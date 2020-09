Secondo i rumors sarà Tom Hardy a sostituire Daniel Craig nel ruolo della spia britannica più famosa del mondo, l'agente James Bond

Secondo le ultime indiscrezioni, Tom Hardy è stato scelto come il prossimo James Bond.

Sebbene la notizia non sia stata ufficialmente confermata, molti rumors affermano che Hardy è stato scelto per il ruolo sin dal giorno del suo provino a giugno.

Il sito The Vulcan Reporter ha svelato che l'annuncio ufficiale con il nome di chi interpreterà 007 sarebbe dovuto arrivare a novembre, in concomitanza con l'uscita di No Time To Die, ultimo James Bond di Daniel Craig.

Tuttavia, c'è la possibilità che l'annuncio venga ritardato a causa della pandemia di coronavirus che ha posticipato la premiere del film.

Si pensa dunque il nome del nuovo Bond verrà rivelato ufficialmente entro la fine dell'anno o all'inizio del 2021.

Tom Hardy è uno dei tanti attori su cui si speculava per l'interpretazione del prossimo Bond. Tra gli altri anche Tom Hiddleston, Idris Elba e Richard Madden.

Nel 2018, Pierce Brosnan, che ha interpretato Bond tra il 1994 e il 2005, ha dichiarato al Daily Mail che credeva che Hardy potesse interpretare bene la spia britannica più famosa.

«Penso che Tom Hardy potrebbe essere un ottimo Bond. Sarei felice di vederlo in questo ruolo. C'è bisogno di un attore che sappia muoversi bene, perché è questo è ciò che rende Bond unico».