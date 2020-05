Il libro di Harry e Meghan Markle, Finding Freedom, in uscita ad Agosto, offrirà per la prima volta il loro punto di vista sulla famiglia reale e la Megxit

La voce girava già da tempo, ma è arrivata la conferma: il libro-biografia del principe Harry e Meghan Markle arriverà nelle librerie per l'estate del 2020, in Agosto.

Intitolato Finding Freedom: Harry, Meghan e Making of a Modern Royal Family (Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una famiglia reale moderna), il libro promette di raccontare la vera storia della coppia reale.

La biografia è stata scritta dai reporter reali Omid Scobie, di Harper's Bazaar, e Carolyn Durand, di Elle, che stanno lavorando al libro da ormai due anni.

Ecco tutto quello che sappiamo su questo libro.

(Continua sotto la foto)

(Credit photo: harpercollins.co.uk)

Di cosa parla il libro di Harry e Meghan?

Alcuni lo definiscono un libro-bomba, perché sembra promettere nuove rivelazioni scottanti sulla famiglia reale e su tutta la vicenda Megxit.

La biografia infatti ripercorre la vita di Harry e Meghan, dal momento del loro matrimonio nel maggio 2018 fino a quando si sono dimessi come membri della famiglia reale nel gennaio 2020.

L'editore ha affermato che il libro affronterà «i molti pettegolezzi, i malintesi e i fraintendimenti che da sempre affliggono la coppia. Per la prima volta, Finding Freedom va oltre i titoli dei giornali per rivelare davvero cosa c'è dietro, cioè tutti i dettagli sconosciuti della vita di Harry e Meghan, dissipando molte voci e idee sbagliate sul loro conto».

**Harry e Meghan: altro che nuovi progetti, si stanno prendendo una pausa dopo l'uscita dalla Royal Family**

E ancora: «È un ritratto onesto, ravvicinato e disarmante di una coppia fiduciosa, influente e lungimirante che non ha paura di rompere i legami con la tradizione, determinati a creare un nuovo percorso lontano dai riflettori e volenterosi nel costruire un lascito umanitario che potrà davvero fare la differenza nel mondo».

Perché hanno deciso di scrivere un libro biografico

«Lo scopo di questo libro è quello di rappresentare i veri Harry e Meghan, una coppia che continua a ispirare molti in tutto il mondo attraverso il loro lavoro umanitario e di beneficenza, ma che spesso viene ritratta in modo impreciso».

«La nostra missione è stata motivata dal desiderio di raccontare una versione accurata della loro vita e di presentare finalmente la verità su tutto quanto è loro accaduto».

**Il principe Harry fa fatica ad adattarsi alla nuova vita in America (ma non è per Meghan che lo sta facendo)**

La data di uscita del libro (e come pre-ordinarlo)

Harper Collins UK ha annunciato che il libro verrà inizialmente pubblicato in Gran Bretagna e in tutti i paesi del Commonwealth l'11 agosto.

Il testo, di 368 pagine, sarà poi pubblicato anche negli Stati Uniti da Dey Street Books, di proprietà di HarperCollins.

Quanto costa e come preordinarlo

Per tutti quelli che masticano l'inglese e che non vedono l'ora di scoprire la verità su Harry e Meghan, il libro è pre-ordinabile su Amazon e ha un costo di circa 25 euro.

Quando esce in Italia

Al momento non è ancora chiaro come e quando verrà tradotto e pubblicato in altri paesi, Italia compresa.

Cosa ne pensa il resto della Royal Family?

Né William, né Carlo e men che meno la regina Elisabetta hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l'uscita del libro di Harry e Meghan.

Tuttavia, sembra facile immaginare che nessun membro della famiglia reale possa essere effettivamente contento del contenuto di questa biografia.

**C'è un momento esatto in cui gli inglesi hanno smesso di amare il principe Harry: riuscite a indovinare quale?**

Ci sono molti scheletri nell'armadio di Buckingham Palace che il libro potrebbe rivelare.

Perché Harry e William hanno litigato? È vero che Meghan Markle non è mai stata veramente accolta dai membri della royal family?

Cosa c'è dietro la Megxit? La regina Elisabette avrebbe potuto fare di più per proteggere la famiglia Sussex dal turbine di gossip che li ha travolti?

Secondo alcune fonti, Harry e Meghan hanno più volte criticato la royal family e (il mancato) impegno a difendere la coppia dai numerosi attacchi del pubblico e dei media.

**La Regina ha vietato a Harry e Meghan di usare il loro titolo da reali**

Ad esempio, secondo alcune voci, Meghan Markle avrebbe detto agli amici che se Kate Middleton fosse stata costantemente criticata dalla stampa, la famiglia reale sarebbe senza dubbio intervenuta e avrebbe cambiato le sue politiche sull'approccio con i media. Cosa che invece non è successa con lei.