Emily in Paris ha avuto un successo straordinario, ma non per i motivi che pensate: ecco il vero motivo per cui piace così tanto (secondo la psicologia)

Emily in Paris è una delle serie Netflix più viste del momento.

Il produttore e il costumista sono gli stessi di Sex and the City e proprio per questo è stata etichettata come la serie must per gli amanti della moda.

In realtà, è molto di più. E il suo successo ha poco a che fare con la moda.

La serie infatti racconta di una giovane ragazza di Chicago, Emily, appunto, che si trasferisce a Parigi per lavorare nel marketing di un’agenzia di comunicazione vecchio stampo che si occupa di luxury brand.

Dal momento in cui Emily - Lily Collins - mette piede in città le capitano una serie di eventi che le faranno vivere momenti ed esperienze (non sempre piacevoli) indimenticabili.

E il suo successo, da un punto psicologico, sta qui. Emily in Paris è la serie perfetta per immaginarsi di ripartire da capo e puntare tutto su di sé.

Ed è questo il motivo per cui piace così tanto.

Ecco perché Emily in Paris ha avuto così tanto successo (da un punto di vista psicologico)

Emily in Paris è simbolo di indipendenza e autonomia

Quando la protagonista parte da Chicago è fidanzata.

Questo però non le fa mettere in dubbio neanche per un secondo di accettare la proposta lavorativa e la sua autorealizzazione.

Emily appare fin da subito entusiasta e felice di poter affrontare un’esperienza così importante che la porterà a crescere personalmente e professionalmente.

È un esempio per tutti coloro che si sentono frenati dal partner. Se è vero amore aspetterà e sarà ancora più bello.

Insegna a credere in se stessi

La protagonista viene catapultata nella realtà di Savoir, una storica agenzia di marketing dove ci sono gerarchie ben strutturate e difficili da gestire.

Emily vive pregiudizi e difficoltà legate al rapporto con il team e con la temibile titolare che agisce per screditarla e metterla in difficoltà.

Questo atteggiamento non impedisce a Emily di continuare per la sua strada ma anzi, la ragazza farà di tutto per farsi notare per la sua efficacia e intraprendenza.

Per cambiare vita si deve avere fiducia nelle proprie capacità, proprio come Emily.

Si deve rischiare per arrivare ai risultati sperati

Emily in Paris ci insegna che quando si vuole cambiare vita si deve anche rischiare.

Lei rischia nel lavoro anche quando viene rifiutata, rischia nelle relazioni sentimentali e di amicizia.

È vietato dire di no, Emily accetta ogni invito e ogni proposta.

Nei cambiamenti si deve essere propositivi e prendere le cose con il giusto entusiasmo.

Per ogni problema c’è una soluzione

Quando sbucano difficoltà e imprevisti, la protagonista sembra essere sempre sul pezzo.

Da lei dovremmo imparare che a ogni problema corrisponde anche una soluzione. Abbattersi non è nelle sue corde, piuttosto attiva la sua capacità di problem solving ed ecco che trova il modo di uscire dalle brutte situazioni.

Le persone sono portate a trovare soluzioni, per questo a volte la paura può fare da guida verso nuove prospettive.

Un cambio di vita può intimorire ma scopriremo anche nuove capacità di adattamento.