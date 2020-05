Jennifer Lopez e Matthew McConaughey si sono scambiati messaggi su Twitter condividendo la voglia di girare un sequel di Prima o poi mi sposo

Sono passati quasi 20 anni dall'uscita del film Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Con JLo nei panni di Mary Fiore e Matthew McConaughey nei panni del Dr. Steve Edison, il film racconta la storia di una wedding planner che si innamora di un cliente e le varie peripezie prima del lieto fine. Il film, fin dall'uscita, è stato un successo commerciale, raggiungendo decine di milioni al botteghino, nonostante i commenti negativi della critica.

E nonostante il tempo passato, questo film rimane una delle commedie romantiche più amate dal grande pubblico.

Se siete tra quelli che hanno sempre sperato in un sequel, e ora potrebbe esserci una speranza.

In uno scambio di battute su Twitter, Matthew McConaghey e Jennifer Lopez hanno lasciato intendere che hanno adorato girare il film, auspicando una reunion.

Jennifer Lopez è pronta a tornare sul set con Matthew McConaughey per il sequel di Prima o poi mi sposo.

Tutto è iniziato quando il 30 Aprile JLo ha postato su Twitter parte del film facendo riaffiorare bei ricordi. La clip mostra Mary (aka JLo) confessare a Steve (aka Matthew McConaughey) il suo dispiacere dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato era passato e si aspettava un bambino con un'altra donna.

Qualche giorno dopo, l'attore ha pubblicato un video in cui raccontava dei giorni passati a fare le riprese di Prima o poi mi sposo, tra cast e sciopero di sceneggiatori, dilungandosi in complimenti per la collega.

Ci sarà quindi davvero un sequel del film? Ancora non si sa.

Ovviamente questo non è il periodo adatto per girare un film, ma potrebbe essere un’idea per il futuro ora che sappiamo che entrambi gli attori sarebbero disposti a prenderne parte.