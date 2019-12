Volete andare al cinema durante le vacanze di Natale, ma non sapete che film scegliere? Ecco i 5 film da vedere al cinema a Natale (che piaceranno a tutti)

Immancabili come il Natale, arrivano anche i nostri consigli su cosa andare a vedere al cinema durante le feste.

La nostra selezione tiene conto che, appesantiti dai pasti e magari accompagnati da uno stuolo di parenti, dobbiate scegliere buon intrattenimento per tutti.

Ecco dunque una favola d’autore, l’ultimo episodio del cult per eccellenza delle feste, un thriller, un Agatha Christie modernizzato con un cast d’eccezione e un film più cinefilo-intellettuale per chi anche sotto le feste non rinuncia a divertirsi con gusto.

Scegliete quello che fa per voi (o guardateli tutti: non ve ne pentirete).

(Continua sotto la foto)

Pinocchio, di Matteo Garrone

Quest’anno la favola delle feste la firma Matteo Garrone (Dogman, Gomorra, Reality), uno dei nomi più importanti del cinema nostrano.

Garrone torna alla fiaba dopo Il racconto dei racconti, proponendo la sua versione cinematografica del romanzo di Collodi, di cui non mancano tutti i personaggi più celebri.

La ambienta in un’Italia rurale, che costruisce attraverso un’accurata selezione di volti e ambienti. Ci aggiunge la magia, fatta di effetti speciali artigianali, come trucco e costumi.

Nel cast inserisce nomi cult come Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Gigi Proietti in quelli di Mangiafuoco, Rocco Papaleo in quelli del Gatto e Massimo Ceccherini in quelli della volpe. Il giovane Federico Ielapi è invece il burattino Pinocchio, di cui la ricostruzione del legno lascia a bocca aperta.

Un film che trasuda quanto Collodi sia stato importante per la narrativa del regista, che gli rende omaggio non stravolgendo senso e visione della sua opera più famosa. I film di Matteo Garrone vanno assaporati con pazienza, quindi magari non portateci i bambini piccoli, desiderosi d’intrattenimento più immediato e colorato. Per il resto della famiglia, invece, è un’ottima scelta per un pomeriggio al cinema.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker, di J.J. Abrams

Il IX e conclusivo episodio della saga più famosa della Galassia arriva al cinema. È il terzo della trilogia aperta e chiusa da J. J. Abrams - l’VIII capitolo è invece di Rian Johnson - e promette di sbancare il botteghino anche quest’anno.

Ciò che resta della Resistenza è pronto a combattere contro lo spietato Kylo Ren (Adam Driver) che ha preso il controllo del Primo Ordine dopo aver ucciso il Leader Supremo Snoke.

Nonostante sia ormai ridotta a un manipolo di uomini sopravvissuti grazie al sacrificio di Luke Skywalker (Mark Hamill), la Resistenza guidata da Leia (Carrie Fisher) può contare sulla potenza della giovane Jedi Rey (Daisy Ridley), costretta ad affrontare un nuovo e perfido nemico: il redivivo Palpatine.

Con J. J. Abrams anche la saga di Star Wars ha livellato il suo intrattenimento a quello di tutti i franchise Disney (e quindi Marvel): il film è uno spettacolo per gli occhi, ben condito con action, drama e l’aggiunta di parentesi comiche. I puristi lo rifiutano, le nuove generazioni lo amano. Sta di fatto che o lo vedete al cinema o non ha senso, quindi correte.

L’inganno perfetto, di Bill Condon

Helen Mirren (The Queen, Ella & John) e Ian McKellen (saga de Il signore degli anelli e quella di X-Men) sono i protagonisti di questo thriller a scatole cinesi firmato Bill Condon, regista di Il quinto potere e La bella e la bestia.

Roy e Betty s’incontrano grazie a un sito d’appuntamenti dedicato alla terza età.

Tra i due scatta subito una forte intesa e si confessano di aver raccontato qualche bugia su di sé nelle presentazioni. Roy, però, svela solo una minuscola parte del suo inganno. L’uomo è un truffatore di professione, che campa raggirando facoltosi e sprovveduti investitori. Toccherà alla donna scoprire in che guaio si è cacciata.

Le multiple verità sono al centro di questo thriller piuttosto classico, supportato da una perfetta coppia di protagonisti. Se volete un film da andare a vedere coi vostri genitori durante le feste, questo è il titolo che fa per voi.

Cena con delitto - Knives Out, di Rian Johnson

Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette e Christopher Plummer: basterebbe il cast per convincerci ad andare a vedere il nuovo film di Rian Johnson, già regista di Looper e di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Aggiungiamoci che Cena con delitto - Knives Out è una perfetta crime story in stile Agatha Christie, per renderlo automaticamente l’intrattenimento perfetto per una fuga al cinema con tutta la famiglia durante le feste.

Quando il ricco editore e romanziere Harlan Thrombey viene trovato morto all’indomani della festa di compleanno per i suoi 85 anni, tutti pensano si tratti di suicidio.

Ma mentre gli eredi non vedono l'ora di mettere le mani sul lascito dell'uomo, arrivano nella lussuosa villa di campagna in cui sono tutti riuniti due agenti di Polizia e un investigatore privato intenzionati a capire davvero cosa sia accaduto.

The Farewell - Una bugia buona, di Lulu Wang

È una commedia piccola e molto tenera quella della regista cino-americana Lulu Wang. Esce al cinema il 24 dicembre.

Racconta di una famiglia che si stringe attorno a un’anziana nonna a cui viene diagnosticato un tumore decidendo di non rivelarle il suo male, ma di organizzare un matrimonio.

Un’occasione di festa per stare tutti insieme e un modo per far tornare in Cina figli e nipoti, molti dei quali emigrati in America o in Giappone. Tra di loro c’è anche Billi, che vorrebbe rivelare alla donna la tragica prognosi per liberarsi di un peso, inconsapevole del fatto che sta per vivere una delle esperienze umane più straordinarie della sua vita.

In un mix tra Occidente e Oriente, The Farewell - Una bugia buona racconta non solo una bella storia familiare, ma anche l’incontro-scontro tra culture in modo inedito. Si ride e si piange. È perfetto per chi rifugge i blockbuster, anche sotto le feste.