Netflix ha chiesto a 55 donne di suggerire film, serie tv e documentari da vedere per trovare ispirazione e la forza di essere se stesse

E se vi dicessimo che quest'anno a consigliarvi cosa guardare su Netflix potrebbero essere (anche) Salma Hayek, Sophia Loren e Millie Bobby Brown?

In occasione della Giornata internazionale della Donna, ma con l'obiettivo di aprire un dialogo che esca dagli schermi, Netflix ha stretto una partnership con UN Women ​(Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile) e ha lanciato Scelti da lei, una selezione di titoli consigliati da talenti femminili che lavorano davanti e dietro alla macchina da presa, tra cui Sophia Loren, Salma Hayek, Yalitza Aparicio, Millie Bobby Brown, Laurie Nunn, Lana Condor, Petra Costa​e Ava Duvernay.

Sono state 55 donne straordinarie a selezionare i titoli di serie, film e documentari della collezione Scelti da lei (che rimarrà disponibile su Netflix per tutto l’anno) in cui si trovano le più belle storie che hanno ispirato le donne che a loro volta ci ispirano, da Unbelievable a Orange is the New Black, Luna Nera, Lionheart e Sex Education.

Creata per la Giornata Internazionale della Donna, il cui tema ufficiale quest’anno è I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights (Generazione uguaglianza: per i diritti delle donne e un futuro di uguaglianza) Scelti da lei è una selezione di storie che hanno permesso di iniziare conversazioni importanti, e spesso difficili, che hanno contribuito a mettere in discussione il modo in cui vediamo il mondo.

«Penso che tutti dovrebbero essere portavoce dei diritti e della libertà delle donne perché rappresenta l'utopia più importante dei nostri giorni» spiega Francesca Comencini, una delle 55 voci selezionate da Netflix.

«Avere un mondo in cui tutti siano realmente rappresentati è la vera democrazia. E vedere se stessi realmente ci consente di immaginare infinite possibilità per noi e per gli altri», dichiara l’attrice di Orange is the New Black Laverne Cox, «Questo show ha creato uno spazio e una piattaforma per me, come donna trans nera, che ha dato spazio ad altre donne trans di ogni etnia di essere realmente viste nel profondo della propria umanità».

«Le serie TV e i film hanno il potere di riflettere e di dare forma alla cultura popolare, ecco perché crediamo che sia così importante che sempre più persone vedano le loro vite riflesse nelle storie che vengono raccontate», dichiara Dr. Stacy L. Smith, Fondatrice della USC Annenberg Inclusion Initiative.

«C’è ancora molto da fare per raggiungere l’uguaglianza, ma riconoscendo il talento femminile proveniente da ogni parte del mondo, speriamo che più donne si sentano incoraggiate a raccontare le loro storie».

Un esempio da cui iniziare? «Unbelievable», suggerisce Salma Hayek, «È uno show davvero significativo sull'importanza dell'ascolto delle donne.

La regista Lisa Cholodenko e la scrittrice Susannah Grant hanno creato una serie avvincente intrecciando storie di donne diverse tra loro, splendidamente interpretate da un cast incredibilmente talentuoso.

Questo lavoro ricorda che le donne sono preziose e che la nostra voce è essenziale nella lotta per la giustizia».

«Ho avuto l'opportunità di dare voce a diversi personaggi, ma chiaramente con il personaggio di Nadia (Elite) ho avuto il tempo ed il supporto necessari per comprendere cos’è successo nella sua vita e per comprendere i cambiamenti che genera il pensare con la propria testa», racconta Mina El Hammani, che quando le viene chiesto a quale personaggio dovrebbero ispirarsi le giovani donne risponde:

«A tutti quelli che hanno una voce propria e che, nonostante le avversità che possono incontrare nel corso della loro vita, restano fedeli ai propri principi personali».

Una lezione su tutte da imparare? Non dobbiamo mettere limiti alle nostre possibilità.

«Mi sono sentita più forte come donna quando ho lavorato come regista nelle quattro stagioni della serie Gomorra», racconta Francesca Comencini.

«La mia partecipazione a una serie crime così forte, oscura, d'azione, "virile", è stata la dimostrazione che non ci sono "campi da gioco" per le registe donne.

Possiamo fare tutto e possiamo farlo bene. Per me è stata l'opportunità di creare personaggi femminili imponenti, potenti e oscuri, chiaramente anche personaggi maschili forti, ma di farlo comunque dal mio personale punto di vista femminile.

La collezione è disponibile cercando "Scelti da lei” su Netflix. Ogni titolo della collezione riporterà la menzione speciale della persona che lo ha indicato.