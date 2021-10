Ispirata a una storia vera, Maid è la nuova serie tv di successo di Netflix. Ecco altri 8 show da vedere in attesa della seconda stagione

Se avete bazzicato su Netflix in questi giorni, allora è probabile (anzi, quasi certo) che vi siate imbattuti in Maid, la nuova serie della piattaforma basata sul libro di memorie di Stephanie Land, Domestica: Lavoro duro, Paga Bassa, e la voglia di sopravvivere di una Madre.

I 10 episodi della prima stagione seguono le vicende di Alex (Margaret Qualley), una giovane madre che si ritrova senza risorse dopo aver lasciato il suo fidanzato emotivamente violento, Sean (Nick Robinson).

Dopo essere fuggita nel cuore della notte con la sua giovane figlia Maddy, Alex tenta di rimettere insieme i pezzi della sua vita con soli 18 dollari in tasca.

Lo spettacolo ha ottenuto il plauso della critica ed è stato lodato per la rappresentazione dello spirito e delle realtà femminili e i problemi che una madre single si trova ad affrontare quotidianamente.

Se vi siete commossi guardando Maid, state aspettando con ansia una seconda stagione, e cercate consigli su cosa guardare nel frattempo, abbiamo creato per voi un elenco di serie tv simili da guardare in streaming.

** Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato **

**Cosa guardare su Amazon Prime - catalogo aggiornato**

7 serie tv da vedere simili a Maid

(Continua sotto la foto)

The Letdown

The Letdown segue la vita di Audrey, una giovane madre che cerca di capire le sfumature della maternità unendosi al gruppo di altre madri.

Come Alex in Maid, Audrey sta facendo del suo meglio per adattarsi alle sottigliezze della maternità, destreggiandosi tra relazioni complesse con la sua stessa madre e il suo partner.

La serie esplora le realtà dietro la maternità senza strafare ed è una rappresentazione fedele di tutte le difficoltà affrontate da una giovane madre.

The Letdown è disponibile su Netflix.

Shameless

La serie comedy-drama Shameless segue la famiglia povera e disfunzionale di Frank Gallagher, un padre single di sei figli.

Mentre Frank combatte contro l'alcolismo e la tossicodipendenza, i suoi figli - Fiona, Phillip, Ian, Debbie, Carl e Liam - sono costretti a badare a se stessi.

In 11 stagioni, lo spettacolo segue ogni personaggio mentre cerca di trovare il proprio posto nel mondo.

Shameless è disponibile su Netflix.

Unorthodox

Unorthodox è una delle miniserie che ha suscitato grande clamore alla sua uscita.

Come per Maid, anche la produzione tedesco-americana pubblicata nel 2020 e si basava su una storia vera, sull'autobiografia di Deborah Feldman.

Non si tratta di una serie leggera da guardare, in quanto affronta molti argomenti difficile e scene strazianti.

Rifiutare le proprie radici non è mai un compito facile, soprattutto se si proviene da un ambiente rigoroso come quello raffigurato in questo show.

Unorthodox è disponibile su Netflix.

Ginny & Georgia

Questa serie tv è una commedia drammatica che segue Georgia, una mamma single di 30 anni ,e sua figlia di 15 anni, Ginny, che nascondono molti segreti.

Dopo la morte del marito di Georgia, il re dello yoga Kenny, Georgia vuole dare ai suoi figli tutto ciò che lei non ha avuto crescendo, ma è davvero quello che vogliono Ginny e suo fratello Austin?

A parte la suspense che vi terrà con il fiato sospeso durante tutti e dieci gli episodi, Ginny & Georgia affronta alcuni problemi seri; come la violenza familiare e sessuale, la salute mentale, l'autolesionismo e il razzismo.

Ginny & Georgia è disponibile su Netflix.

Jane the Virgin

Jane the Virgin è una serie rom-com americana, sulla falsa riga delle telenovele, che segue Jane Villanueva, una vergine che viene accidentalmente inseminata artificialmente e rimane incinta durante una visita di routine dal ginecologo.

Jane scopre in seguito che il padre è Rafael, la cotta di Jane del liceo, ma questo metterà in crisi la sua relazione con Michael.

Come in Maid, in questa serie c'è un lungo percorso di scoperta di sé in cui i protagonisti si immergono in profondità.

Ma preparatevi a farvi anche una bella risata!

Jane the Virgin è disponibile su Netflix.

Una mamma per amica

Niente dramma, ma tante risate per questa vecchia serie tv che racconta il rapporto unico tra Lorelai Gilmore e sua figlia, Rori.

Sebbene Una mamma per amica sia una serie leggera e sbarazzina da godersi questo autunno, c'è alla base anche una storia brillante tra una giovane madre e la sua arguta figlia.

Anche questa serie fa vedere come in un rapporto genitore-figlio, una madre non si ferma davanti a nulla per aiutare sua figlia a realizzare i suoi sogni più selvaggi.

Una mamma per amica è disponibile su Netflix.

Orange is the New Black

Mentre le due serie tv hanno premesse molto diverse, sia Maid che Orange is the New Black sono stati co-scritti da Molly Smith Metzler, e non abbiamo potuto fare a meno di includere un altro suo capolavoro.

La serie segue le vicende di Piper Chapman, una donna sulla trentina che viene mandata in prigione per un crimine decennale.

Come Maid, OITNB esplora la disuguaglianza e l'identità.

Orange is the New Black è disponibile su Netflix.