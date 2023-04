L’attesa sta per finire! Con nuove amiche e vecchie fiamme, è stato annunciato quando uscirà la seconda stagione di And Just Like That

È arrivata la conferma ufficiale: And Just Like That 2 arriverà sui nostri schermi a giugno.

In un nuovissimo trailer della serie, HBO Max e Sky hanno confermato la data d'uscita dei nuovi episodi; il che significa che non passerà molto tempo prima che possiamo finalmente rivedere Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei loro ruoli iconici di Carrie, Miranda e Charlotte.

Così come nella prima stagione del sequel di Sex and The City, mancherà Samantha (interpretata da Kim Cattrall), nonostante il suo personaggio farà parte dello show.

Torneranno però i personaggi chiave di And Just Like That. E ci sarà anche qualche new entry che di sicuro farà impazzire i fan.

Dandoci un'idea di come possiamo aspettarci dai prossimi nuovi episodi, il trailer ha infatti mostrato il ritorno nella serie dell'ex fiamma di Carrie, Aidan Shaw (interpretato da John Corbett).

«Siamo tutti beatamente inconsapevoli quando le nostre vite stanno per cambiare», dice la voce fuoricampo di Carrie Bradshaw all'inizio del trailer.

«Alcune cose è meglio lasciarle nel passato - dice Carrie, aggiungendo - Ma forse non tutto», prima che il trailer mostri un'anteprima del suo incontro con Aidan Shaw, che appare sulla soglia di casa sua.

(Continua sotto il video)

Di cosa parla And Just Like That 2

HBO Max e Sky hanno finora tenuto i dettagli dello show abbastanza riservati, per cui non si sa ancora molto sul ritorno di Aidan in And Just Like That 2; o più in generale dei nuovi episodi.

In un'intervista, Sarah Jessica Parker ha però dato un piccolo anticipo, dicendo: «La seconda stagione parla di resilienza, recupero e risate: aiuterà a far ritrovare il sorriso a quelle persone che hanno vissuto un forte dolore».

La serie continuerà anche ad esplorare il personaggio di Miranda, la sua separazione con Steve e la nuova storia d'amore con Che; e quello di Charlotte che sta approfondendo il mondo della comunità trans attraverso il suo bambino gender-fluid Rock (ex Rose).