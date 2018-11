Un sondaggio ha testato le possibilità di un radicale cambiamento in James Bond, proponendo 007 neri, asiatici, ispanici, donne o gay: ecco i risultati

Negli ultimi 56 anni, James Bond è stato interpretato da sei diversi attori bianchi.

Negli ultimi anni però, ci sono state richieste da parte degli spettatori di diversificare l'agente più famoso del cinema in termini di razza, genere e sessualità.

Un nuovo sondaggio di oltre 2000 americani ne è la riprova: il 52% ha dichiarato di essere a favore di un agente 007 nero - il colore della pelle è il fattore di diversità più sostenuto tra le opzioni possibili.

L'idea di avere un James Bond ispanico o asiatico ha avuto numeri inferiori; pochi anche coloro che hanno sostenuto un'agente donna (solo il 37%), ipotesi che comunque la produttrice Barbara Broccoli ha già affermato non accadrà.

Infine, la maggior parte degli americani (52%) non ha accettato l'idea di avere un James Bond gay.

(Continua sotto la foto)



(Credit photo: morningconsult.com)

Lo stesso sondaggio, condotto da Hollywood Reporter / MorningConsult, ha anche rilevato che il 63% degli intervistati sostiene Idris Elba nel ruolo di Bond - con solo il 21% contrario all'idea.



Idris Elba, 46 anni, è attore e produttore inglese che ha iniziato la sua carriera nel 1995 quando ha ottenuto il suo primo ruolo significativo in una serie chiamata Bramwell, un dramma medico ambientato nell'Inghilterra del 1890.

Lo abbiamo visto anche sul grande schermo con film come Daddy's Little Girls, The Avengers e Thor.

È inoltre interessante notare che il 51% ha dichiarato che la serie di James Bond non dovrebbe essere modificata in alcun modo.

Tuttavia, il regista di James Bond, Cary Fukunaga, ha già precedentemente affermato che gli piacerebbe dirigere un film 007 con Elba come protagonista; quindi dei cambiamenti potrebbero esserci eccome.