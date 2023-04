5 serie tv da vedere se vi è piaciuta The Marvelous Mrs. Maisel accomunate da tanta ironia e parlantine veloci e taglienti

La fantastica signora Maisel, la serie creata da Amy Sherman-Palladino, vincitrice di plurimi Emmy, ha lasciato un segno indelebile nella serialità televisiva, proponendo un’eroina femminile aspirazionale che, nella New York degli anni ’50 manda all’aria la sua tranquilla e agiata vita di moglie-madre-figlia, per inseguire il sogno di diventare una comedian di successo.

Con ironia, parlantina e un’indimenticabile messa in scena, La fantastica signora Maisel ci ha regalato grande intrattenimento.

Se anche a voi mancherà tantissimo Miriam Maisel (Rachel Brosnahan) e con lei Susie (Alex Borstein), Joel (Michael Zegen), Lenny (Luke Kirby), Abe (Tony Shalhoub), Rose (Marin Hinkle) e tutti gli altri.

Ecco cosa potete guardare in streaming quando The Marvelous Mrs. Maisel sarà arrivata definitivamente ai titoli di coda e cercherete qualcosa di nuovo per consolarvi.

5 serie tv da vedere simili a La fantastica signora Maisel

Fleabag

Parlando di eroine dalla parlantina veloce e tagliente, impossibile non citare la Fleabag di Phoebe Waller-Bridge, in streaming su Prime Video. Il suo personaggio femminile è un cult e se non l’avete mai vista è assolutamente arrivato il momento di recuperare.

Ambientata a Londra, la serie ha come protagonista una trentenne organizzativamente e sentimentalmente caotica, che conosciamo nel momento in cui deve affrontare un lutto e poi accompagniamo attraverso diversi inghippi famigliari e relazioni fallimentari.

Emily in Paris

Divertente, avventurosa e ricca di look eccentrici, Emily in Paris racconta la storia di una giovane social media manager che da Chicago finisce a Parigi per lavoro.

Tra carriera, amori, moda e tante nuove amicizie, la serie creata da Darren Star (già produttore di Melrose Place, Sex and the City, Beverly Hills 90210) in streaming su Netflix è un concentrato di buonumore e romanticismo.

Bad Sisters

Non tanto conosciuta come le altre di questa lista, ma assolutamente da recuperare se non l’avete ancora vista, è la serie tv Bad Sisters, in streaming su Apple TV+. La storia creata da Sharon Horgan è un racconto di sorellanza, tale per motivi di sangue, ma anche dettata da un obiettivo comune, narrato attraverso una sceneggiatura perlopiù dialogata in cui si ride spesso.

Eva, Becka, Bibi e Grace sono le sorelle Garvey. Quando Jean Paul, marito di Grace, da loro soprannominato “prick”, viene trovato morto, l’assicurazione con cui l’uomo aveva stipulato una polizza sulla vita inizia a indagare sulle quattro credendo che non sia stato un incidente quello che lo ha coinvolto. Ognuna di loro aveva un motivo per ucciderlo.

Unbreakable Kimmy Schmidt

Classico della comicità televisiva, creato da Tina Fey e Robert Carlock, con Elle Kemper nel ruolo del personaggio che dà il titolo alla serie, Unbreakable Kimmy Schmidt racconta le vicissitudini di una trentenne che, dopo essere stata salvata da una setta apocalittica che l’ha tenuta rinchiusa per anni in un bunker, finisce a lavorare come tata a New York.

Naive e sempre entusiasta, Kimmy divide un appartamento con l’attore in erba Titus e prova a riprendersi la vita che le è stata sottratta a suon di schiettezza e sorrisi, combinando casini a catena e finendo spesso in situazioni improbabili. Si ride tanto. Le sue quattro stagioni (è finita) sono in streaming su Netflix.

I’m Dying Up Here

Ambientata negli anni ’70 a Los Angeles, I’m Dying Up Here racconta la vita e gli intrecci di una serie di cabarettisti che ogni sera si esibiscono al Goldie’s. Ambiziosi, folli e completamente dipendenti dal palcoscenico, i comedian protagonisti sono disposti a tutto per convincere Goldie, la proprietaria del club, a lasciarli fare e dar loro un’altra chance anche quando non ne vorrebbe sapere.

La serie prodotta tra gli altri da Jim Carrey è una dramedy interpretata da Melissa Leo (Goldie), Ari Graynor (Cassie), Clark Luke (Ron), Michael Angarano (Eddie), Stephen Guarino (Sully), Rj Cyler (Adam) e molti altri. La trovate su Prime Video (anche se purtroppo è stata cancellata dopo la sua seconda stagione).