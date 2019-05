Mischa Barton in un'intervista rivela per la prima volta che ci poteva essere un finale alternativo per Marissa e Ryan in The O.C.: ecco quale

La morte di Marissa Cooper tra le braccia di Ryan Atwood in The O.C. è stato un momento straziante che ha segnato per sempre la nostra adolescenza.

Ci ricordiamo tutti la scena dell'incidente quando Ryan tira fuori dall'auto Marissa prima che la macchina vada in fiamme e la tiene stretta a sé fino a che lei non muore tra le sue braccia.

L'attrice Mischa Barton, che ha interpretato Marissa Cooper in The O.C., ha parlato per la prima volta della sua parte nella serie.

Rivelando che il finale sarebbe potuto essere diverso.

(Continua sotto la foto)

Marissa Cooper non doveva morire

In un'intervista con il New York Times, Mischa Barton ha spiegato che sentiva che il suo personaggio aveva sofferto abbastanza e ucciderla era l'unica opzione praticabile.

«È stato il personaggio più difficile che io abbia mai interpretato: il suo esaurimento emotivo nel corso delle stagioni non si è mai placato. Non so quanto ancora avrei potuto interpretate Marissa».

Mischa Barton ha combattuto «con le unghie e con i denti» per far sì che questo fosse il destino di Marissa Cooper.

Ci poteva essere un finale alternativo: Marissa sarebbe scappata al tramonto e avrebbe abbandonato Orange County per vivere con suo padre su una barca in Grecia, ma l'attrice non ha sentito ragioni.

«Non penso proprio che questo sarebbe stato in stile Marissa Cooper. Non credo proprio che salpare verso il tramonto potesse essere il suo vero addio», ha spiegato l'attrice.

Mischa Barton ha rivelato anche che era nel suo interesse chiudere ogni possibilità che il suo personaggio tornasse in una stagione successiva, perché voleva la libertà di perseguire con altri progetti in quel momento.