C'è grande attesa tra i fan per i nuovi episodi del thriller psicologico You, dopo che Netflix ha rinnovato la serie per la quarta stagione

A poche ore dal debutto su Netflix della terza stagione di You, la piattaforma di streaming ha rinnovato la serie per una quarta stagione, indicando la sua fiducia nel successo dello show.

Pubblicando una foto su Instagram per stuzzicare l'attenzione dei fan, l'account ufficiale Netflix ha rivelato che i prossimi episodi, quelli che usciranno in questi giorni, non saranno gli ultimi.

Le prime due stagioni di You erano state un vero e proprio trionfo, al punto che la serie era entrata nella classifica dei contenuti più visti di Netflix.

Ed effettivamente i fan sono rimasti entusiasti dalla notizia che l'avvincente thriller psicologico tornerà per un'altra stagione.

Mentre ulteriori dettagli sono ancora top secret (forse conservati in una scatola da scarpe da qualche parte nel soffitto di Joe), ecco ciò che sappiamo finora sul prossimo capitolo di You.

La serie è basata sul romanzo best-seller di Caroline Kepnes e la storia segue le vicende di Joe Goldberg (Penn Badgley), un uomo che è pronto a fare qualsiasi cosa per amore.

Nella seconda stagione Joe si è trasferito a Los Angeles e ha cambiato il suo nome in Will, trovando una nuova ossessione per Love Quinn che (spoiler alert!) si rivela essere psicopatica quanto lui.

Alla fine dell'ultimo episodio, scopriamo che Love conosce il passato di Will, rivelando di aspettare un figlio da lui. Ma i creatori ci hanno lasciato con un cliffhanger, tutto da scoprire nei prossimi episodi.

Gli avvenimenti della terza stagione potranno sconvolgere tutte le carte in tavola, lasciandoci così in dubbio su cosa aspettarci (e chi rivedere del cast) nel futuro della serie.

Tutti e 10 gli episodi della terza stagione usciranno contemporaneamente domani, il 15 ottobre, su Netflix.

Al momento invece, You 4 non ha ancora una data d’uscita, ma è probabile che non arriverà su Netflix prima del 2022 inoltrato.