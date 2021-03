Fiducia, presenza e assenza di giudizi: se volete sapere se la vostra è una vera amicizia rispondete (di sì) a queste tre domande

Firefly Lane - L’estate in cui imparammo a volare è nella classifica delle 10 serie tv Netflix più viste di queste ultime settimane e lo è per la sua capacità di raccontare la vera amicizia, quella che supera le difficoltà e ci accompagna per tutta la vita.

La serie racconta l’amicizia di Tully e Kate, due donne opposte ma che si vogliono un gran bene e la cui amicizia dura da quando erano adolescenti.

Ma non è solo il "da quanto tempo si è amici" che conta quando si tratta di riconoscere una vera amicizia.

Il rapporto di amicizia di cui parliamo si basa più che sul tempo già trascorso, sulla consapevolezza che quel legame rimarrà per sempre.

Come lo si capisce? Rispondete a queste tre domande.

3 domande per capire se è vera amicizia

Siete sempre presenti l’una per l’altra?

Tully è una persona famosa ed è sempre molto impegnata per via della trasmissione televisiva, Kate si barcamena tra un lavoro insoddisfacente e una figlia adolescente da gestire.

Due stili di vita molto diversi che non impediscono però a una o all’altra di essere presenti fisicamente e mentalmente l'una per l'altra.

Quando una chiama, l’altra risponde.

Una vera amicizia si distingue proprio per questo: sopravvive nonostante nella vita si prendano strade diverse e non ha bisogno che a unirci siano gli stessi orari o abitudini.

Quelle di passaggio al contrario sono quelle che esistono solo perché in quel determinato periodo della vita avete avuto esigenze simili.

Vi fidate ciecamente l'una dell'altra?

La fiducia la si riconosce nei dettagli: avete le chiavi di casa una dell'altra, condividete senza timori la vostra password del cellulare, di un social o il pin del bancomat?

Avete foto una dell'altra in cui siete venute malissimo?

Vi raccontate segreti che non condividereste con nessun altro per la vergogna?

Ok, è una vera amica.

Vi supportate senza giudicare?

Una vera amicizia è un rapporto costruito negli anni, fatto di momenti faticosi, vergogna, segreti ma anche grande lealtà.

Chi ha vissuto insieme gioie e dolori e ha aperto un varco che ha permesso a un'altra persona di esserci senza giudizio ma solo con la presenza, ha messo le basi per uno dei regali più preziosi a cui si possa aspirare nella vita.

Una persona che stia dalla nostra parte anche quando non è necessariamente d'accordo con le nostre scelte, se la sua presenza e il suo appoggio sono quello che ci servono in quel momento.

Se avete un'amica così, tenetevela stretta.