Jennifer Aniston parla della possibilità di un reboot di Friends: ecco cos'ha dichiarato e cosa ne pensano gli altri protagonisti dello show

Fermi tutti: Jennifer Aniston ha detto che un reboot di Friends potrebbe esserci - un giorno. Durante un'intervista con Ellen DeGeneres ha dichiarato di essere aperta all'idea di una reunion e che già che anche il resto del cast probabilmente lo è: «Perché no?». «Ohhhhcchey», ha iniziato, «Perché no? Sai cosa? Lo farei». E riguardo la disponibilità degli altri ha aggiunto: «Le ragazze lo farebbero. E anche i ragazzi, ne sono sicura».

«Ascolta: tutto potrebbe essere», ha concluso ridendo.

Le dichiarazioni di Courtney Cox

Questa non è la prima volta in cui a Jennifer Aniston viene chiesto di una reunion o un reboot di Friends: l'anno scorso, sempre davanti a Ellen DeGeneres, aveva risposto:

«Tutto è possibile nella vita, Ellen, tutto. Nel senso: George Clooney si è sposato».

Courtney Cox, aka Monica Geller, aveva dichiarato a People che non ci avrebbe visto niente di male nella possibilità:

«Sinceramente non so se si riuscirebbe a dare un senso a una storia che parla di trentenni che cercano se stessi ricollocandola vent'anni più tardi: non riesco a immaginarmi come potrebbero fare a sceneggiarla in maniera credibile. Ma se ci riuscissero adorerei essere in una stanza con quelle persone di nuovo».

«È senza dubbio il lavoro più bello che io abbia mai fatto», ha aggiunto, «Non so cosa ne potrebbe venire fuori oggi, ma chi lo sa. Ci sono un sacco di casi di show che sembravano chiusi e invece hanno avuto un reboot di successo».

Cosa ne pensano gli altri

«Sarebbe divertente, ma di cosa potrebbe parlare? Provate a pensarci: eravamo dei quasi trentenni che insieme si facevano da famiglia l'uno con l'altro. Ora che tutti ne abbiamo una cosa vedremmo?» ha dichiarato a Today nel 2017 Lisa Kudrow, aka Phoebe Buffay.

«La questione è che non è che possiamo arrivare a farlo quando ci serviranno i bastoni per camminare», ha ribadito l'anno scorso David Schwimmer, ovvero Ross Geller.

Ma questo non significa che la gang non si frequenti in veste di Friends al di fuori del set.

«Ci siamo ritrovati tutti a cena, è stato bellissimo», ha raccontato Lisa Kudrow, «Abbiamo riso ininterrottamente per tutta la serata».