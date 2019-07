Giornalisti e colleghi hanno chiesto a Leonardo Di Caprio se Jack avrebbe potuto salvarsi salendo sulla porta insieme a Rose: ecco la risposta

La domanda delle domande oggi ha avuto finalmente una risposta. Anche se non è quella che avremmo sperato.

In occasione di un'intervista per il film in uscita Once upon a time in Hollywood Josh Horowitz di MTV ha chiesto a Leonardo Di Caprio quello che tutti avremmo voluto chiedergli: Jack e Rose sarebbero potuti stare insieme su quella porta di legno galleggiante nelle acque gelide alla fine di Titanic e salvarsi entrambi?

(Continua sotto la foto)

Definendola "La più grande controversia cinematografica di tutti i tempi", il giornalista ha continuato a chiedere all'attore se non avrebbe potuto sdraiarsi accanto a Rose (interpretata da Kate Winslet), per sopravvivere alla gelide acque dell'ocenano dopo il naufragio.

La sua reazione è stata piuttosto divertente.

Eccola:

L'attore ha la bocca chiusa, ed è deciso a non rilasciare commenti a riguardo.

Sembra che il grande pubblico non avrà mai una risposta.