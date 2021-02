Storie di femminilità e di talento: se La regina degli scacchi e la rossa Beth Harmon vi hanno conquistato, abbiamo per voi altre 8 serie tv da vedere

La regina degli scacchi racconta le vicissitudini di una prodigiosa ragazzina, Beth Harmon (interpretata dalla ormai iconica Anya Taylor-Joy) che, rimasta orfana, finisce in collegio dove scopre uno straordinario talento per il gioco degli scacchi.

Beth è una campionessa nata e inizia a partecipare a tornei in cui finisce per scontrasi e vincere contro avversari molto più inseriti nell’ambiente di lei. Non solo: Beth rompe i pregiudizi legati alla sua giovane età e, soprattutto, al suo essere una donna in un mondo pressoché maschile, grazie alle sue insuperabili capacità.

Talento naturale, femminilità, personalità e stile: se siete in cerca di un’altra serie tv da vedere dopo aver visto La regina degli scacchi, ecco 8 titoli che potrebbero fare al caso vostro.

8 serie tv da vedere se vi è piaciuta La regina degli scacchi

La fantastica signora Maisel

Se non sapete chi è "Midge" Maisel è arrivato il momento di recuperare la serie che la vede protagonista.

Creata da Amy Sherman-Palladino (Una mamma per amica) e arrivata alla sua terza stagione - in streaming su Amazon Prime Video - La fantastica signora Maisel racconta la storia di una ragazza dell’upper class ebrea newyorchese anni Cinquanta che, da moglie e madre di famiglia, dopo la scoperta che il marito la tradisce, decide di seguire il suo talento, divenendo una delle stand-up comedian più interessanti della città e non solo.

Accompagnata dall'inseparabile manager-amica Susie (Alex Borstein), munita di un invidiabile guardaroba multicolor e dotata di una vivace parlantina, Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) si divide quotidianamente tra casa, che è tornata a condividere coi suoi genitori insieme ai figli, palcoscenico e lavoro, in un vortice continuo di parole e situazioni.

La fantastica signora Maisel è una delle serie più spassose degli ultimi anni, con uno dei personaggi femminili meglio pensati per la tv.

Fleabag

Dissacrante ed estremamente conteporaneo, il personaggio creato dall’inglese Phoebe Waller-Bridge ha portato una ventata di freschezza e rivoluzione nella narrativa femminile televisiva.

Fleabag - dall’inglese “sacco di pulci” - è una donna sui trent’anni che arranca tra vita sentimentale, lavorativa e famigliare, tutte precarie, complice la sfortuna e una buona dose di autodistruttività.

Ha una parlantina tagliente e una mente veloce, è diretta nell’esprimere ciò che pensa e prova - non a caso lo dice in camera, rivolgendosi direttamente allo spettatore - e non è priva né di pregi né di difetti.

Fleabag non ha inibizioni sessuali e crede nell’amore, anche se finisce sempre con le persone sbagliate.

Ha una sorella, Claire (Sian Clifford), con cui ha un rapporto imperfetto nella sua normalità.

Fleabag è noi al cubo. E la serie, soprattutto la sua seconda stagione, è tra i prodotti tv in streaming - la trovate su Amazon Prime Video - più originali e meglio scritti in circolazione.

Nel cast della serie ci sono anche Olivia Colman (The Crown) e Andrew Scott (Sherlock).

The Alienist

The Alienist, la serie thriller-poliziesca Netflix ambientata nella New York di fine Ottocento, con il procedere dei suoi episodi vede un personaggio emergere più degli altri: la detective Sara Howard, interpretata da Dakota Fanning.

Abbiamo conosciuto la giovane ragazza nel corso della prima stagione come aiuto del Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un alienista, e del suo amico-aiutante John Moore (Luke Evans), quando ancora lavorava come segretaria del commissario di Polizia della città.

L’abbiamo ritrovata nella seconda con il suo studio da detective avviato e un caso da risolvere a cui gli altri due sono stati chiamati a partecipare.

Sara Howard è una donna con un sogno “ troppo maschile” per il tempo in cui vive e quindi è corazzata caratterialmente e psicologicamente per affrontare le situazioni "men only" in cui si trova ad agire.

È un personaggio il cui coraggio serve a far riflettere su come sia stato difficile per molte - e come per molte lo sia ancora - riuscire a raggiungere i propri sogni professionali a causa del pregiudizio.

Mrs America

Tra le migliori serie uscite lo scorso anno - la trovate su TIM Vision - c’è Mrs America, in cui Cate Blanchett veste i panni della ultra-conservatrice Phyllis Schlafly, la donna che negli anni Settanta provò ad ostacolare l’approvazione dello Equal Rights Amendment, fortemente voluto dal movimento femminista capeggiato da personalità come Gloria Steinem (Rose Byrne, nella serie), Bella Abzug (Margo Martindale), Betty Friedan (Tracey Ullman) e Shirley Chisholm (Uzo Aduba).

La miniserie dà rilievo a una pagina importante della storia recente e della femminilità, raccontando una figura femminile ostinata e scomoda che si è a lungo prodigata contro i suoi stessi diritti, nonostante lei per prima come donna-madre-moglie-professionista non riuscisse a goderne appieno, né in famiglia né in politica.

The Great

La serie disponibile su Starzplay racconta in modo originale - l’ha scritta Tony McNamara, lo stesso di La favorita di Lanthimos - la vera storia di Caterina la Grande di Russia, nei cui panni troviamo Elle Fanning.

The Great inizia con la futura sovrana in viaggio dall’Inghilterra alla Russia per sposare Pietro III.

A causa delle storie romantiche che ha letto nei libri, Caterina sogna l'amore e il matrimonio che non avrà.

Giunta a corte, infatti, la giovane è costretta a scontrarsi con i metodi grossolani e poco illuminati del futuro marito e della sua retrograda corte di perdigiorno.

Non potendo vivere così, Caterina sceglie dunque di cambiare le cose e lo fa in modo tanto intraprendente quanto inaspettato.

Sono l’ironia e la farsa patinata i tratti distintivi di questo show, tra i meglio realizzati e divertenti visti lo scorso anno.

Mozart in the Jungle

Se siete alla ricerca di una serie con un personaggio dal talento prodigioso, Mozart in the Jungle è quella che fa per voi. Trovate le sue quattro stagioni in streaming su Amazon Prime Video.

Protagonista è Rodrigo, interpretato da Gael Garcia-Bernal, direttore nella New York Symphony e maestro tanto geniale quanto eccentrico.

Ogni volta che ha qualche problema da risolvere o crisi d’ispirazione, Rodrigo parla con il fantasma di Mozart.

La sua assistente personale, nonché amica e poi amante, è Hailey (Lola Kirke), la quale aveva provato ad entrare nell’orchestra come oboista, scegliendo poi di ripiegare sull’altro ruolo.

Musica e capacità straordinarie sono al centro di Mozart in the Jungle, una sofisticata serie comedy ambientata a New York sul mondo dei concerti, dei grandi teatri e dei protagonisti che li animano.

Godless

Creata da Scott Frank, lo stesso di La regina degli Scacchi, insieme Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven, Erin Brockovich - Forte come la verità), Godless è una miniserie western con una forte componente femminile. La trovate su Netflix.

1884: Frank Griffin (Jeff Daniels), un fuorilegge, si mette alla ricerca dell’amico e figlioccio Roy Goode (Jack O’Connell), che lo ha tradito.

Tutto si complica quando scopre che Roy è nascosto a La Belle, una cittadina comandata da donne.

Mentre Griffin decide di radere al suolo o uccidere chiunque si metta tra lui e la sua preda, le abitanti della città si organizzano per difenderla dalla spietata ondata d’odio e di violenza.

Nel cast ci sono anche Michelle Dockery, Merritt Wever, Scoot McNairy, Thomas Brodie-Sangster e molti altri.

Killing Eve

Scritta da Phoebe Waller-Bridge - la stessa di Fleabag, vedi sopra - Killing Eve è un’avvincente storia di spionaggio, un duplice gioco del gatto e del topo, che si consuma tra l’agente segreto Eve Polastri (Sandra Oh) e la brutale assassina mercenaria Villanelle (Jodie Comer).

Killing Eve ha due protagoniste femminili molto intelligenti e abili in ciò che fanno, che diventano l’una per l’altra delle vere ossessioni.

Una serie ben scritta e architettata, le cui tre stagioni sono disponibili in streaming su TIM Vision.