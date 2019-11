Sul copione iniziale di The Crown ci sarebbe dovuto essere più sesso, ma è stato censurato da Netflix al momento delle riprese: parola di Margaret

«Nessuno vuole vedere la Regina fare sesso»: a parlare è Vanessa Kirby, l'attrice che nelle prime due stagioni di The Crown ha interpretato la principessa Margaret.

Mentre la serie tv di Netflix arriva alla terza stagione, torna attuale una vecchia intervista all'attrice, che in un episodio del podcast Love Stories aveva raccontato a Dolly Alderton che nella prima stagione di The Crown ci sarebbe dovuto essere più sesso, ma che Netflix l'ha tagliato perché «i fan non lo vorrebbero vedere».

«C'era questa scena di sesso nella prima stagione, in cui Elizabeth e Philip (interpretati da Claire Foy e Matt Smith) si trovavano in Sudafrica, ma quelli della produzione erano dell'idea che "semplicemente non penso che nessuno voglia vedere la Regina fare sesso" e quindi è stata tolta».

La Kirby ha raccontato poi che è stata tagliata anche una delle scene di sesso del suo personaggio con Anthony Armstrong-Jones (Matthew Goode).

«C'era una scena di sesso sul copione dell'episodio 7 della stagione 2 e abbiamo discusso a lungo di come sarebbe dovuta essere girata. Alla fine è stato chiaro che sarebbe stato meglio evitarla».

Nella stagione 3, in uscita il 17 Novembre, tutti i personaggi verranno cambiati: a quanto si vocifera, infatti, in ogni prossima stagione, fino a quando durerà lo show, il cast verrà aggiornato per tenere conto dell'invecchiamento dei personaggi.

La Regina Elisabetta sarà interpretata da Olivia Colman e non più da Claire Foy; il ruolo del principe Filippo, interpretato nelle prime due serie da Matt Smith, va a Tobias Menzies, che magari conoscete come come Edmure Tully in Game of Thrones; Helena Bonham Carter interpreterà la Principessa Margaret al posto della Kirby.

La trama di The Crown 3



La serie tv The Crown è uno show molto fedele agli avvenimenti storici, quindi dovremmo essere in grado di prevedere approssimativamente quali eventi saranno trattati nella terza serie.

Supponendo che il periodo che verrà raccontato negli episodi è quello tra il 1964 e il 1976, si parlerà sicuramente della nascita del principe Edoardo e dell’investitura formale del principe Carlo come Principe del Galles.