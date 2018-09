La vita di nove super modelle fuori e dentro le passerelle della New York Fashion Week: Model Squad è la nuova serie must-see per tutte le amanti della moda

Se siete fashion-reality-dipendenti e amanti della moda, sapete già che Model Squad è il titolo che ci farà stare incollati agli schermi.

La docu-serie Model Squad è arrivata sul piccolo schermo in occasione della New York Fashion Week: la rete NBCUniversal Cable ha messo in onda il primo episodio il 4 settembre (anche se un'anteprima era già stata rilasciata da E! il 12 febbraio scorso).

E l'ultimo episodio della prima stagione è andato in onda il 14 settembre, giorno di chiusura della settimana della moda di New York.

Ecco cosa sapere di Model Squad.



Di cosa parla

Lo show offre un punto di vista esclusivo dell'evento più fashion dell'anno, cioè la settimana della moda (nello specifico, quella di New York); e lo fa portando alla conoscenza dei fan cosa vuol dire essere una top model, dentro e fuori dalla passerella.

La docu-serie Model Squad ha seguito l'intensa e competitiva vita di nove giovani modelle di successo mentre navigano tra gli alti e bassi delle loro carriere e vite, tra nuovi ingaggi super glamour e problemi di ogni tipo.

È ambientato a metà tra Los Angles e New York; ma è sopratutto nella Grande Mela che le modelle cercano di bilanciare le loro relazioni e le loro amicizie con le loro impegnative carriere, cercando di navigare nel settore della moda sempre sotto pressione.

Il cast

Nove modelle. Tutte - manco a dirlo - di una bellezza mozzafiato.

Le star della serie sono: Olivia Culpo, Daniela Braga, Hannah Ferguson, Ping Hue, Nadine Leopold, Caroline Lowe, Ashley Moore, Shanina Shaik e Devon Windsor.



La brasiliana Braga è entrata a far parte del Victoria's Secret Fashion Show nel 2012 e ha posato per British Vogue, ELLE e Glamour. Altra veterana del team di Victoria's Secret anche Devon Windsor, che è stata recentemente confermata come modella per il prossimo VSFS.

Olivia Culpo, conosciuta anche come Miss Universo 2012 e che vanta un seguito su Instagram di 3.2 milioni di followers.

Ping Hue, nata e cresciuta nel distretto di Bowery a New York, è apparsa in riviste Teen Vogue e Marie Claire. Moore, nata in California, è rappresentata da Nous Model Management e ha posato più volte per GQ.

Shaik, modella nata in Australia, ha lavorato con marchi come Revolve, Chanel, Tom Ford e Stella McCartney. Caroline Lowe ha lavorato per campagne come Tommy Hilfiger, American Eagle e Aeropostle, ed è anche apparsa sul grande schermo grazie ai ruoli in How to Be Single e War Dogs.

La Leopold è apparsa su diverse copertine per le edizioni internazionali di Glamour, Harper's Bazaar, Marie Clair e Elle.

E infine Hannah Ferguson, che è diventata famosa grazie al numero di Sports Illustrated Swimsuit del 2014.

Ci sarà una seconda stagione?

Dopo aver spiato per ore la vita delle modelle dentro e fuori le passerelle, i fan si chiedono se ci sarà un seguito o se Model Squad è stata solo un'uscita sporadica in occasione di questa NYFW.

Una risposta ancora non c'è; ciò che è certo però è che la prima stagione ha mostrato i problemi e gli avvenimenti che avvengono dietro le quinte dell'industria della moda; cose di cui tante persone non sono a conoscenza.

Quindi i presupposti per una seconda stagione ci sono, anche se potrebbe non avere lo stesso cast di ragazze. Anche se, pensandoci bene, un nuovo gruppo di talenti emergenti potrebbe rendere lo spettacolo ancora molto più interessante.