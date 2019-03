La BBC ha annunciato che per 12 giorni dopo la morte della Regina Elisabetta non verranno trasmessi show e programmi comici: ecco perché questo annuncio

Nonostante la Regina Elisabetta potrebbe stupirci tutti e vivere in eterno, la sovrana più longeva della storia il prossimo 21 aprile compirà 93 anni e l'Inghilterra volente o nolente è pronta al giorno in cui il suo regno, lungo a oggi 67 anni, dovesse finire.

** Ecco come la Regina Elisabetta si sta preparando a lasciare il trono **

Inutile dire che la sua scomparsa avrà un enorme effetto sul paese e sulle persone: la quasi interezza del popolo britannico non ha mai vissuto nemmeno un giorno della sua vita senza la Regina Elisabetta.



Ma anche al netto dell'aspetto umano, per 12 giorni dopo la morte di The Queen, il Regno Unito vivrà una sorta di stand by, con mercati azionari e banche che non potranno che risentirne e il commercio che sarà ridotto al lumicino in segno di lutto.

Per capire l'entità di quello a cui si andrà incontro basti sapere che la BBC ha annunciato di avere in programma di cancellare tutti gli spettacoli comici trasmessi in televisione per 12 giorni dopo la morte della Regina Elisabetta.

Può sembrare assurdo ma questo in realtà ha molto senso per il popolo inglese, ed è anche una tradizione di vecchia data.

(Continua sotto la foto)

Risale al 1952 la morte del predecessore di Elisabetta, il padre Re Giorgio VI.

All'epoca, per omaggiarlo, la BBC interruppe tutti i programmi comici per un periodo di lutto dopo l'annuncio della scomparsa del regnante, e a quanto pare il canale di servizio pubblico ha intenzione di fare lo stesso quando morirà la Regina Elisabetta II.

Verranno cancellati quindi tutti i programmi comici fino a dopo i funerali, che secondo la tradizione dovrebbe avvenire 12 giorni dopo la morte.

Il motivo? In risposta alla ovvia grande esplosione di dolore pubblico e mediatico gli show comici sarebbero proprio fuori luogo.