Sex and the City, girato così com'è con un cast interamente bianco, secondo l'aka Carrie Bradshaw non sarebbe realistico nella New York di oggi

Ci sono cose che invecchiando migliorano, come il vino, il formaggio o George Clooney. Il celebre Sex and the City invece non è tra queste.

Sarah Jessica Parker (aka Carrie Bradshaw) ha ammesso che la serie di successo Sex and the City sarebbe completamente fuori luogo oggi, 20 anni dopo la prima proiezione.

Nel 2018, il personaggio iconico della giornalista di New York City, Carrie Bradshaw, protagonista dell'amatissima serie televisiva di successo firmata HBO, probabilmente non sarebbe stato interpretato da Sarah Jessica Parker.

O, almeno una delle tre migliori amiche del personaggio, Samantha Jones (interpretata da Kim Cattrall), Charlotte York (interpretata da Kristin Davis) e Miranda Hobbes (interpretata da Cynthia Nixon), sarebbe stata interpretata da un'altra attrice.

Perché? Il problema principale, secondo l'attrice, è che un cast prevalentemente bianco andrebbe decisamente contro l'idea di diversità odierna.

Le parole di Sarah Jessica Parker

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la Parker ha dichiarato che riproporre la continuazione dell'amato spettacolo nel 2018 non avrebbe funzionato.

«Non si può fare Sex and the City oggi a causa della mancanza di diversità sullo schermo. Personalmente credo sarebbe molto bizzarro come scenario».

Effettivamente, facendo mente locale, il cast che ha interpretato negli anni i personaggi di Sex and The City è sempre stato di dominanza bianco con solo sporadiche comparse diverse tipo il dottor Robert Leeds, fidanzato di colore di Miranda, Maria, la fidanzata spagnola di Samantha nella quarta stagione, e il personaggio di Jennifer Hudson, Louise, nel film del 2008.

«Non penso si potrebbe fare un sequel con un cast diverso. Penso che sarebbe sicuramente interessante e anche una scelta radicale; non si potrebbbe però fingere che sia lo stesso show».

L'attrice ha inoltre affermato che anche ci fosse stato un nuovo episodio della serie, sarebbe stato tutto completamente diverso, e quindi non sarebbe stato nulla di simile allo spettacolo originale.

Non ci saranno altri film

Sembrava che Sex and The City 3 stava per diventare realtà, ma così non è stato.

Per anni si è parlato della possibilità di rivedere al cinema le quattro amiche di New York, ma tutto è sempre sembrato solo un’ipotesi fomentata da fan e media.

All'inizio tutto era stato bloccato da Kim Cattrall (Samantha) che avrebbe addirittura fatto una sorta di ricatto morale alla major cinematografica.

Ma ora le stesse parole di Sarah Jessica Parker confermano il fatto che probabilmente un Sex and The City 3 non lo vedremo mai.