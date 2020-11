Da Bradley Coooper a Brad Pitt, Lady Gaga sa come scegliere i migliori attori di Hollywood con cui lavorare: ecco cosa c'è in cantiere

Lady Gaga reciterà insieme a Brad Pitt in un film thriller d'azione, Bullet Train.

Secondo indiscrezioni, infatti, la cantante e attrice è in trattativa per unirsi al cast dopo l'indimenticabile performance in A Star Is Born,

Oltre a Brad Pitt, fanno parte del cast di Bullet Train tanti altri attori di livello, come Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e il due volte candidato all’Oscar Michael Shannon.

**Lady Gaga ha odiato a lungo essere diventata famosa**

Tuttavia, nonostante i rumors insistenti, non è ancora stato confermato il nome di Gaga.

Di cosa parla il nuovo film di Lady Gaga e Brad Pitt

Bullet Train è un adattamento del romanzo giapponese Maria Beetle di Kotaro Isaka. Si dice che il film manterrà l'ambientazione nipponica del libro e che quindi sarà tutto girato in Giappone.

Il film racconta la storia di cinque assassini, tutti a bordo di un treno, impegnati in circostanze misteriose.

Per quanto riguarda il ruolo di Lady Gaga, non se ne sa ancora niente.

Ma una cosa è certa: questo potrebbe essere per lei qualcosa di veramente diverso a cui lavorare, dal punto di vista del genere e carriera.

Sebbene Lady Gaga inizialmente si sia fatta strada nei cuori dei fan come cantante, il grande pubblico l'ha apprezzata moltissimo anche come attrice.

La star d'altra parte ha rivelato che recitare è sempre stato il suo primo amore, ma «Non avrei mai sfondato come attrice, ero pessima alle audizioni», aveva confidato Gaga a E!News nel 2018.

All'epoca la cantante aveva anche condiviso che era stato Bradley Cooper, regista di A Star Is Born e, guarda caso, un buon amico di Pitt, a tirarla dentro il mondo del cinema (con successo).

**Lady Gaga parla di Bradley Cooper: «Abbiamo avuto una storia d'amore, ma finta»**