Da "Comandante" di Edoardo De Angelis a "Poor Things" di Yorgos Lanthimos: ecco i film più interessanti di Venezia 2023 da vedere!

In Laguna sono finalmente tornate le star internazionali e mentre sul red carpet tutti i riflettori sono puntati sui look delle celeb, in sala sono cominciate le proiezioni.

La 80° Mostra del Cinema di Venezia lascerà il segno anche quest'anno, infatti sono tantissimi i film in calendario.

Quali film di Venezia 2023 vale la pena vedere? Noi l’abbiamo chiesto a un’inviata d’eccezione, @julietvampire, che in diretta dalla Mostra ogni giorno ci consiglierà i più interessanti e ci spiegherà perché secondo lei non dovremmo assolutamente perderli.

Comandante

Nell’ottobre del 1940 Salvatore Todaro, Comandante della Regia Marina, prende una decisione destinata a fare la storia: mette in salvo 26 naufraghi belgi nemici condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, infrangendo le direttive dei suoi superiori.

Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Nel ruolo dell’eroico Salvatore Todaro troviamo Pierfrancesco Favino, punta di diamante del cinema italiano e presenza onnipresente in questa edizione della Mostra (lo ritroveremo in Adagio di Stefano Sollima).

Favino sfoggia il suo solito carisma e riesce a dar vita ad un uomo coraggioso e tutto d'un pezzo, ma anche profondamente umano.

Perché è da vedere? Orgogliosamente “italiano” (nel bene e nel male), il film di Edoardo De Angelis abbandona la retorica del patriottismo e ci trasporta nelle acque più limpide della solidarietà e della convivenza tra esseri umani.

Lo fa con un crescendo di tensione e una costruzione delle immagini, specialmente quelle sottomarine, che sfiora la dimensione pittorica. E l’unico momento dove la paura dei soldati lascia spazio alle risate, riesce a rubare una lacrima di commozione.

Ferrari

Modena 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda è in grave difficoltà economica e anche il matrimonio con la moglie Laura sta diventando sempre più tormentato per la perdita prematura del loro figlio Dino e per una relazione extraconiugale. In cerca di riscatto, Ferrari decide di puntare tutto sulla leggendaria Mille Miglia.

Cullato e sognato per circa 30 anni, “Ferrari” è il progetto che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Michael Mann, regista di capolavori come L’ultimo dei Mohicani e Heat.

Interamente girato in Italia, “Ferrari” è il racconto dell’uomo dietro il Mito: della sua sfrenata ambizione sulla pista e della sua fragilità nelle relazioni sentimentali. Un dramma dai toni shakespeariani, che prende quota durante la scena adrenalinica della Mille Miglia. La ricostruzione della gara non risparmia nulla allo spettatore in termini di pathos e realismo e merita la visione sul grande schermo!

Perché è da vedere? Dopo l’interpretazione di Maurizio Gucci nel film di Ridley Scott, Adam Driver torna a ricoprire il ruolo di un altro mito italiano e si conferma tra gli interpreti più camaleontici e versatili della sua generazione. Dopo l’abbandono di Christian Bale, Mann ha trovato in Driver l’interprete perfetto per somiglianza fisica e aderenza psichica al personaggio.

Ad affiancarlo troviamo l’istrionica Penèlope Cruz e la dolce Shailene Woodley nel ruolo della giovane amante.

Poor Things

Ambientato nella Londra vittoriana, Poor Things racconta l’incredibile storia di Bella, giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, brillante chirurgo dai metodi poco convenzionali. Bella è reclusa sotto la sua protezione, ma desidera conoscere il mondo. Attratta sessualmente da un avvocato scaltro e narcisista, Bella fugge con lui ed inizia una travolgente avventura in giro per l'Europa.

Emma Stone è letteralmente un mostro di bravura: balla, urla, si mette a nudo, usa tutto il suo corpo e la sua gamma infinita di espressioni facciali per conferire al personaggio di Bella un’intensità irrefrenabile. Troppo presto per dirlo, ma al momento la Coppa Volpi come migliore attrice non gliela toglie nessuno! Ottimi anche Willem Defoe nei panni del padre-scienziato e Mark Ruffalo in quelli dell’amante narcisista di Bella. Perché è da vedere? Con Poor Things, tratto dal romanzo omonimo di Alasdair Gray, Yorgos Lanthimos torna a vivisezionare la società e l’animo umano con macabra ironia. Insieme alla sua musa Emma Stone dà vita a un divertente e graffiante inno alla libertà e all’emancipazione femminile, regalandoci un personaggio indimenticabile. Bella Baxter è impavida, unica, disinibita, rivoluzionaria, troppo umana per gli uomini che la circondano e vogliono reprimere il suo potenziale sessuale e intellettuale. Da La Favorita, Lanthimos ha reso il suo cinema più accessibile e mainstream senza abbandonare lo sguardo provocatorio sulle deformità del reale e l’ossessione stilistica per geometrie e grandangoli. Ad oggi il miglior film del concorso, accolto con fragorosi applausi alla proiezione stampa. P.s. Menzione speciale per le scenografie e i magnifici costumi di Holly Waddington che reinterpretano lo stile vittoriano in chiave contemporanea.