Volete preparare un bagno rilassante?I sali da bagno non possono mancare. Ecco i migliori per godere di un meritato relax at home

Per staccare la spina. O per rilassarsi dopo una giornata tesa. Ancora, per provare quella sensazione di tepore sulla pelle quando fuori le temperature scendono sotto lo zero. Sono tante le ragioni per provare i sali da bagno rilassanti o le “bath bomb” che si sciolgono nell'acqua calda sprigionando un profumo irresistibile.

Sali da bagno a cosa servono

Sono ideali contro stress e contro le tensioni e riescono ad avere delle finalità simil-terapeutiche. Questo perché i sali da bagno naturali possono essere arricchiti con oli essenziali o altri ingredienti che hanno una funzione specifica sulla pelle.

Come usare i sali da bagno (e perché)

La temperatura a cui sciogliere i sali deve essere più o meno simile a quella corporea. Come si usano i sali da bagno? Restate in immersione anche mezz'ora, il tempo di rilassarvi e di godere della profumazione dei sali rallentando il ritmo e sciogliendo le tensioni. Alcuni sali, poi, riescono ad accelerare l'effetto detox dell'acqua calda e, in quanto tali, a svolgere un'azione antigonfiore e drenante.

Come usare i sali da bagno nella doccia

Cosa succede se non avete una vasca in casa?No problem: esistono tanti modi di usare i sali da bagno nella doccia. Per esempio, potete cospargerli sul piatto doccia e lasciare scorrere dell'acqua calda mentre vi lavate: in questo modo si creerà un vapore profumato con la stessa funzione dei classici sali da usare in vasca. Ovviamente, in questo caso preferite dei sali dalla profumazione più forte. In alternativa, potete utilizzarli al posto del classico scrub corpo, magari mescolandoli a una tazza di olio (d'oliva, di mandorle o di cocco vanno tutti bene). Infine, potete provare i sali per un bel pediluvio: è sufficiente scioglierli in acqua calda e poi immergere i piedi; un'ottima soluzione, per esempio, anche dopo aver fatto sport.

Possiamo usare i sali da bagno e bagnoschiuma insieme?

Nulla lo vieta, perché il bagnoschiuma ha solo una funzione di detersione mentre i sali rappresentano un vero e proprio trattamento, capace di portare molti benefici. Se possibile, però, in questo momento di massimo relax usate soltanto i sali per poter apprezzare al meglio tutte le loro qualità.

Come devono essere i sali da bagno per idromassaggio?

Se nella vasca idromassaggio i bagnoschiuma non sono particolarmente consigliati perché potrebbero creare delle ostruzioni, i sali da bagno sono invece rfetti. Se volete provare dei sali da bagno fai da te, potete usare il sale rosa dell’Himalaya, noto per i suoi effetti antinfiammatori e detox oppure il sale del Mar Morto che favorisce il rilassamento e contrasta l’affaticamento muscolare. Per purificare la pelle, invece, un prodotto consigliato è il bicarbonato; aggiungete circa tre o quattro cucchiai nell’acqua tiepida e lasciate sciogliere. Infine, ci sono gli oli essenziali che, combinati con i sali, possono potenziarne gli effetti positivi.

Migliori sali da bagno

Indecise sui prodotti da usare?Ecco una carrellata di proposte must-try.

Con fiori di lavanda naturali, olio di cocco e olio di canola, emana istantaneamente un profumo fresco e rilassante.

In collaborazione con il brand berlinese di cosmesi naturale This Place, Lanserhof ha ideato quest sali da bagno detossinanti specificamente formulati per apportare un effetto rigenerante all’intero organismo. Sali di Epsom, burro di cacao, rosmarino e CBD (cannabidiolo) sono i protagonisti di una formulazione che consente di ricreare la piacevole immersività di un’esperienza spa anche a casa.

Un set di lettere effervescenti per il bagno con un look totalmente WILD! Immergete una lettera effervescente al fiore di cotone nell'acqua per un bagno frizzante e deliziosamente profumato.

Bomba da bagno effervescente blu scintillante con il dolce profumo fruttato di ribes nero. Lascia una finitura oleosa sulla pelle per una bella idratazione.

Il marchio svedese di eco-luxury skincare e lifestyle presenta questi speciali sali da bagno formulati con fiori ed erbe biologiche raccolte a mano nei giardini del Nord della Svezia. Un mix naturale di ingredienti organici come la betulla che agisce contro le tossine, la lavanda che aiuta a rilassare il corpo e i fiori di camomilla che svolgono un’azione illuminante e calmante.

Sali da bagno per tutto il corpo composti di sei varietà di sale infuso con il delicato profumo di menta e rosmarino. Ammorbidiscono la pelle, leniscono i muscoli doloranti e alleviano la mente, il corpo e lo spirito.

Contengono veri petali di rosa, in 150 milligrammi di estratto di CBD e nei sali naturali dell’Himalaya. Il magnesio dei sali aiuta a rilassare i muscoli, ha un profondo effetto purificante e contribuisce a disintossicare la pelle. I petali di rosa, invece, hanno un effetto riequilibrante e leniscono delicatamente la pelle.

Cosa c'è di meglio dopo una lunga giornata di un momento di relax e benessere, di un bagno colorato e deliziosamente profumato? Da scoprire in 5 profumazioni che creano dipendenza: fiori di cotone, fiori di ciliegio, Monoi e sabbia calda, mango e laguna.

Tre bombe da bagno con tre straordinarie fragranze: Unicorn, Glitter Fever e Star Wow.

Una miscela di sali da bagno che rimineralizza la pelle del corpo. Contiene ingredienti quali zucchero e minerali aromatici. Con aroma di lavanda, lavandina e salvia sclarea.

Un momento magico per il vostro bagno: immergete uno o più corni di unicorno nell'acqua tiepida del bagno e goditevi un momento magico e colorato.

Per rilassarsi dopo una lunga giornata, questo prodotto per la vasca da bagno è il compagno perfetto. Arricchito con fiori ed erbe naturali come la rosa, l'ibisco, il tiglio, la camomilla e l'iperico, il prodotto ha un effetto equilibrante. L'olio di rosa e l'olio di mandorle nutrono la pelle, rendendola morbida come la seta. Il sale dell'Himalaya fornisce alla pelle la giusta idratazione e regola il pH naturale.

Arricchiti con Sali di Magnesio e Sali di Calcio e Vitamina C e profumati con oli essenziali (Menta Piperita, Eucalipto, Cipresso e Lavandino) dalle rivitalizzanti note balsamiche, sono l'alleato perfetto per un rituale distensivo e depurativo a fine giornata.

Questi sali da bagno contengono vere foglie di rosmarino e hanno un fresco aroma di salvia e rosmarino. Ideali per un bagno serale, stimolano la pelle e la preparano per i prodotti cosmetici preferiti.

Credit ph: Pexels.com