La seconda stagione della serie Netflix con Lily Collins tornerà sui nostri schermi a dicembre! Tra cast, trama e colpi di scena, ecco tutto quello che c'è da sapere su Emily in Paris 2

Bentornata in Paris, Emily!

Netflix ha annunciato che le avventure della giovane americana nella città dell'amore riprenderanno mercoledì 22 dicembre, quando andrà in onda la seconda stagione dello show.

L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video-teaser in cui vediamo Emily, insieme alle amiche Mindy e Camille, godersi una vacanza a Saint-Tropez; dove sicuramente non mancheranno nuovi interessi amorosi.

Nei 10 episodi della seconda stagione vedremo infatti Emily destreggiarsi tra diversi uomini e affrontare nuove sfide lavorative; ma non mancheranno di certo risate e divertimento, così come momenti di riflessione e crescita.

Dai triangoli amorosi ai problemi sul lavoro, Emily ha infatti sempre affrontato tutto con lo spirito giusto. Sarà così anche per la seconda stagione? Scopriamolo!

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Emily in Paris 2

Emily in Paris (e non solo) torna su Netflix

È ufficiale: i 10 episodi della seconda stagione di Emily in Paris saranno disponibili dal 22 dicembre. Ovviamente su Netflix.

Le riprese della nuova stagione erano iniziate il 3 maggio. All'epoca, gli attori avevano pubblicato sui propri profili Instagram alcuni scatti dove si vedeva il cast super entusiasta di lavorare nuovamente insieme.

La pandemia di coronavirus aveva infatti ritardato i lavori, mettendo in pausa l'inizio delle riprese per qualche mese.

Tuttavia, i creatori dello show sono riusciti a non accumulare ritardi e concludere le riprese a fine luglio.

Dove viene girata Emily in Paris 2?

La serie comedy, creata da Darren Star (autore di Sex and The City, e Younger), è girata principalmente a Parigi.

Tuttavia questa volta, Emily decide di fare le valigie e partire per un viaggio con le amiche a St. Tropez, e in altre tre località del Sud della Francia.

Di cosa parlerà la seconda stagione?

Non c'è dubbio che in questa seconda stagione conosceremo meglio Emily, e la vedremo intenta a trovare un po' di equilibrio nella sua nuova vita a Parigi.

Non solo ha molto lavoro da fare per dimostrare a Sylvie che ha quello che serve per lavorare lì, il suo rapporto con Mathieu potrebbe rendere le cose un po' complicate.

Inoltre, chi può dimenticare Gabriel e Camille?! Emily dovrà affrontare anche questo problema d'amore.

Il cast: vecchi volti e new entry

In Emily in Paris 2 ritroveremo tutti i vecchi volti.

Oltre a Lily Collins, ci saranno Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (nei panni del nostro chef preferito Gabriel) e Camille Razat (Camille); insieme ai colleghi di lavoro William Abadie (Antoine), Samuel Arnold (Julien), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie).

Non mancano però le new entry.

Conosceremo infatti Alfie, interpretato da Lucien Laviscount, un trentenne londinese che «rifiuta di parlare francese o di immergersi nella cultura francese». Lui ed Emily hanno una relazione antagonista, ma si evolverà in qualcosa di più?

Tra i nuovi arrivi ci saranno anche Jeremy O. Harris, nel ruolo dello stilista Gregory Elliott Dupree, e Arnaud Binard, che sarà Laurent G, il proprietario di un nightclub di Saint-Tropez).

Cos'ha detto il creatore della serie sulla nuova stagione

Anche prima che Netflix rinnovasse ufficialmente la serie per la sua seconda stagione, il suo creatore Darren Star aveva già fatto brainstorming sul futuro di Emily.

«Nella seconda stagione, Emily diventerà parte integrante del mondo in cui vive. Sarà più una parigina doc, ma avrà i piedi per terra, almeno un po' di più di prima. Si sta facendo una vita lì».

«Fin dall'inizio abbiamo sempre voluto creare questa bellissima visione cinematografica di Parigi. Il momento dell'uscita della serie è stato fortuito per noi poiché lo scorso Ottobre nessuno poteva viaggiare, ma tutto il mondo è stato in grado di proiettarsi a Parigi e vivere indirettamente la città attraverso il nostro cast».

«Non potremmo essere più orgogliosi e siamo entusiasti di portare più gioia ai nostri fan mentre iniziamo la produzione della seconda stagione».

Cosa ne pensa Lily Collins?

Dall'uscita della prima stagione di Emily in Paris ad oggi, Lily Collins è stata molto aperta riguardo cosa si aspetta da Emily e dalla serie.

In una vecchia intervista con Deadline, l'attrice aveva infatti detto:

«Nella prima stagione avevamo solo dieci episodi, e li abbiamo usati tutti per esplorare i suoi nuovi amici, il lavoro e tutti coloro che incontrava. Sono entusiasta di immergermi più a fondo in quei retroscena e passare più tempo a mescolare i due gruppi di persone che incontra».

«Ora che l'abbiamo vista con tutti questi 'parigini', forse potremo davvero scoprire un po' più del suo passato e sperimentarlo con alcuni degli altri personaggi».