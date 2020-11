William e Harry, come gli altri membri della famiglia reale, hanno seguito The Crown, ma la quarta stagione «sarebbe davvero troppo triste per loro»

La grande protagonista di The Crown 4 è senza dubbio la principessa Diana e la reazione del principe William e di Harry è quanto mai comprensibile e condivisibile. Mentre si ritiene che i principi abbiano guardato (perlomeno) alcune parti delle stagioni precedenti della serie di Netflix, infatti, alcune fonti hanno confermato che i due fratelli hanno deciso di non guardare quest'ultima stagione di The Crown. Parlando con VanityFair UK, una fonte ha spiegato che William e Harry hanno deciso di non seguire lo show per ovvie ragioni: «La sensazione è che l'ultima stagione sarebbe davvero troppo triste da guardare per loro». Ricordiamo infatti, senza troppi spoiler, che la quarta stagione di The Crown racconta principalmente dei segreti che si celavano dietro il travagliato matrimonio tra Lady Diana con il principe Carlo, e dei gravi problemi coniugali che li hanno portati al divorzio.

Cosa pensano veramente William e Harry di The Crown

Un amico di William ha spiegato a proposito che l'erede al trono non ha «alcun desiderio di guardare una rappresentazione fittizia del rottura del matrimonio dei suoi genitori, così come i suoi anni da bambino».

Per quanto riguarda il Duca del Sussex, invece, una fonte ha detto che: «Harry in passato ha visto degli episodi, e ha anche guardato il trailer della quarta stagione, ma non ha nessuna intenzione di seguire lo show».

Inoltre, Angela Levin, autrice di Harry: A Biography of a Prince, ha detto a talkRADIO di aver parlato con il duca del Sussex riguardo la serie quando lo ha intervistato intorno al 2017:

«Quando ho incontrato Harry a Kensington Palace la prima domanda che mi ha fatto era: 'Stai guardando The Crown?' ... borbottai non sapendo bene cosa rispondere, allora dissi: 'Tu e il resto della famiglia reale lo state guardando? La sua risposta fu: 'Sì, stiamo guardando tutto, ma insisterò che si fermi prima che inizi a parlare di me'».

I due fratelli non sono d'altra parte gli unici reali ad aver guardato la serie.

La regina Elisabetta in primis ha a suo tempo rivelato di esserne una fan, anche se più volte si è scontrata con la piattaforma streaming per aver non aver riportato in modo esatto i fatti accaduti.

È importante a questo punto ricordare che The Crown è pur sempre un'opera cinematografica, ed essendo tale non dovrebbe essere visto come una versione assoluta della verità.

Una fonte ha anche detto a Vanity Fair UK:

«Molti storici ed esperti reali l'hanno liquidata come finzione, ma Netflix sta giocando un gioco pericoloso.

Se il pubblico usa la serie come un libro di testo per la storia reale, è un problema: Netflix ha il dovere di essere più onesto su ciò che è successo davvero e ciò che invece è finzione».