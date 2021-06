«La mia famiglia non era preparata a vedere così tante volte il mio didietro - racconta Regé-Jean Page (il Duca) - Ma l'ha fatto perché ne parlavano tutti»

Protagonista assoluta della prima stagione di Bridgerton è stata la relazione romantica (e anche molto fisica) tra i due protagonisti Simon Basset, Duca di Hastings (Regé-Jean Page), e Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).

La loro chimica è stata al centro di svariate scene dello show di Netflix, attirando il pubblico di tutto il mondo, tra cui alcune celebrità come Kim Kardashian e Mila Kunis.

Un gruppo di fan, tuttavia, ha trovato le scene più piccanti di Regé-Jean Page un po' troppo travolgenti.

Di chi stiamo parlando? Della sua famiglia.

In un'intervista per The Hollywood Reporter, Page ha spiegato che, nonostante i suoi avvertimenti, la sua famiglia non era esattamente pronta per ciò che avrebbe visto sullo schermo.

«Nessuno era sufficientemente preparato. Non lo ero nemmeno io ed ero lì», ha detto l'attore scherzando

«La mia famiglia si è sentita sopraffatta dal mio didietro, ripetutamente, guardando Bridgerton.

Ma hanno visto tutta la serie lo stesso perché tutti sembravano essere terribilmente felici, e quindi non si sono lasciati scappare quest'occasione».

Ecco il segreto della chimica tra il Duca di Hastings e Daphne Bridgerton

Se c'è una cosa di Bridgerton che scommettiamo che non riuscite a dimenticare (oltre al lato B del Duca di Hastings, ovviamente), è la brillante chimica tra i due attori protagonisti, Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page appunto.

Durante un'intervista con Jimmy Fallon a The Tonight Show, all'attrice è stato chiesto come lei e Regé-Jean abbiano trovato il modo di portare avanti quell'intensa alchimia che c'è nello show.

Ricordando l'inizio delle riprese, Phoebe ha detto: «Abbiamo fatto le prove di ballo insieme, ed eravamo entrambi un po' nervosi per la parte. Ricordo che abbiamo fatto alcune prove dei passi e una di esse è stata registrata, quindi abbiamo avuto modo di guardarla».

«Abbiamo notato che il contatto visivo ci aiutava molto e così abbiamo continuato a guardarci negli occhi tutto il tempo».

Le riprese per la seconda stagione di Bridgerton sono già iniziate, ed è stato confermato che la serie avrà anche la terza e la quarta stagione.

Tuttavia, all'inizio di Aprile, Regé-Jean Page ha messo in chiaro le cose, confermando una volta per tutte che non parteciperà alla seconda stagione della serie.

L'attore britannico con cittadinanza zimbabwese di 31 anni ha spiegato che il suo obiettivo principale con Bridgerton era quello di dare un'opportunità ai personaggi di colore «di essere splendidi, spettacolari, gioiosi e romantici»; soprattutto in quello che lui stesso definisce un ambiente mediatico che si concentra pesantemente sulla loro sofferenza.