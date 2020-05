La scelta di Harry e Meghan di lasciare la royal family diventerà un film che racconterà il dietro le quinte della Megxit: ecco cosa ne sappiamo finora

La decisione del principe Harry e Meghan Markle di lasciare la famiglia reale per iniziare una loro vita lontana dalla monarchia diventerà un film.

Il canale televisivo statunitense Lifetime, che ha già prodotto altri due film sulla coppia, ha annunciato il nuovo progetto dal titolo Harry e Meghan: Escaping the Palace.

Come si può intendere dal titolo, il film metterà in scena la scelta dei Sussex di lasciare la monarchia per trasferirsi a Los Angeles.

Di cosa parla il nuovo film su Harry e Meghan

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo film sarà un resoconto drammatico «dell'allontanamento consapevole ma controverso della coppia dalla Corona dopo la nascita del figlio Archie».

Lifetime riferisce che:

«Il film descrive in dettaglio le lotte dei neo genitori e le sfide uniche che ha dovuto affrontare Meghan per far parte della famiglia reale.

Sfide che alla fine hanno portato Harry e Meghan a rinunciare ai loro ruoli come reali senior per iniziare una nuova vita alle loro condizioni».

Chi interpreterà Harry e Meghan e quando esce il film

Per il momento non è stato annunciato nessun membro del cast, né vi sono ulteriori informazioni sulla produzione o sulla data di uscita del film, probabilmente a causa della pandemia di coronavirus.

Tuttavia, si sa che a scrivere la sceneggiatura sarà Scarlett Lacey, mentre Merideth Finn e Michele Weiss saranno i produttori esecutivi.

