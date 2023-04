Lupin 3 in arrivo: se la serie Netflix sul ladro gentiluomo vi ha conquistati, abbiamo buone notizie (perché c'è una data di uscita)

Netflix ha annunciato che la terza parte di Lupin, la serie francese diventata un fenomeno globale nel 2021, sarà disponibile dal 5 ottobre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

L’Arsène Lupin interpretato da Omar Sy (Quasi Amici) propone una versione affascinate, arguta, classica, pop e ironica del personaggio letterario creato da Maurice Leblanc.

Di cosa parla il Lupin di Netflix

Lupin racconta la storia di un ladro professionista di nome Assane Diop alle prese con il furto di un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta e custodito al Louvre in previsione di un’asta milionaria.

Assane architetta un piano per impossessarsene: il gioiello per lui non ha solo un valore economico, ma anche un’importanza sentimentale, legata al suo passato e al rapporto con il padre.

In questi nuovi 7 episodi Omar Sy tornerà nel ruolo di Assane Diop al fianco di Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella.

Dove eravamo rimasti (attenzione contiene spoiler se non avete visto le prime due parti)

Assane ora è in clandestinità e deve imparare a vivere lontano dalla moglie e dal figlio.

Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove.

Ma gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.