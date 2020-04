La vita lontana da palazzo sta mettendo il Principe Harry a dura prova: a raccontarne i retroscena (escludendo la responsabilità di Meghan) è un'amica

Dopo la loro ultima apparizione come reali lo scorso marzo, Meghan Markle e il principe Harry si sono definitivamente trasferiti in Nord America, prima in Canada e poi a Los Angeles, dove la coppia sembra voler passare i prossimi anni.

Ma, secondo le ultime indiscrezioni, pare che il principe Harry stia trovando difficile adattarsi a questa nuova vita lontana da Palazzo.

A rivelarlo è stata un'amica di Harry, la dott.ssa Jane Goodall, antropologa, che in una recente intervista con il Radio Times ha detto di essere sempre stata in contatto con il principe Harry e Meghan Markle dalla loro uscita di scena e che ha detto:

«Penso che il principe Harry stia trovando il cambiamento e la loro vita nuova abbastanza impegnativi.

Non ha idea di come pianificare la sua carriera».

Il Principe Harry ha problemi a iniziare una nuova carriera

Mentre Meghan ha già fatto ritorno a una delle sue passioni pre-reali (il cinema ndr) non è chiaro cosa farà Harry, lavorativamente parlando.

E, stando a quello che ha detto la dott.ssa Goodall, sembra che neanche il principe abbia i piani ben chiari.

Secondo il Daily Mail tuttavia, Meghan e Harry condividono un agente, Nick Collins, che sta cercando progetti lavorativi per entrambi, purché gli impieghi non prendano in giro la monarchia.

La dott.ssa Jane Goodall non è andata troppo nei dettagli su ciò che, in particolare, preoccupa il principe Harry, ma non sorprende che un grande cambiamento di vita, specialmente in mezzo alla crisi COVID-19, gli crei disagi e difficoltà.

La decisione di allontanarsi dalla Famiglia Reale non è stata fatta per Meghan

Secondo Goodall, Harry non voleva che il figlio Archie crescesse sotto i riflettori internazionali e fosse sottoposto al rigido protocollo reale.

Durante un'intervista dell'anno scorso tra Harry e la dottoressa, pubblicata poi sul numero di British Vogue co-diretto da Meghan Markle, Jane Goodaall aveva tenuto in braccio Archie, ancora neonato.

E ha raccontato:

«Ho fatto fare ad Archie il saluto della regina, dicendo: 'Suppongo che dovrà imparare a farlo lui stesso'.

Harry è stato categorico e ha detto: 'No, nostro figlio non crescerà così'».