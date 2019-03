Chiamate le amiche, versatevi un cosmopolitan e accendete la tv: Sex and The City sta per tornare con una nuova serie - molto diversa da come la ricordate

Dopo un lungo tira e molla su un possibile terzo film di Sex and the City, sembra che ora ci sia una risposta finale.

E per la gioia di tutti i fan, Sex and the City sta tornando in televisione.

Ma non come lo conosciamo.

Candace Bushnell, l'ideatrice della nostra amata Carrie Bradshaw e autrice del libro dal quale poi è stata tratta la serie della HBO, sta pubblicando un sequel del suo romanzo.

L'autrice sta lavorando a questo sequel, in uscita quest'estate, da molto tempo; e ne ha già venduto i diritti alla Paramount Television.

Il nuovo SATC parlerà delle esperienze d'amore delle donne dopo i 50 anni.

Il libro, in uscita il 6 agosto, edito da Grove Press e intitolato Is There Still Sex in The City?, sarà assolutamente diverso dall'originale.

Sarà ambientato sia a New York, nello specifico nell'Upper East Side, che in location di campagna, e riguarderà più la fine delle relazioni piuttosto che il loro.

Ci saranno molti meno pettegolezzi da brunch mattutini e, invece, discorsi più profondi sul divorzio, i bambini e il lutto.

Ma anche qualcosa di più leggero ad esempio: «Come affrontare gli amoreggiamenti degli uomini più giovani, come usare Tinder da divorziata e la chirurgia plastica per restauri vaginali».

Inoltre, analizzerà criticamente anche gli standard di bellezza impossibili che le donne affrontano da che sono giovani fino a quando invecchiano.

Non aspettatevi quindi un ritorno in gran stile di Sarah Jessica Parker o il risorgere del dibattito "Assomigli più a Carrie o a Samantha?".

Nicole Clemens, presidente della Paramount TV, ha detto in una dichiarazione: «Il libro e la serie originali di Sex and the City sono serviti come pietra miliare per il confronto di intere generazioni di donne, me compresa.

Siamo entusiasti di poter continuare quella conversazione che SATC ha iniziato, ma dal punto di vista sottorappresentato delle donne sulla cinquantina e rispondere alla domanda con un bel 'Yes, there is more Sex in The City'».