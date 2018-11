Secondo recentissimi rumors, Sex and The City 3 prevedeva la morte di uno dei personaggi chiave della serie per un attacco di cuore sotto la doccia

Sex and The City è considerato uno dei titoli più iconici di sempre, amato da generazioni e generazioni di donne.

Non solo per le conversazioni estremamente schiette e sincere sul sesso, grazie principalmente al personaggio di Samantha Jones interpretato daKim Cattrall, neanche per l'incredibile presenza costante della moda (mai viste così tante Jimmy Choo) o per l'amicizia inseparabile delle quattro amiche.

Il motivo per cui Sex and The City è così amato è perché parla di romanticismo; argomento di cui le donne sono sempre e universalmente interessate.

E ne è la riprova il fatto che, anche se l'ultima stagione dello show è andata in onda nel lontano 2004 noi siamo ancora qui a parlarne e a discutere se Carrie Bradshaw (interpretata da Sarah Jessica Parker) avrebbe dovuto sposare Aidan Shaw (John Corbett) piuttosto che Mr Big (Chris Noth).

Un nuovo film

I due film successivi di Sex and the City, il primo nel 2008 e il sequel nel 2010, non hanno fatto nulla per smorzare il nostro interesse per la vita romantica di Carrie o per lo spettacolo in sè.

Anzi, gli attori principali sono quasi inesorabilmente interrogati su un possibile terzo filmdi Sex and the City.

Secondo The Hollywood Reporter, il livello di interesse sviluppato dai fan per un terzo film significava che sotto c'era una sceneggiatura pienamente sviluppata e definiita (che però non ha preso vita perché Kim Cattrall non era interessata a riprendere il ruolo di Samantha Jones).

Ma, sempre secondo il The Hollywood Reporter, in questa ipotetica nuova trama del film ci sarebbe stato un grande, grandissimo colpo di scena: Mr Big, il marito sullo schermo di Carrie Bradshaw, sarebbe rimasto ucciso.

La morte di Mr Big

Le star e i creatori di Sex and the City sono stati recentemente intervistati da James Andrew Miller.

Proprio nell'intervista, Miller ha detto di essere al corrente di una parte del copione SATC 3 in cui Mr Big sarebbe morto «relativamente presto» nella sceneggiatura, a causa di «un attacco di cuore sotto la doccia... facendo sì che il resto del film sia più su come Carrie si riprende dalla morte di Big piuttosto che sulla relazione tra le quattro donne».

Secondo quanto riferito, la maggior parte del cast era desiderosa di realizzare il terzo film.

Anche Chris Noth, che interpreta Mr Big, ha detto a Miller che sebbene non abbia apprezzato molto i primi due film di Sex and the City perché «odio davvero le cose troppo sdolcinate» non vedeva l'ora di realizzare il terzo film così da potersi riunire con il resto del cast.

Secondo i rumors, la produzione del terzo film sarebbe dovuta iniziare a ottobre 2017; ma visto che un terzo film probabilmente non ci sarà, non sapremo mai se dopo la morte di Mr Big, Carrie e Aidan torneranno insieme.

