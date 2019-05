Downtown Abbey sta per tornare: ecco trailer, cast, trama e tutte le curiosità note sul nuovo film in uscita il 23 ottobre

L'attesa sta per terminare: il clan Crawley porterà presto i fan in un altro viaggio nel nuovo film di Downton Abbey, in uscita al cinema dal 23 ottobre, a tre anni dalla fine della serie

Il primo trailer ufficiale ci svela come lo sfarzo e le dinamiche di Downton Abbey non sono svanite nel nulla da quando la serie è finita.

Anzi.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di Downton Abbey.

Il trailer di Downton Abbey

Forse prendendo spunto dall'attuale e schiacciante ossessione per le royal families, il creatore della serie e sceneggiatore cinematografico Julian Fellowes ha aggiunto alcune scene reali al film mentre i Crawley hanno accolto il re Giorgio V a Downton.

Ambientato nel 1927, non è trascorso molto tempo da quando la serie televisiva si è conclusa.

Ovviamente questo non significa necessariamente che non ci siano stati un sacco di drammi nel frattempo.

Il cast del film

Il cast originale sarà al completo: in un comunicato stampa era stato infatti confermato che il film sarebbe stato girato con il "Cast principale originale dell'acclamata serie televisiva".

A dare la conferma è stata proprio una delle protagoniste, Michelle Dockery (aka Lady Mary) che ha detto:

«Siamo tutti davvero felici che stia finalmente accadendo... Tutti sono così entusiasti di tornare sul set di Downton e non vediamo l'ora di vedere il risultato».

Oltre a Michelle Dockery, è stato confermato che anche gli altri membri del cast originale saranno presenti: Hugh Bonneville (Robert Crawley), Laura Carmichael (Lady Edith), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Dame Maggie Smith (Violet Crawley), Jim Carter (Mr Carson), Brendan Coyle (John Bates) e Joanne Froggatt (Anna Bates).

Ci saranno comunque degli assenti: primo fra tutti Dan Stevens (Matthew Crawley), che non reciterà più nel ruolo di marito di Lady Mary.

La trama del film

L'ipotesi è che il film sarà una continuazione delle cronache della famiglia Crawley, con il produttore Gareth Neame che dice a Vanity Fair la sceneggiatura di Julian Fellowes crea «Charms, brivido e divertimento».

«È una grande storia epica che sicuramente riempirà il grande schermo. All'inizio sono rimasto molto sorpreso dal taglio che Julian ha voluto dare al film. Ma poi di nuovo, sono stato anche stupito dal fatto che sia riuscito a convincere un cast di 22 membri a tornare insieme per un nuovo capitolo formato film».

La serie TV originale è ambientata tra il 1912 e il 1925 e riguardo al film Julian Fellowes ha detto: «Non voglio catapultare i Crawleys negli anni '30».

Quindi il film sarà ambientato poco dopo che la serie TV è terminata tra il 1926 e il 1930.

Quando sarà possibile vederlo?

Universal Pictures International ha annunciato che il film Downton Abbey sarà trasmesso in anteprima in Australia il 20 settembre 2019, per poi arrivare al cinema qui in Italia il 23 ottobre.

«Siamo entusiasti di unirci a questo incredibile gruppo di registi, attori e artigiani, guidati da Julian Fellowes e Gareth Neame, nel riportare il mondo di Downton sul grande schermo il prossimo settembre», ha dichiarato Peter Kujawski, presidente di Focus Features di Universal.