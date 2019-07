La casa di carta 3 arriva su Netflix da venerdì 19 luglio 2019: ecco trama, trailer e tutto quello che vale la pena sapere prima di guardarla

Sono riusciti a scappare, ma ora arriva la parte difficile: rimanere vivi.

Li ritroviamo su una barca mentre entrano in acque internazionali i protagonisti de La casa de papel, serie originale Netflix che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero mentre un gruppo di rapinatori capitanati dal Professore, derubavano la Zecca di Stato spagnola.

E se pensavate che il grosso fosse ormai andato, preparatevi a ricredervi, perché la terza stagione (su Netflix in contemporanea mondiale da venerdì 19 Luglio) è se possibile ancora più bella delle precedenti e in grado di tenere lo spettatore incollato alla sedia (o al divano che dir si voglia) grazie a un ritmo incessante e una sceneggiatura puntellata di risate.



(Continua sotto il trailer)

La trama della terza stagione

Una volta scappata dalla Spagna, la banda di Dalì si è divisa per aumentare le possibilità di non farsi rintracciare dalla polizia.

Il piano funziona per un po', ma poi un errore porta alla cattura di uno di loro.

L’unico modo per salvarlo e proteggere il segreto di tutti è riunire la banda per organizzare un nuovo colpo, il più grande mai realizzato.

Il cast e le new entry

Il cast è per gran parte lo stesso, fatta ovviamente eccezione per i protagonisti rimasti vittime degli scontri con la polizia nelle scorse stagioni (che comunque in parte ritroviamo nei numerosi flashback) e alcuni nuovi personaggi: Palermo (Rodrigo de la Serna), Alicia (Najwa Nimri), Bogotà (Hovik Keuchkerian) e Marsiglia (Luka Peros).

«Questa volta lavorare insieme è stato molto diverso», ha raccontato Ursula Corbero, aka Tokyo, «Insomma, già solo il fatto di ritrovarci in Thailandia invece che in Spagna ha reso tutto molto diverso, però il gruppo è rimasto affiatato come se non fosse passato un giorno: siamo una famiglia ormai, dentro e fuori la serie».

La casa di carta 3 arriva su Netflix da venerdì 19 Luglio.