Dal nuovo 007 al ritorno di Wes Anderson, passando per The Last Duel (con Ben Affleck e Matt Damon), ecco i film da vedere al cinema nei prossimi mesi

Chi l'avrebbe detto che poter parlare dei film da vedere al cinema sarebbe stato così bello e liberatorio?

Dopo quasi due anni di stand by e aperture a singhiozzo le sale tornano ad aprire le loro porte a un autunno ricco di titoli imperdibili.

Di molti abbiamo sentito parlare dopo il loro passaggio sui red carpet di festival internazionali come Cannes e Venezia, mentre di altri siamo in attesa da tempo, visti i diversi rimandi d’uscita dovuti all’emergenza sanitaria.

Dai nuovi episodi di 007 e Ghostbusters, ai film di Ridley Scott, Denis Villeneuve e Wes Anderson, passando per gli ultimi lavori di talenti italiani come i fratelli D’Innocenzo, Gabriele Mainetti e Paolo Sorrentino i film da vedere al cinema nelle prossime settimane sono davvero tantissimi e di qualità.

Storia, thriller, dramma, azione, fantastico, ma non solo, si fondono in questa imperdibile stagione cinematografica, tutta da scoprire.

Ecco i film da vedere al cinema questo autunno

Dune, di Denis Villeneuve

Il regista di “Arrival” e “Blade Runner 2049” riporta al cinema - dopo David Lynch che ne fece la sua versione nel 1984 - la storia narrata da Frank Herbert nei suoi libri. Denis Villeneuve firma il primo capitolo di una nuova saga cinematografica di fantascienza con protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e molti altri.

“Dune” prende il nome dal pianeta in cui si svolge la storia: Arrakins, che viene così soprannominato per la sua conformazione desertica. Nonostante il clima talmente caldo da risultare inospitale, Arrakis è soggetto a diverse colonizzazioni da parte dell’Impero che qui estrae una polvere chiamata “la spezia”, che serve come carburante per i viaggi interspaziali.

Dopo la sanguinaria Casa Harkonnen, sul pianeta viene mandata a governare la famiglia Atreides, formata dal Duca Leto Atreides (Oscar Isaac), la moglie Lady Jessica (Rebecca Ferguson), appartenente all’ordine matriarcale delle Bene Gesserit, e il figlio Paul (Timothée Chalamet).

Quando i Fremen, gli originari abitanti di Arrakis, scoprono dell’arrivo di Paul, un ragazzo che viene da lontano ed è figlio di una Bene Gesserit, vedono in lui l’atteso Mahdi: il salvatore che restituirà loro la libertà.

Villeneuve rimane fedele al libro di Herbert e gli regala una potenza visiva impressionante.

Questo primo capitolo introduce personaggi e immaginario, offrendo facile accesso alla storia anche a chi non ha letto i libri.

Uscita: al cinema dal 16 settembre.

007 No Time To Die, di Cary Joji Fukunaga

Il venticinquesimo film della saga di James Bond, nonché il sesto e ultimo interpretato da Daniel Craig, ci fa ritrovare il famoso 007 in Giamaica mentre si gode un po’ di meritato riposo dopo la cattura di Franz Oberhauser.

La sua parentesi di relax viene però interrotta dalla comparsa di Felix Leiter (Jeffrey Wright), una sua vecchia conoscenza della CIA, che gli chiede aiuto in una missione di salvataggio.

007 No Time To Die ha avuto un destino produttivo abbastanza travagliato che lo ha portato nelle mani di Fukunaga (“True Detective”) dopo l’abbandono di Danny Boyle.

Non solo: il testo è stato è stato rivisto diverse volte fino all’arrivo nelle mani di Phoebe Waller-Bridge, la geniale creatrice della serie Fleabag, che di sicuro avrà apportato qualche tocco di stile ai dialoghi.

Uscita: 30 settembre.

The Last Duel, di Ridley Scott

Il nuovo film di Ridley Scott è non solo interpretato, ma anche sceneggiato dalla coppia di amici Ben Affleck e Matt Damon (che insieme avevano già scritto Will Hunting - Genio ribelle e da soli farebbero rientrare questo titolo automaticamente tra i film da vedere al cinema).

È un dramma storico ambientato nella Francia del XIV secolo, dove si consuma un’avvincente storia di tradimento e vendetta.

Basato su fatti realmente accaduti, The Last Duel prova a portare a galla le ipotesi su quello che fu l’ultimo duello legalmente autorizzato in Francia, ovvero quello tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris.

I due, un tempo amici, divennero acerrimi rivali dopo che la moglie di Carrouges, Marguerite, accusò Le Gris di aggressione.

Nonostante l’uomo respinse l’accusa, la donna decise di proseguire nella sua battaglia appoggiata dal marito.

La vicenda si trasformò in un duello all’ultimo sangue.

Nel cast, insieme a Ben Affleck nel ruolo di re Charles VI e Matt Damon in quello di Carrouges ci sono Jodie Comer nei panni di Marguerite e Adam Driver in quelli di Le Gris.

Uscita: 14 ottobre.

Freaks Out, di Gabriele Mainetti

Il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot torna al cinema con una favola storica che ha incantato il Festival del cinema di Venezia, dove è stato appena presentato.

Protagonista è un ben assortito gruppo di freaks che animano il palcoscenico di un circo strappando sorrisi durante l’orrore della Seconda Guerra Mondiale.

Ci sono la ragazza elettrica Matilde (Aurora Giovinazzo), il ragazzo degli insetti Cencio (Pietro Castellitto), l’uomo lupo Fulvio (Claudio Santamaria), il nano magnetico Mario (Giancarlo Martini) e c’è Israel (Giorgio Tirabassi), l’uomo che per loro ha cercato di costruire un destino migliore e che ora li vuole portare in America, alla ricerca di una rinnovata libertà.

Purtroppo sul loro cammino si mette Franz (Franz Rogowski), un pianista tedesco che ha previsto in un delirio da etere, che i superpoteri del gruppo potrebbero invertire l’andamento della storia.

Mainetti attinge ancora nel cinema di genere per costruire un’opera originale, narrativamente complessa e visivamente spettacolare.

Uscita: 28 ottobre.

Madres Paralelas, di Pedro Almodóvar

Due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smith) si conoscono in una clinica di Madrid dove stanno per partorire.

La prima è una fotografa affermata, la seconda una comune adolescente. La prima ha deciso di crescere sua figlia da sola dopo che il padre non ha voluto riconoscerla, la seconda ha una vita di solitudini famigliari.

Le due si rincontrano tempo dopo, sempre in Spagna e sempre alle prese con la propria vita in quel luogo.

Almodóvar firma un film che parla di maternità, ma soprattutto di Spagna.

È un film emotivo e politico, due aggettivi che da sempre contraddistinguono la carriera cinematografica del regista, in un dentro e fuori continuo tra l’essenza dei suoi personaggi e i luoghi in cui sono calati.

Per la sua interpretazione di Janis, Penélope Cruz si è aggiudicata la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla scorsa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Uscita: 28 ottobre.

Ultima notte a Soho, di Edgar Wright

Anya Taylor-Joy (“La regina degli scacchi”) è protagonista del nuovo film di Edgar Wright, già regista di “Scott Pilgrim vs. The World” e “Baby Driver - Il genio della fuga”.

“Ultima notte a Soho” è un particolare thriller che ha come protagonista la ventenne Eloise, una ragazza cresciuta con la nonna dopo il suicidio della madre, che arriva a Londra con il sogno di diventare stilista.

Eloise vive col mito della Swinging London, con la sua musica e il suo design.

Dopo un’infelice esperienza nei dormitori dello studentato, la ragazza si trasferisce in un piccolo appartamento a Soho dove, la notte, inizia a fare strani sogni che hanno come protagonista un’aspirante cantante molto glamour di nome Sandie, che per Eloise diviene una vera ossessione.

Uscita: 4 novembre.

The French Dispatch, di Wes Anderson

Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Adrien Brody, Owen Wilson, Edward Norton, Bill Murray, Benicio Del Toro, Elisabeth Moss, Frances McDormand e Saoirse Ronan sono solo alcuni degli interpreti dell’ultimo colossale film di Wes Anderson, presentato allo scorso Festival di Cannes.

Il teatro che li vede in azione è la redazione di un quotidiano, il “The Evening Sun” di Liberty in Kansas, dove il figlio del proprietario ha convinto anni prima il padre a lanciare un supplemento tutto europeo.

Il gruppo di giornalisti chiamato a collaborare con “The French Dispatch” è il migliore del suo tempo e lavora da Parigi seguendo “con stile” la cronaca e gli interessi del tempo.

Cast di stelle, tanti dialoghi, impeccabili scenografie e personaggi iper-caratterizzati sono gli ingredienti che ci aspettiamo anche in questo nuovo film del regista di Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom, che ha il plus di essere un puzzle di storie, raccontate grazie alle voci dei cronisti della rivista che dà il nome al film.

Uscita: 11 novembre.

Ghostbusters - Legacy, di Jason Reitman

Jason Reitman (Juno, Tra le nuvole), figlio di quell’Ivan che negli anni Ottanta firmò i primi due capitoli della saga, riporta in vita gli Acchiappafantasmi, a trent’anni di distanza da quegli imperdibili episodi.

Callie Spengler (Carrie Coon) si trasferisce in campagna con i figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace), dove nonno Egon ha lasciato loro una piccola proprietà fatiscente.

Qui i ragazzi scoprono chi era il nonno e il suo legame con gli Acchiappafantasmi.

Quando la terra sotto la cittadina dove abitano inizia a tremare, i due fratelli aiutati da un insegnante di scuola e alcuni amici, si mettono a indagare, scoprendo che molte delle loro domande potrebbero trovare risposte nella professione di Egon e nel suo vecchio gruppo.

Nel cast ritroveremo gli attesi Annie Potts - Janine, Bill Murray - Peter Venkman, Dan Aykroyd - Dr. Raymond Stantz, Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore e Sigourney Weaver - Dana Barrett.

Uscita: 11 novembre.

È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino

Film con ispirazioni autobiografiche, È stata la mano di Dio è il nuovo film di Paolo Sorrentino ed è ambientato negli anni Ottanta a Napoli.

Fabio, detto Fabietto (Filippo Scotti), vive uno dei suoi sogni più grandi quando arriva Maradona a giocare in città. A tanta gioia però si accompagna un’importante perdita, che sconvolge e trasforma la sua vita per sempre.

Paolo Sorrentino affronta sul grande schermo un tema profondo e delicato come quello della perdita dei suoi genitori.

Lo fa con il suo inconfondibile approccio narrativo, in un mix di echi felliniani e sentimenti tanto forti quanto reali.

È stata la mano di Dio è un film che parla di sogni, di quelli rubati e di quelli che solo la perseveranza può far avverare.

Uscita: 24 novembre.

America Latina, di Damiano e Fabio D’Innocenzo

Latina: Massimo Sisti è un dentista affermato, sempre impeccabile sia con i clienti sia con i collaboratori. Ha una moglie e due figlie, possiede una bella casa. È un uomo dalla vita invidiabile.

Un giorno però, qualcosa nel suo scantinato sconvolge per sempre la sua vita.

Dopo il successo di “Favolacce” i fratelli D’Innocenzo tornano al loro cinema confortevole-inquietante dimostrando di essere dei veri maestri nello spiazzare il pubblico, nonché la prova vivente che il cinema italiano può rappresentare ancora una voce autorevole e sorprendente nel panorama filmico internazionale.

Protagonista del film è ancora una volta Elio Germano, questa volta insieme a Astrid Casali, Sara Ciocca, Carlotta Gamba e molti altri.

Uscita: 25 novembre.