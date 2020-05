Friends tornerà entro l'anno, se tutto va bene: le riprese dello speciale, rimandate a causa del coronavirus, dovrebbero concludersi entro l'estate

La notizia della reunion di Friends aveva fatto esaltare tutti i fan della storica serie, che però sono rimasti amareggiati dallo stop alle riprese causa coronavirus.

La reunion sembrava essere stata rimandata a tempo indeterminato a causa della sospensione di tutta la produzione televisiva e cinematografica per via della pandemia.

La possibilità di rivedere insieme Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey sembrava sparita del tutto.

Ma ora c'è finalmente una notizia positiva: Bob Greenblatt di Warner Media Entertainment ha infatti dichiarato che le riprese della serie HBO saranno completate entro la fine dell'estate.

Quando esce lo speciale reunion di Friends

L'attesissima reunion dei sei indimenticabili membri del cast di Friends doveva inizialmente essere disponibile sul servizio di streaming HBO Max supportato da WarnerMedia dal 27 maggio.

«All'inizio pensavamo che le riprese sarebbero state ritardate di un mese o due al massimo, ma ora è ovvio che sarà per un periodo molto più lungo di questo», ha detto Bob Greenblatt a Variety.

«Stiamo cerando di resistere, perché vorremmo essere in grado di fare questo speciale entro la fine dell'estate; il tutto ovviamente se le stelle si allineano e per miracolo riusciamo a tornare in produzione».

E ancora:

«Pensiamo che abbia un valore avere un grande pubblico che possa vedere questi sei grandi amici tornare insieme.

Non volevamo farlo via web con sei quadrati delle telecamere e le persone che parlano dalle loro cucine o camere da letto».

Tuttavia, Greenblatt ha anche detto che se le attuali condizioni di lockdown continuassero a lungo, la reunion di Friends «se ritardata per troppo tempo, potrebbe virare su un percorso virtuale».

In cosa consiste la reunion?

Da quanto se ne sa, non si tratterà di un nuovo episodio con una sceneggiatura, ma di una sorta di intervista dei personaggi 15 anni dopo.

A coordinare le sei star, potrebbe esserci Ellen DeGeneres.

Il compenso? Astronomico: a quanto si vocifera prenderanno tra i 2 e i 2.5 milioni a testa.