a Oscar un weekend in montagna al posto del solito lago, l’ignoto presenta loro il conto. Forever riflette sui pro e i contro delle relazioni lunghe una vita, sugli effetti che hanno in presenza e in assenza dell'altro nella vita del singolo. Fa ridere e piangere. E conferma l'immenso talento di Maya Rudolph.

Crisis in Six Scenes Scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, Crisis In Six Scenes si svolge negli anni ’60 a New York, durante le proteste per la guerra nel Vietnam. Un evento che sembra sfiorare solo esternamente una coppia della classe media cittadina, fino al giorno in cui una strana ospite di orientamento radicale, si trasferisce a casa loro e tenta in tutti i modi di cambiare la loro prospettiva politica. Logorroica e divertente come nella migliore tradizione di Allen, la serie in sei puntate è interpretata anche da Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel ) e Miley Cyrus.

I Love Dick Il romanzo di Chris Kraus è inscrivibile tra le opere di narrativa che più ha ridefinito la femminilità contemporanea grazie all’irriverenza con cui la sua autrice affronta, senza far ricorso a stereotipi, tematiche complesse come quelle amorosa e sessuale. I Love Dick si focalizza sulla vita di una coppia sposata, la cui esistenza viene sconvolta dalla conoscenza di un artista magnetico e rivoluzionario per cui la donna inizia a provare un’irrefrenabile attrazione. Nel cast: Kathryn Hahn (I sogni segreti di Walter Mitty, Revolutionary Road) e Kevin Bacon (Mystic River, Apollo 13, Sleepers).

The Looming Tower I fan delle storie di spionaggio internazionale stile Homeland non possono di certo perdere questa miniserie in dieci puntata basata sull’omonimo romanzo di Lawrence Wright. Fine anni ’90: The Looming Tower racconta di come la storica rivalità tra FBI e CIA possa aver inavvertitamente compromesso le indagini su Osama bin Laden e Al-Qaeda, non arrivando così a sventare la tragedia dell’11 settembre 2001. La serie ha un super cast: Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e Tahar Rahim.

Preacher Ideata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin, Preacher è tratta dall’omonima serie di fumetti, in un mix di horror, sovrannaturale e commedia. Jesse Custer (Dominic Cooper) è un giovane predicatore che predica senza molta soddisfazione in una piccola comunità del Texas. Quasi sul punto di perdere la fede, viene posseduto da una strana entità che gli fa sviluppare un potere molto pericoloso: farsi obbedire da chiunque lo ascolti. Affiancato dalla sua ex fidanzata e da uno strano vampiro alcolizzato, Jesse affronta un nuovo cammino di diffusione del Verbo.