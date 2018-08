Disincanto è il nuovo cartone firmato dal papà dei Simpson, Matt Groening, in arrivo su Netflix in contemporanea mondiale il 17 Agosto: ecco trama e trailer

Il papà dei Simpson è tornato.



Disincanto (Disenchantment nella versione originale) è la nuova serie d'animazione firmata dalla mente di Matt Groening al debutto in contemporanea mondiale su Netflix il 17 Agosto.

Come Simpson e Futurama, anche Disincanto è un cartone pensato per adulti, ambientato questa volta in un regno fantasy ai tempi del Medioevo.

Tutti i 10 episodi della prima stagione saranno disponibili su Netflix a partire da Venerdì 17 Agosto.

L'abbiamo visto in anteprima: ecco senza spoiler cosa saperne.



(Continua sotto la foto)

La trama di Disincanto

In un mondo lontano, nel regno fatato di Dreamland, i preparativi fervono per un giorno di grande festa: la principessa si sposa.

Peccato che la principessa Bean (bean come fagiolo, in inglese) non abbia nessuna intenzione di sposare il promesso fidanzato, un rampollo di un regno vicino con cui il Re (suo padre) vuole farla sposare per stringere un'alleanza sfruttando il matrimonio.

Piuttosto, preferisce passare le nottate a bere e giocare d'azzardo.

Non per disinteresse verso l'amore, ma proprio per il sogno di un amore vero, e non combinato.

D'altra parte, Bean non ha a fianco la madre, ma una strana matrigna mezzo anfibio, e al posto di amici e damigelle si ritrova solo i compagni di bevute.

Portata di forza all'altare riesce a scappare.

I protagonisti di Disincanto

A fare compagnia a Bean nella fuga (e nei successivi piani per far fallire il matrimonio combinato), un piccolo demone, Luci, che la principessa ha trovato tra i regali di nozze e si definisce «quella vocina che nella testa ti consiglia le decisioni peggiori e le scelte sbagliate» e Elfo, un elfo che scappa dalla terra degli elfi (dove tutti sono sempre felici e mangiano solo caramelle) in cerca di «lacrime amare» e «tristi verità».

Dall'altro lato, un aspirante marito che la ama «dal primo momento in cui ti ho vista, quando hai ucciso mio fratello», e un padre assetato di potere e con il pallino dell'elisir di lunga vita che vuole produrre sulle spalle di Elfo e dei suoi supposti poteri magici.

«Ma Bean, pensa: un elisir di lunga vita!»

«Vuoi solo comandare per sempre: sei egoista e crudele».

«Egoista?! Ok, può darsi. Ma crudele?? Ok, anche».

Orchi, spiriti, maghi, spiritelli, arpie e tanti stupidi umani chiudono il cerchio.

Il tutto, come da marchio di fabbrica, condito da ironia pungente, parecchie - parecchie davvero - risate e molto sarcasmo.

In un prodotto che risponde in tutto e per tutto alle aspettative e rispecchia la qualità firmata Groening.

In attesa del 17 Agosto, ecco il trailer italiano.