The Morning Show Cosa c'è dietro l'edizione del mattino delle news televisive? The morning show è un candid drama che racconta le dinamiche tra uomini e donne e tra donne sull'ambiente di lavoro, in un ambiente tutt'altro che semplice, di chi aiuta gli americani a svegliarsi al mattino. Raccontato attraverso gli occhi di due donne alle prese con un periodo di crisi nelle loro vite personali e professionali, interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Dickinson Serie comedy che esplora in modo audace la società e le differenze di genere dalla prospettiva della giovane (e ribelle) poeta Emily Dickinson. Ambientata nel diciannovesimo secolo, la serie propone Emily come un'eroina inaspettata della generazione dei millennial.

For All Mankind Un affascinante "what if" nella storia, in cui si immagina un mondo in cui la corsa allo spazio globale non si è mai conclusa e il programma spaziale è ancora il fulcro culturale delle speranze e dei sogni americani, raccontato attraverso le vite degli astronauti, degli ingegneri e delle loro famiglie.

The Elephant Queen Un documentario sulla natura realizzato come una narrazione basata sui personaggi. La regina degli elefanti è Athena, una maestosa matriarca di elefanti, che guida la sua famiglia attraverso un paesaggio naturale spietato quanto bello. Athena, in qualità di leader della sua mandria, anticipa la prossima stagione secca e sa che ci sono tempi di attesa. Mentre le pozze d'acqua si prosciugano, non ha altra scelta se non quella di portare la sua famiglia in un viaggio insidioso.



Ghostwriter Un fantasma compare in una libreria di quartiere e inizia a rilasciare personaggi immaginari nel mondo reale: quattro bambini devono unirsi per risolvere un eccitante mistero armati di messaggi segreti che solo loro possono vedere. Ogni racconto è intrecciato a un'opera letteraria, con classici e nuove opere commissionate da autori popolari come D.J. MacHale e Kwame Alexander.