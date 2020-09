Lady Gaga ha raccontato quali effetti devastanti abbia avuto la fama sulla sua vita, rendendo ancora più difficile la sua battaglia contro la depressione

Lady Gaga ha raccontato, come non aveva mai fatto, il suo complicato rapporto con la fama, con tanto di implicazioni per la sua salute mentale e la battaglia contro la depressione.

Lady Gaga si è aperta in un emozionante intervista su CBS Sunday Morning, in cui ha parlato di come ha intrapreso un viaggio per ritrovare se stessa dopo aver scoperto che il suo alter ego famoso la stava allontanando da chi è lei veramente, cioè Stefani Germanotta.

La pop star, 34 anni, ha detto: «Il mio più grande nemico è Lady Gaga, questa è la conclusione a cui sono giunta. Il mio più grande nemico è proprio lei».

(Continua sotto la foto)

Lady Gaga racconta: «Mi sentivo esausta e consumata»

La cantante, che aveva già rivelato di «deprimersi» quando si svegliava e ricordava chi era, ha raccontato di aver attraversato un periodo molto buio:

«Ho rinunciato completamente a me stessa. Odiavo essere famosa. Odiavo essere una star. Mi sentivo esausta e consumata».

«Non puoi andare a fare la spesa tranquillamente. Se vai a cena con la tua famiglia qualcuno viene a parlarti al tavolo, e tutto gira sempre intorno a te. Ogni singola cosa, ogni singolo momento riguarda sempre e solo te».

Gaga ha illustrato chiaramente questi sentimenti nel suo ultimo album Chromatica: «Non c'è una canzone in quel disco che non sia vera. Non una».

Ad esempio, la cantante ha detto che il testo di 911 è un «riferimento ai farmaci che dovevo prendere quando ero presa dal panico perché mi ricordavo di essere Lady Gaga».

Lady Gaga ha pensato al suicidio per molto tempo

Lady Gaga ha raccontato che la sua tranquillità mentale era così rovinata a un certo punto della sua carriera che per molto tempo ha pensato al suicidio «ogni giorno».

«Non è sempre facile far notare alle altre persone che hai dei problemi mentali - ha detto - Io lo mostravo facendomi del male. Dicevo: 'Guarda, mi sono tagliato, ora vedi che non sto bene?' Non pensavo che qualcuno potesse vedere quello che passava nella mia testa perché è invisibile».

«Non capivo perché avrei dovuto continuare a vivere, se non per essere presente per la mia famiglia».

«Era un pensiero e una sensazione reale: perché dovrei vivere?».

Lady Gaga, o Stefani Germanotta come preferisce essere chiamata adesso, è convinta che ciò che ha scatenato i suoi problemi di salute mentale sia stata «l'oggettivazione» della sua figura come star, completamente separata dalla sua identità come persona.