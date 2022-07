Un insider ha rivelato che Netflix ha un piano di emergenza per The Crown in caso la regina dovesse morire prima della fine delle riprese

I produttori di The Crown metteranno in atto la loro Operazione London Bridge in caso di morte della regina Elisabetta.

Qualsiasi fan della famiglia reale degno di questo nome sa cos'è l'Operazione London Bridge. Concepita per la prima volta negli anni '60, è l'intricato piano che verrà messo in atto nel Regno Unito il giorno della morte della regina Elisabetta II.

Considerando che la regina ha ora 96 anni e che è la seconda monarca regnante più longeva nella storia, non sorprende affatto l'esistenza di questi piani.

**La BBC annuncia: niente più show comici in tv dopo la morte della Regina Elisabetta**

Ciò che però è un po' più sorprendente è la rivelazione che i produttori di The Crown hanno una loro versione dell'Operazione London Bridge.

Le riprese della sesta e ultima stagione del dramma firmato Netflix inizieranno entro la fine dell'estate. Ma se la regina dovesse morire prima che la produzione sia completa, i produttori della serie hanno stabilito un piano su come procedere.

«Abbiamo la nostra versione dell'Operazione London Bridge - ha rivelato un insider - In quel caso, le riprese si interromperanno immediatamente se siamo in produzione, per almeno una settimana. Ci saranno poi anche molte discussioni su quando e come ripartire».

**Ecco cosa pensano davvero William e Harry di The Crown**

Di cosa parleranno le prossime stagioni di The Crown

La prossima stagione di The Crown, la quinta, sarà trasmessa su Netflix questo novembre e vedrà Imelda Staunton assumere il ruolo di regina, al posto di Olivia Colman.

La stagione coprirà gli eventi degli anni '90 e probabilmente si concentrerà molto sul 1992, che la regina Elisabetta ha notoriamente soprannominato il suo "annus horribilis" (anno orribile).

**The Crown 5: trama, cast e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione**

Al momento però non è ancora chiaro quando uscirà la sesta, ultima stagione.

Considerando che le riprese inizieranno a breve, i fan sperano di poter vederla entro la fine del 2023.

Sembra che il punto focale di questi ultimi episodi sarà la morte di Diana nel 1997. Dominic West, che interpreterà il ruolo del principe Carlo, ha rivelato che la sesta stagione sarà «la più tumultuosa di sempre».