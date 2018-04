Lauren Graham (aka Lorelai di Una mamma per amica) infrange i sogni dei fan: non c'è nessun seguito in vista per le ragazze Gilmore

Fan delle Gilmore Girls, brutte notizie. Nessuna nuova stagione di Una mamma per amica sembra essere in cantiere né ora né nei prossimi anni.

Almeno questo è quanto si apprende dalle parole di Lauren Graham, che nella serie interpreta Lorelai Gilmore.

Secondo l’attrice dovremmo rassegnarci al fatto che quella realizzata da Netflix lo scorso anno sia stata l’ultima conclusione della serie.

Un modo per chiudere degnamente dopo quanto accaduto dieci anni prima, quando era stata mandata in onda la settima stagione e il finale era risultato tranciato di netto.



Ora, secondo Lorelai, tutto è tornato al suo posto e sarebbe difficile riaprire quel capitolo.

In realtà noi un’idea di partenza ce l’avremmo: per esempio capire chi sia il padre del bambino che aspetta Rori.



La soddisfazione di Lauren Graham



Durante un incontro pubblico per promuove il suo nuovo libro, In Conclusion, Don’t Worry About It, seguito dai redattori di Page Six, l’interprete di Lorelai ha dichiarato di sentirsi già molto soddisfatta:

«È sempre stata una cosa speciale, l’idea era di fare una cosa limitata. Credo che questo, però, sia il momento in cui tutto davvero finisce».

Avere la chance di tornare ancora una volta a Stars Hollow «è stata la sensazione più bella che ho provato come attrice».



Le difficoltà riscontrate durante il revival



Stando al racconto della Graham non è stato così facile per la produzione (attori e sceneggiatori compresi) rimettere in piedi tutto.

La perdita di Edward Hermann, che interpretava Richard Gilmore, papà di Lorelai e nonno di Rori, è stata come un velo che aleggiava per tutto il set.

«È stata una combinazione strana di sofferenza personale e professionale, per una persona a cui volevo bene e che ho perduto.

Ho dovuto mettere insieme le cose per onorare la sua memoria», ha raccontato l’attrice riferendosi al modo in cui ha dovuto rendere l’idea del dolore provato anche nella serie.

E per farlo al meglio si è ispirata anche alla sofferenza provata per la perdita di sua madre: «Qualcosa dello show di Netflix mi ricordava mia madre.

Sentivo la sua presenza e ho riprovato la sensazione della sua perdita attraverso quella storia».



Perché i fan vorrebbero un’altra stagione



All’indomani del rilascio su Netflix di A Year in the life molti fan invocavano già un seguito per via di un grande interrogativo lasciato in sospeso: chi è il padre del bambino che aspetta Rori?

La spiegazione più ovvia, per come è stato impostato il revival, ma anche l’intera serie, è che il figlio sia di Logan.

A crescerlo però sarà qualcun altro, presumibilmente il redivivo Jess, perpetuando lo schema già avviato dalla madre con Luke, che per Rori è stato come un secondo padre.

La speranza è l’ultima a morire



Le parole della Graham sembrano mettere davvero la parola fine, anche se poco meno di un anno fa la stessa attrice aveva dichiarato:

«Rifarei ancora Gilmore Girl su Netflix? Certo, ma ci sono persone molto più oggettive di me che devono decidere cosa è meglio per lo show», facendo intendere che comunque sarebbe stata disponibile a un’eventuale prosecuzione della saga delle ragazze Gilmore.



Noi, comunque, continuiamo a sperare. In fondo anche quella del 2007 doveva essere una fine.