È uscito il trailer di Frozen 2 e due interrogativi conquistano il web: ecco perché ne parlano tutti (e il video da vedere, per farvi un'opinione)

La Walt Disney Pictures ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Frozen 2, sequel del film d'animazione di successo del 2013, e il mondo di internet non riesce a smettere di parlarne.

Il trailer, che non presenta alcun dialogo, riunisce la banda dell'originale Frozen, incluse le sorelle Anna ed Elsa, il pupazzo di neve Olaf, il ragazzo del ghiaccio Kristoff e Sven.

Più di questo non si capisce.

Ecco perché il popolo del web ha una sola domanda: che diavolo succederà in Frozen 2?

Perché tutti ne parlano

Oltre a un cambio di look per le protagoniste, si intravede nel trailer anche un cambio di scena: sembra infatti autunno nel regno di Arendelle, ma la musica dai toni minacciosi ci fa capire che c'è qualcosa che non va.

Altri segnali negativi sono il mare in tempesta che Elsa cerca di attraversare e le fiamme che circondano Elsa e Olaf nella foresta.

Per questi motivi, alcuni fan hanno ipotizzato che il sequel di Frozen sia un grido di protesta contro gli effetti nagativi che ogni giorno viviamo per via del riscaldamento globale.

Un'altra domanda che i fan si stanno facendo è se una delle due new entries che si intravedono nel trailer sarà la fidanzata della regina Elsa.

Queste domande sorgono perché la sceneggiatrice e co-regista di Frozen, Jennifer Lee, aveva raccontato di voler dare a Elsa un interesse amoroso femminile: la sessualità della protagonista non è mai emersa nel primo film, ma molti fan hanno effettivamente firmato una petizione che la invitava Lee a fare di Elsa diventerà la prima principessa Disney omosessuale ad avere una fidanzata.

Altre curiosità su Frozen

Questa è comunque la prima comparsa di quella che sarà sicuramente una lunga campagna di sensibilizzazione per Frozen 2, la cui uscita sui grandi schermi è prevista per il 22 novembre.

Il film è una delle numerose nuove ed entusiasmanti pellicole che usciranno quest'anno, insieme a Toy Story 4, un sequel di Star Wars ancora senza nome, e remake di classici come Aladdin, Dumbo e The Lion King.

Il sequel è diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, la stessa squadra presieduta da Frozen, che a sua volta aveva incassato $ 876 milioni in tutto il mondo, portandosi a casa anche due premi Oscar (come miglior film d'animazione e miglior canzone per Let It Go).

Il primo film è stato liberamente ispirato a The Ice Queen di Hans Christian Andersen, ma sono stati rilasciati talmente pochi dettagli per Frozen 2 che non sappiamo che piega prenderà la storia.